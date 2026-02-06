Érdektelenség volt a nyugdíjpénz ingatlancélú felhasználására. Alig igényeltek a tagok

Az önkéntes nyugdíjpénztári tagok átlagosan 2 millió forint összeget igényeltek lakáscélra a pénztáraktól. A tagoknak jellemzően az 5-6 százaléka kért kifizetést. A legnépszerűbb cél a lakásfelújítás volt – derült ki a GRANTIS szakértői által készített körképből, amely a válaszadó pénztárak adatait tartalmazza.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat 2025. január 1. és december 31. között kivételes módon fel lehetett venni ingatlancélokra, idén azonban véget ért ez a lehetőség. A GRANTIS szakértői a pénztárak megkérdezésével összefoglalták a tavalyi év tapasztalatait.

A körképben szereplő pénztárak közül az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz érkezett be a legtöbb lakáscélú igénybejelentés: 7914 szerződésre (pénztári létszám 5%-a).

A többi pénztárnál ennél alacsonyabb volt az igénylések száma, de a taglétszámhoz képest hasonló volt az arány. Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz összesen 2000 igény jött (tagság 5,2%-a). A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz nagyságrendileg 1800-1900 tagtól (taglétszám 6%-a) érkezett igény.

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz 2 292 fő (taglétszám 6,59%-a) nyújtott be összesen 2 798 igényt. Azoknak a pénztártagoknak a száma, akik két vagy három alkalommal igényeltek kifizetést, 506 fő volt. A Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztárnál összesen 3 686 fő (állomány 8,81%-a) kért kifizetést lakáscélra – olvasható a GRANTIS szakértőinek elemzésében, amely az önkéntes nyugdíjpénztárak megkérdezésével készült.

Átlagosan ekkora összeget igényeltek a pénztártagok

A válaszadó pénztárak közül a tagok a Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztárnál igényelték átlagosan a legnagyobb összeget, 3,39 millió forintot. Majd ezt követte az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, ahol a lakáscélú szolgáltatás átlagos kifizetés értéke 1,92 millió forint volt.

Három pénztárnál nagyon hasonlóan alakultak a számok: az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnál átlagosan 1,75 millió forintot, a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 1,72 millió forintot, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 1,8 millió forintot igényeltek a pénztártagok. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál picivel kevesebbet, átlagosan 1,5 millió forintot igényeltek a tagok.

Húsz millió forint feletti kifizetések is előfordultak

Néhány pénztártól a GRANTIS szakértői azt is megtudták, hogy mekkora volt a legnagyobb összeg, amelynek a kifizetését kérték: a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a legmagasabb összeg 27 millió forint volt, a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárnál 22 millió forint volt.

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnál az igényelt összegek a néhány 10 ezer forinttól a több 10 millió forintig terjedő skálán nagyon vegyesek voltak a felhasználási céltól függően.

Lakásfelújításra fordították a legtöbben a pénzt

Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a legnépszerűbb célok a korszerűsítés és felújítás, a jelzáloghitel törlesztés, valamint az ingatlanvásárlás voltak. A többi pénztár is hasonló trendekről számolt be.

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztárnál is a leggyakoribb lakáscél a „Lakás és lakóház korszerűsítése, felújítása, bővítése” volt, ebből teljesítették a legtöbb kifizetést (53,33%). Ezt követte a „Jelzáloghitel előtörlesztése és végtörlesztése” (20,95%), majd a harmadik legnépszerűbb a „Lakás, lakóház megvásárlása” lakáscél (15,13%) volt.

Az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál az igénylések száma alapján a felújítás volt a legnépszerűbb (50% körül), összeg szerint pedig a hiteltörlesztés (32%) és a vásárlás (32%) volt.

A Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztárnál viszont az igénylők fő célja a lakás, lakóház megvásárlása volt (kifizetések aránya 38%), ezt követte a korszerűsítés, felújítás, bővítés (34%), majd a jelzáloghitel előtörlesztése, végtörlesztése (28%).

A szezonalitás is számított, hogy mire volt igény

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár tapasztalatai alapján a lakáscélú felhasználás 2025 első félévében nagyrészt még a lakásvásárlásra, hiteltörlesztésre koncentrálódott. Az I. negyedévben az igények közel 80%-át, míg a II. negyedévben már csak az 50%-át nyújtották be lakásvásárlási vagy hiteltörlesztési felhasználási céllal. 2025 második felében fordulat következett be, és a III. negyedévben az igények közel 70%-án már korszerűsítési, felújítási célt jelöltek meg a pénztártagok. A IV. negyedévben a korszerűsítési, felújítási célok már némileg csökkentek (60%).

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnál is a legnépszerűbb lakáscélok az otthonfelújítás utófinanszírozással (60%), a jelzáloghitel törlesztése (23%) és a lakásvásárlás (12%) elő- vagy utófinanszírozással voltak. A pénztár azt tapasztalta, hogy év elején főleg a hitelkiváltásokkal kapcsolatban volt érdeklődés, később év közben pedig az otthonfelújítás miatt.

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztárnál is az év során a legjelentősebb érdeklődés, az összes igény 53,47%-a otthonfelújításra és korszerűsítésre irányult, és ebben különösen jelentős felfutás volt megfigyelhető a tavaszi, nyári hónapokban. A jelzáloghitel törlesztése, előtörlesztése és végtörlesztése címén benyújtott igények összességében az igények közel egyötödét, 22,16 %-ot, a lakás vagy lakóház megvásárlása címén benyújtott igények 14,37%-ot tették ki.

A vártnál alacsonyabb volt az érdeklődés

Mohr Lajos, az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója szerint az ingatlancélú felhasználás iránti érdeklődés kezelhető volt.

Póda Jenő, a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az év során az érdeklődés folyamatos volt, bár nagyságrendje elmaradt az előzetes várakozásoktól, mértéke az év során kiszámíthatóan, egyenletesen és a likviditás biztonsága tekintetében tervezhetően alakult.

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár is arról számolt be, hogy a lakáscélú igénylések száma az év eleji szektor szintű várakozások alatt maradt. A Pannónia Önkéntes Nyugdíjpénztár jelezte, hogy az igények meg sem közelítették az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által jósolt 30%-os vagyonfelhasználást.

Balogh Orsolya, az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár ügyvezetője megosztotta, hogy a lakáscélú kifizetést igényelt tagoknak csupán 3%-a szüntette meg a pénztártagságát, és mintegy 57%-uk azóta is fizet be rendszeresen a nyugdíjpénztári számlájára.

Az ingatlancélú felhasználással kapcsolatban a kormány eleinte közel 300 milliárd forint kiáramlást várt, a tényleges kifizetések mértéke azonban várhatóan jóval kevesebb lesz. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi, az első háromnegyed évre vonatkozó adatai szerint, 92 milliárd forint értékben történtek kifizetések, és a tagok mindössze 4,4 százaléka élt a lehetőséggel.

A GRANTIS szakértői szerint az ingatlancélú felhasználás iránt, a vártnál alacsonyabb érdeklődésből arra lehet következtetni, hogy a nyugdíjra takarékoskodók kitartanak a hosszú távú nyugdíjcéljuk mellett.