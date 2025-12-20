Esztergomba jártunk, az Adventi vásárban

Nézzünk körül, hova érdemes ellátogatni, ha egy kirándulással is összekötnénk! Erre egyértelműen a legjobb válasz: Esztergom Adventi vására!

Esztergom belvárosában, a Széchenyi téren találjuk idén is a vásárt, könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség van, a hétvégeken ingyenes. Mivel minden városnéző séta kötelező része a Városházától induló tulajdonképpen utca, így elkerülhetetlen.

De nézzünk körül a téren! Ami egyből szembetűnő, hogy több közintézmény is pompázatos fényfestésben tündököl! Sajnos ez a kép nappal nem minden épület esetében ilyen csodálatos, de most élvezzük az Adventi hangulat fényeit!

A felújítás alatt álló impozáns Városháza is megkapta a maga fényeit, ami szépen tündököl a már elkészült új homlokzaton.

Kicsiknek és nagyoknak hatalmas örömére idén egy óriási jégpálya is várja az érdeklődőket, még egy izgalmas folyosót is kialakítottak, így még élvezetesebb a csúszkálás. Aki nem biztos a dolgában, azt „pingvin” segíti megelőzni az esést, remek szórakozás!

Népművészeti és ajándéktárgyakból sincs hiány, az árak reálisak, a kínálatból bárki megtalálhatja a magának valót, bóvlit nem láttunk. Az egységes faházakat úgy alakították ki, hogy tökéletesen beleilleszkedjenek az utca képébe, így egy igazán hangulatos, családias Karácsonyi utcán sétálhatunk, és készíthetünk ezernyi képet.

Éhesek és szomjasak sem maradunk, egymás érik a megfizethető árú finomságok, és téli italokat áruló faházak, van ahol tűz mellett melegedhetünk, van, ahol le is ülhetünk.

Elmaradhatatlanok a kürtőskalács árusok is, hagyományosan, frissen, előttünk készítik, ellentétben a pesti árusokkal, az áruk teljesen reális, és finomak, bármelyiket válasszuk is.

A lehető legjobb Adventi hétvégi program egy ilyen izzíg-vérig hangulatos Adventi utcaképben andalogni, de hát azért hideg is van, meg nem is mindenki szeret az utcán enni. Akár felmelegedni, akár egy jót enni, és hozzá fantasztikus csapolt söröket inni szeretnék, egyértelmű választás a vásár kellős közepén található BeeLegal PUB!

A bejárat előtti sátorból remek forró italok mellett csülkös bablevest is ehetünk, de ha betérünk a kellemesen meleg, hangulatos PUB-ba, akkor reális áron pompás falatokat fogyaszthatunk, kezdve a salátáktól és Hamburgerektől egészen a steakekig, de ezekről már korábban írtunk, továbbra is csak ajánlani tudjuk Adventi vásárjáró sétánk közben.

Természetesen számos program is várja a hétvégéken a kilátogatókat, ezekről a www.visitesztergom.hu oldalon olvashatunk, tegyük meg, keressük fel ezt a hangulatos Adventi vásárt, csodás élményben lesz részünk, csak ajánlani tudjuk!

Szöveg és fotó: Zamody Gábor