Erősödő Diaszpóra Program – Nacsa Lőrinc: Segítjük a magyar közösségeket itthon és nagyvilágban

Segítjük a magyar közösségeket itthon és nagyvilágban; indul az Erősödő Diaszpóra Program – erről beszélt Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videóban.

Minden magyar számít, éljen bárhol a világon. Ez a gondolat vezérelt minket, amikor elindítottuk a diaszpóra magyarságának szóló pályázatunkat. Az a cél, hogy segítsük azokat a magyar szervezeteket, amelyek az anyaországtól sokszáz vagy ezer kilométerre is őrzik, éltetik a magyar nyelvet, kultúrát, hagyományokat – mondta az államtitkár.

A mai napon ezért ismét meghirdettük ezt a felhívást, az Erősödő Diaszpóra Program kiírását, melyre november 20-tól december 11-ig lehet pályázni. Cél, hogy támogassuk a diaszpórában működő magyar szervezeteket, hétvégi iskolákat, programjaikat, eszközbeszerzéseiket. A teljes pályázati keretösszeg 500 millió forint, az egy támogatással elnyerhető összeg 500 ezertől ötmillió forintig terjedhet – ismertette a politikus.

Hozzátette: emlékezve arra, hogy 2026-ban lesz az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója, a pályázatban kiemelt figyelmet fordítanak az 1956-hoz köthető megemlékezések, rendezvények, képzőművészeti alkotások támogatására.