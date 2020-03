Erre a szakmára mindig szükség lesz!

Az irodai környezet tisztán tartása is komoly feladat, ami különösen fontos járvány idején. Mégis sokan észre sem veszik azokat, akik ezért felelnek. A változás érdekében hazánk legnagyobb takarítással is foglalkozó vállalata, a B+N Referencia Zrt. elindította „Vedd észre!” rendhagyó kampányát.

A takarító szektort sújtó munkaerőhiány és fluktuáció nem csupán az iparág, a takarító cégek belső problémája, hiszen nagyban befolyásolja a társadalmi megítélés is. A KSH felmérése alapján a takarító szakma a legalacsonyabb presztízsű tíz foglalkozás egyike: a 163. lett és csak az utcaseprőt, a szemétszállítót, a szórólaposztót vagy a segédmunkást előzi meg. Miközben a jelen helyzetben a takarítást vállaló dolgozók is, akár a vasutasok, a nővérek vagy az orvosok – a „frontvonalba” vannak kirendelve. A koronavírus miatt a munkájukra most még nagyobb szükség van. Nem maradhatnak otthon, hiszen ez a munka mindennapos, és főleg a fertőzések idején életbevágóan fontos, hogy valaki elvégezze.

Tavaly óta terveztük, hogy elindítunk egy társadalmi érzékenyítő kampányt, ami arra világít rá, hogy a takarítók a munkájukat szinte láthatatlanul végzik, nem kapva elismerő szavakat, holott a társadalmunk működéséhez elengedhetetlen, amit tesznek. – mondja Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója. – Hosszú hónapokig folytak az előkészítő munkák, és mire készen lettünk, hazánkat is épp elérte a COVID-19 fertőzés. De ha valamikor, akkor ma százszorosan igaz, hogy a társadalmi megbecsülés a Magyarországon dolgozó 45 ezer hivatásos takarítónak is jár. Mi 4.100 takarítót foglalkoztatunk, akik ma is helyt állnak a közlekedési eszközök, vonatok vagy akár kórházak takarításával, a rengeteg irodaház mellett, mint ahogy eddig is tették. A társadalom többsége a rendet és tisztaságot természetesnek veszi, de az ezt megteremtő embereket nem becsüli meg. Erre a problémára szeretnénk a „Vedd észre” kampányunkkal rávilágítani, és megmutatni, hogy másképp is lehet. Az ellen szeretnénk tenni valamit, hogy ez a foglalkozás ne kényszerpálya, hanem tudatos választás legyen.

És ha nem vállalnák a munkát?

A professzionálisan végzett takarítás képzést, szakismeretet igényel. Különböző tisztítási technológiák léteznek, sok helyen már bonyolult és drága takarítógépekkel kell dolgozni. A hiányos vegyszerismeret komoly egészségügyi problémákat vagy balesetveszélyt okozhat.