Erősíti pozícióját a német ingatlanpiacon a BÉT-re készülő cég

Jelentős akvizíciókkal erősítette ingatlanállományát a közelmúltban a kizárólag a német ingatlanpiacon aktív Available Zrt. A tőzsdei bevezetés előtt álló magyar cég portfóliója már eléri a több mint 10.000 négyzetmétert. A bővülés összhangban van a cég stratégiai céljaival, a befektetők és a hasznosított ingatlanok számának meredek emelkedésével.

A bővítés keretében a vállalat átlagosan 60 nm-es, kétszobás, erkélyes panellakásokat vásárolt Németországban, több mint 90%-ban stabil bérlőkkel együtt.

Vida Imre, az Available Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a cég ezzel a lépéssel megerősíti a növekedési pályáját, amelynek végső célja a jelenlegi portfólió megtízszerezése (kb. 2000 lakás), amit a 2026 első negyedévére tervezett tőzsdei bevezetéssel kíván finanszírozni.

„A német ingatlanpiac nagyban különbözik a magyartól. Míg Magyarországon a lakosság több mint 90%-a birtokolja az ingatlanát, Németországban ez az arány 50% alatt van, ami hatalmas bérleti piacot, közel 40 millió embert jelent” – hívta fel a figyelmet a cégvezető. „A német ingatlanpiacot jellemzően 10 éves ciklusok mozgatják, a banki finanszírozások is jellemzően 10 éves fix kamatperiódussal számolnak, az ingatlanpiac növekedése is 10 éves távlatban válik tervezhetőbbé. Az Available Zrt. stratégiája az 5-10 éves, hosszú távú hasznosításban rejlő értéknövekedés realizálása, kiegészítve a törlesztések miatti csökkenő hitelállománnyal” – tette hozzá Vida Imre.

Kifejtette, hogy a német bérlakáspiac átláthatósága is nagy előny, mert a bérleti díjakat, illetve az úgynevezett „Warmmiete-Kaltmiete” (vagyis a rezsit is tartalmazó bérleti díj) rendszerét átlátható jogi keretek szabályozzák, ami a tulajdonosnak és a bérlőnek is kiszámítható, tervezhető jövőt biztosít.

A zártkörűen működő részvénytársaság folyamatban lévő nyilvános részvénytársasággá válása biztosítja majd, hogy a részvényesek likvid papírral rendelkezzenek, amit a későbbiekben szabadon eladhatnak a tőzsdei bevezetést követően.

A 2026 első negyedévére várható tőzsdei megjelenést megelőzően, még idén decemberben elindul egy részvényjegyzési program.