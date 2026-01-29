Hirdetés
Erősödött a forint csütörtök reggelre

Erősödött csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 380,07 forinton jegyezték a szerda este hat órai 381,05 forint után, a dollár jegyzése pedig 317,16 forintra ment lejjebb 319,28 forintról. A svájci frank jegyzése alig változott, kismértékben csökkent, 414,25 forinton áll 414,35 forint után-közölte az MTI.

A forint csütörtök reggeli jegyzésén vegyesen áll az év eleji kezdéshez képest a devizákkal szemben: az euró ellenében 1,2 százalékkal, a dollár ellenében pedig 3,1 százalékkal erősebben, a svájci frankkal szemben viszont 0,3 százalékkal gyengébben.

