Építőipar: magas kockázat, elavult jogszabályi környezet – új tagozat

Az építőipar továbbra is a legsúlyosabb és halálos kimenetelű balesetekkel leginkább érintett ágazat Magyarországon. A hatályos szabályok nem kellő ismeretéből és munkavédelmi képzettség hiányából adódóan a közérdekű bejelentések és panaszok többsége is az építőipari tevékenységekhez kapcsolódik.

Mindennek súlyos pénzügyi vonatkozása is van: 2024-ben az összes vizsgált munkáltató által elkövetett súlyos szabálytalanságok miatt 417 esetben szabtak ki munkaügyi bírságot, összesen 533.104.430 Ft összegben, melyből igen jelentős (mintegy 250 millió Ft) volt az építőipari cégekre kirótt összeg.

A magas kockázatokra, az elavult jogszabályi környezetre és a szemléletformálás szükségességére válaszul az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) vezető tagvállalatai összefogtak. A 2025. október 29-én megalakult Munkavédelmi Tagozat célja, hogy egységes és hatékony szakmai képviseletet biztosítson, és elősegítse a munkavédelmi kultúra átfogó fejlesztését az egész iparágban.

A Tagozat alapítói hangsúlyozták, hogy a munkavédelem nemzetgazdasági kérdés: a biztonságos munkakörnyezet nem költség, hanem a hatékonyság és a termelékenység növelésének, valamint a szakképzett munkaerő megtartásának alapvető feltétele. A Tagozat feladata lesz, hogy érdemi válaszokat adjon az ágazat szereplőinek közös kihívásaira: a látszat munkavédelem és látszat egészségvédelem felszámolása, a jó gyakorlatok megosztása és az egységes szakmai szemlélet kialakítása.

Az új Tagozat indulásként egy átfogó helyzetértékelés elkészítését tűzte ki célul, hogy pontos képet kapjon a magyar építőipar munkavédelmének jelenlegi állapotáról, a cégek kihívásairól, elvárásairól és a bevált gyakorlatokról.

A Tagozat kiemelt stratégiai területei a következők lesznek: az oktatás és képzés fejlesztése, a jogszabályi környezet modernizálása, a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok terjesztése, a piacellenőrzés hatékonyságának javítása, valamint a tagok közötti folyamatos tapasztalatcsere. A végső cél a megelőző szemlélet felvállalása és gyakorlat elterjesztése.

A Tagozat kiemelt feladatának tekinti, hogy aktív szakmai párbeszédet folytasson a jogalkotókkal a gyakorlatiasabb és hatékonyabb szabályozás céljából. Ennek érdekében az ÉVOSZ szakmai tekintélyét felhasználva a Tagozat közvetlen visszajelzéseket kíván eljuttatni a döntéshozókhoz.

Az alakuló ülésen a jelenlévők Bogos Csabát, a Q.P. Kereskedelmi Kft./GAZEK ügyvezető igazgatóját választották meg a Tagozat elnökének, aki mandátumot kapott a részletes szakmai munkaterv előkészítésére és a közös munka koordinálására.

 

