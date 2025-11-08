Eső után köpönyeg: balesetek után keressük a biztosítást

A nagyobb nyilvánosságot kapó balesetek után megugorhat az igény a biztosítások iránt, ezt tükrözik az internetes kereséseink is – írja közleményében a Bank360. Az elmúlt hetekben több olyan baleset is történt, amelyekkel napokon át foglalkozott a sajtó, az internetes keresések alapján pedig a következő napokban többen kezdtek el balesetbiztosítás iránt érdeklődni. Az összefüggés nem véletlen, természetes, hogy egy baleset után a saját biztonsága mindenkit jobban foglalkoztat. Szerencsére ma már nemcsak egyénileg biztosíthatjuk be magunkat, hanem léteznek családi balesetbiztosítási csomagok is, amelyek kedvező áron elérhetők.

Sokszor akkor vagyunk óvatosak, amikor már megtörtént a baj, és akkor keresünk védelmet, ha valami emlékeztet bennünket ennek a fontosságára. Ez történt az elmúlt hetekben, a Google Trends adatai alapján két, a közelmúltban történt baleset után is megemelkedett az érdeklődés a balesetbiztosítások iránt – írja közleményében a Bank360. Mindkét baleset országos szinten jelen volt a hírekben, és valószínűleg az sem véletlen, hogy a keresések éppen abban a megyében ugrottak meg jelentősen a balesetbiztosítás iránt, ahol az egyik baleset történt.

A balesetbiztosítás az egyik legolcsóbb dolog, amit tehetünk a saját védelmünkért

A saját és környezetünk védelméért sokat tehetünk, ezek között van a balesetbiztosítás megkötése is. Ez az egyik legegyszerűbb biztosítási forma és a tévhittel ellentétben nem luxuskiadásról van szó: mindössze havi néhány ezer forintért az egész családot biztonságban tudhatjuk – hívja fel a figyelmet a Bank360. A biztosítók zöme ugyanis kedvezményes, családi konstrukciókat is kínál, amelyeknek több előnye is van:

elég egy szerződést megkötni és az több főre is érvényes lesz, így a szülők és a gyerekek is védettek, akár egyetlen díjjal.

Kedvezőbb az egységár, hiszen minél több főt von be a biztosítás, annál alacsonyabb az egy főre jutó költség.

Egyszerű az ügyintézés, hiszen nincs külön papírmunka minden családtagra, a fedezetek és díjak átláthatók.

Egy átlagos család balesetbiztosítása havonta akár 5000 forint körüli összegből is megoldható. Két felnőtt és két gyermek biztosítása így egy hónapban nem kerül annyiba, mint egy közös ebéd vagy vacsora, baj esetén mégis jelentős anyagi segítséget kaphatnak.

Találhatunk olyan családi biztosítási csomagot, ahol csonttörés vagy ficam esetén 300 ezer, égési vagy fagyási sérülés esetén pedig 500 ezer forint is lehet a térítés összege – írják a Bank360 szakértői. Baleset esetén pedig akár a kórházi napi térítést is kifizetheti a biztosító. Azért is fontos ez a kiegészítés, mert az állami, tanulókra vonatkozó balesetbiztosítás térítési összegei hosszú évek óta változatlanok, egy csonttörésre jelenleg 3000 forintot fizet az állami biztosítás.

Fontos, hogy a gyerekek is biztosítva legyenek

A gyerekek szinte soha nem maradnak egy helyben – iskolában, sportolás közben, biciklizésnél könnyen előfordulhatnak kisebb-nagyobb balesetek. Egy gyerekspecifikus fedezetet is tartalmazó családi biztosítás segíthet például csonttörés, zúzódás vagy műtét esetén, ha kórházi tartózkodásra kerül sor, illetve abban az esetben is, ha a szülőnek jövedelemkiesése van a gyerek ápolása miatt.

Egy jól megválasztott csomag akár napidíjat, gyógyulási támogatást vagy egyszeri térítést is fizet.

A szülők védelme is számít

Egy komolyabb baleset nemcsak orvosi költségekkel jár, hanem kieső jövedelmet is jelenthet. A családi biztosítás a felnőttek számára is nyújthat:

műtéti térítést,

kórházi napidíjat,

rokkantsági vagy haláleseti térítést,

sőt, bizonyos csomagok rehabilitációs támogatást is tartalmaznak.

Egy ilyen csomag tehát nemcsak a váratlan orvosi számlákat fedezi, hanem a megélhetést is segíti biztosítani a nehezebb időszakban.

Ha figyelembe vesszük, hogy egy kisebb baleset is több tízezer forintos költséget jelenthet – orvosi vizsgálat, gyógyszer, gyógytorna –, akkor egy havi néhány ezer forintos biztosítás kiemelkedő ár-érték arányú befektetés. A legtöbb családi konstrukció rugalmasan bővíthető kiegészítő fedezetekkel, akár online is megköthető, és kedvezményt ad a családoknak.

Összegzés: kis díj, nagy biztonság

A családi balesetbiztosítás nem luxus, hanem egy apró havi kiadás, ami védelmet ad a legfontosabbaknak, a szeretteinknek. Egy váratlan esemény soha nem jön jókor – de egy jól megválasztott biztosítás gondoskodik arról, hogy ne anyagi teherként, hanem megoldással tudjuk kezelni a helyzetet.