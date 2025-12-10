Kezdőlap Hírek Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt...
HírekKözlekedés
No menu items!

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

AzÜzlet.hu

Fotó: mavcsoport.hu

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezményt kap minden utas, aki az új MÁVPlusz alkalmazásban vásárolja meg a menetjegyét – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóüzenetében.

A MÁVPlusz applikáció a legokosabb útvonaltervezési alkalmazás, mert képes a közösségi közlekedés minden formájával útvonalat tervezni Magyarország két pontja között, ugyanitt megváltható minden vonatjegy, és minden buszjegy a MÁV szolgáltatásaira. Fontos, hogy aki okos applikációt használ, az okos kedvezményt kapjon.

A MÁV csoport közleménye szerint december 12-étől, péntektől az okoseszközökre letölthető új, MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár az okoskedvezmény, függetlenül a vásárlás időpontjától, így akár az indulás előtti utolsó pillanatban váltott jegyért is.

A közleményben felidézték, a tarifareformnak köszönhetően a vármegye- és országbérletek, illetve a Vármegye24 és a Magyarország24 díjtermékek évek óta kedvezményes áron vásárolhatók, a diákok esetében további 90 százalékos kedvezmény mellett. Ez az okoskedvezmény bevezetését követően sem változik, a bérletek változatlan áron kaphatók majd.

A MÁV-csoport célja, hogy már az adventi-ünnepi időszakban olcsóbbá tegye az utazást azok számára is, akik nem rendszeres ingázók, így bérlet helyett eseti menetjegyváltással kelnek útra.

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el – tájékoztatott a MÁV csoport.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

Hírek
A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább

Az USÁ-ba indulóknak fel kell tárniuk a közösségimédia múltjukat a tervek szerint

Turizmus
Az Egyesült Államokba utazó külföldi turistáknak hamarosan...
Tovább

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

Gazdaság
A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

Gazdaság
A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.
Tovább
Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
Bank

Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot.
Tovább
Gazdaság

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Érkezik az okoskedvezmény, péntektől 15 százalék árkedvezmény jár a MÁVPlusz applikációban vásárolt jegy után

A kedvezmény kizárólag az új MÁVPlusz applikációban érhető el.

Az USÁ-ba indulóknak fel kell tárniuk a közösségimédia múltjukat a tervek szerint

Az Egyesült Államokba utazó külföldi turistáknak hamarosan jelentősen szigorodó biztonsági ellenőrzéssel kell számolniuk. A Trump-adminisztráció új javaslata szerint minden belépőnek át kell...
© 2025 | www.azuzlet.hu