Erősödött szerdán a forint

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az eurót este hat órakor 381,51 forinton jegyezték a kora reggeli 383,86 forint után, a dollár jegyzése 330,59 forintra csökkent 331,25 forintról, a svájci franké pedig 410,84 forintra ment le 414,40-ről-írta MTI.

A forint mindhárom devizával szemben 1,7 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél szerda esti jegyzésén.

Az év eleje óta a forint 7,3 százalék nyereségre tett szert az euróval, 16,8 százalékosra a dollárral és 6,2 százalékosra a svájci frankkal szemben. A szerda estihez hasonló szinten az eurót legutóbb 2024 januárjában jegyezték.

