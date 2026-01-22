Hirdetés
Erős influenzaszezon tarol Európában: új vírusvariáns áll a háttérben

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó:freepik

Az idei influenzaszezon a korábbi éveknél korábban és intenzívebben indult, amit egy új influenza-A vírusvariáns megjelenése is erősít. Szakértők szerint a fertőzések száma több országban is gyorsan emelkedik, ezért különösen fontos a megelőzés és a tudatos védekezés.

A megbetegedések hátterében elsősorban az influenza-A vírus egy új alcsoportja áll, amely jelenleg a legtöbb esetért felelős. A német Autóklub, az ADAC információi szerint, habár az eddigi adatok alapján az új variáns nem okoz súlyosabb lefolyású betegséget, az előző évek fertőzéseiből származó ellenanyagok várhatóan kisebb védelmet nyújtanak ellene. A szakértők szerint ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a vírus gyorsabban terjed a lakosság körében.

Az influenzafertőzések minden korosztályt érintenek, ugyanakkor a gyermekek körében különösen magas az esetszám. A tapasztalatok alapján a gyerekek közösségeiben könnyen terjed a vírus, ami jelentősen felgyorsítja a járvány terjedését. A szakemberek szerint a rendszeres védőoltás csökkentheti ezt a hatást, és mérsékelheti a szezon intenzitását.

A jelenlegi vakcina az első adatok szerint valamivel gyengébben véd az új variáns ellen, ennek ellenére továbbra is az oltás jelenti a leghatékonyabb védelmet az influenza ellen. Nemcsak a megbetegedés kockázatát csökkenti, hanem a vírus továbbadását is mérsékli. Különösen fontos az oltás az idősebbek, az immunrendszeri problémákkal élők, a krónikus betegek, valamint a várandósok számára.

A járványos időszakban a szakértők az általános óvintézkedések betartását is javasolják. A maszkviselés zsúfolt helyeken, a rendszeres és alapos kézmosás, valamint az alapvető higiéniai szabályok betartása hatékonyan csökkentheti a fertőzés kockázatát. Bár a figyelem gyakran más légúti betegségekre irányul, az influenza továbbra is komoly egészségügyi kihívást jelent a téli hónapokban.

