Érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak

Érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány hétfőtől – erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Azt mondta, az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszerutalvánnyal segíti.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél. Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – közölte az MTI.

A bankok elsődleges hiteltermékét adja majd az Otthon Start program

A bankok elsődleges hiteltermékét adja majd az Otthon Start program, az ügyfelek pedig komoly lehetőséget kapnak arra, hogy ingatlant szerezzenek, első lakást vásároljanak - mondta a szeptember elsején induló hitelprogramról Pásztor Szabolcs közgazdász, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Kitért a Tisza Párt progresszív adózásról szóló elképzeléseire is, előnyösebbnek nevezve a jelenlegi egykulcsos szja-t.
Albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk

Albérletből saját otthonba, "pár óra és startolunk" - írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap az Otthon Start programról szóló bejegyzésében.
Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
BÉT – Emelkedő forgalom mellett csökkent a héten a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Hétfőtől itt az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek
Nem csak a lakáshitelek, hanem a közjegyzői díjak terén is változást hoz a szeptember

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15%-át kell felszámítani.
Hankó Balázs: újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő

Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését.
NAV: az adószámát kockáztatja, aki nem teszi közzé beszámolóját

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban segít a cégeknek, hogy ezt elkerülhessék - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a hivatal.
Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
