Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

AzÜzlet.hu

forrás: Pixabay

Egyre több lakásvásárló ad be párhuzamosan Otthon Start hitelkérelmet több bankhoz, hogy növelje esélyét a kedvező elbírálásra és jobb feltételeket érjen el. Csongrádi Richárd, a Banknavigator.hu pénzügyi szakértője szerint az eltérő banki bírálati logikák, akciós kamatok és bónuszok indokolttá teszik a többcsatornás kérelmezést, amely akár milliós megtakarítást is eredményezhet.

Október közepén járunk, másfél hónappal az Otthon Start program indulása után, és a lakáspiac máris új lendületet vett. A fix 3 százalékos kamatú, 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel is elérhető hitel lehetősége azonnal tömegeket mozgatott meg. A szeptemberi statisztikák szerint mintegy 300–350 milliárd forintnyi hitelkérelem indult el, a bankok pedig naponta átlagosan ezernél is több ügyintézést regisztráltak.

Az első lakásukat vásárlók megjelentek a piacon, az eladók pedig új, nagyobb ingatlanok után néznek. Mindennek köszönhetően a kínálat is bővült, Budapesten például 70 százalékkal nőtt az eladó lakások száma az előző évhez képest. Az Otthon Start tehát dominóhatást indított el: a vásárlási kedv élénkült, a verseny fokozódott, és egyre több ügyfél próbálja több banknál is beadni a kérelmét. De vajon ez valóban jó stratégia?

Miért igényelnek sokan több banknál egyszerre?

Az Otthon Start államilag támogatott konstrukció, ám a bankok közötti verseny továbbra is élénk, hiszen az egyes pénzintézetek más-más feltételekkel, kedvezményekkel és bírálati szempontrendszerrel dolgoznak. Bár a kamat fix 3 százalék, a teljes hiteldíj mutató (THM), a bónuszok és az akciós díjelengedések bankonként eltérnek – ezek a különbségek hosszú távon akár több százezer forintos megtakarítást is jelenthetnek.

„A párhuzamos hitelkérelmezés ma már bevett gyakorlat, és az Otthon Start esetében különösen indokolt. Ugyanazzal a jövedelemmel és önerővel az egyik bank elutasíthatja, míg a másik zöld utat adhat a hitelnek, pusztán a belső kockázatértékelés különbségei miatt” – mondja Csongrádi Richárd, a Banknavigator.hu pénzügyi szakértője.

A bankok közti eltérés több ponton is megmutatkozhat. Egyes pénzintézetek 3 százalék alatti akciós kamatokat hirdetnek, mások több százezer forintos jóváírási bónuszokat kínálnak, vagy elengedik az értékbecslés és közjegyzői díjakat. A legnagyobb különbségek azonban a bírálati logikában rejlenek. Az egyik bank például szigorúbban számolhatja a vállalkozói jövedelmet, míg egy másik elfogadhatja a külföldi bónuszt is. Mivel az Otthon Start esetében az ingatlan értékplafonja (100 millió forint lakásra, 150 millió családi házra) szigorú, egy-egy értékbecslésen is múlhat, hogy a hitel belefér-e a keretbe.

A Banknavigator.hu pénzügyi szakértője szerint nem csoda tehát, hogy sokan több banknál is próbálkoznak egyszerre – így növelik az esélyt, hogy legalább az egyik intézmény elfogadja a kérelmet, és a legjobb ajánlatot kapják meg.

Tévhit a KHR-bejegyzésről

A párhuzamos kérelmek kapcsán gyakran merül fel az aggodalom, hogy a több lekérdezés a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer) negatív hatással lehet a hitelbírálatra. A szakértő szerint ez félreértés.

„Sokan tartanak attól, hogy ha több banknál is lekérdezik őket, az rossz fényt vet rájuk, de ez tévedés. A KHR-ben ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek negatív bejegyzésnek. A rendszer célja a felelős hitelezés biztosítása, nem az ügyfelek büntetése” – magyarázza Csongrádi Richárd.

A Banknavigator.hu pénzügyi szakértője szerint ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az ügyfelek valós és pontos adatokat adjanak meg minden bank felé, és ne titkolják el, ha máshol is elindították a folyamatot.

Hogyan lehet okosan több bankhoz fordulni?

A lakásvásárlás időérzékeny folyamat, hiszen az adásvételi szerződés aláírásától számított 180 napon belül le kell zárni az ügyletet. A bankoknak ugyan 30 napjuk van a hitelbírálatra, de a hiánypótlások és az értékbecslések miatt ez gyakran tovább tart. Ilyenkor a párhuzamos igénylés nemcsak előny, hanem biztonsági lépés is lehet.

„Aki egyetlen bankban bízik, könnyen időzavarba kerülhet. Én azt szoktam javasolni, hogy három-öt pénzintézetnél egyszerre adja be a kérelmét az ügyfél. Így biztosan lesz legalább egy elfogadott ajánlat a határidőn belül, és az összehasonlítás is átláthatóbb lesz” – mondja Csongrádi Richárd.

A Banknavigator.hu pénzügyi szakértője szerint az igénylőknek érdemes teljes kérelmet beadniuk, nem csupán előbírálatot kérniük, hiszen az előbírálat nem jelent tényleges jóváhagyást. Emellett hasznos, ha a dokumentumokat előre, hiánytalanul összeállítják több példányban: jövedelemigazolás, TB-jogviszony, adásvételi szerződés és személyes okmányok nélkül a folyamat elakadhat.

Az akciós kamatok és jóváírások gyakran szoros határidőkhöz kötöttek, ezért fontos a gyors beadás. Egyes bankok például csak akkor adnak 3 százalék alatti kamatot, ha az igénylést adott hónap végéig befogadják. Aki késlekedik, könnyen lemaradhat a kedvezményről.

Ha végül több pozitív döntés is születik, a szakértő szerint a THM az elsődleges összehasonlítási alap, de a bónuszokat és az elengedett díjakat is bele kell számolni. „Nemcsak a kamat számít. A végső döntésnél a THM-et, a díjakat és az esetleges jóváírásokat együtt kell mérlegelni, különösen, ha a bank visszakövetelheti a bónuszt előtörlesztés esetén” – hangsúlyozza Csongrádi.

