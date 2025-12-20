Kezdőlap Turizmus Esztergomba jártunk, az Adventi vásárban
Turizmus
No menu items!

Esztergomba jártunk, az Adventi vásárban

AzÜzlet.hu

Nézzünk körül, hova érdemes ellátogatni, ha egy kirándulással is összekötnénk! Erre egyértelműen a legjobb válasz: Esztergom Adventi vására!

Esztergom belvárosában, a Széchenyi téren találjuk idén is a vásárt, könnyen megközelíthető, parkolási lehetőség van, a hétvégeken ingyenes. Mivel minden városnéző séta kötelező része a Városházától induló tulajdonképpen utca, így elkerülhetetlen.

De nézzünk körül a téren! Ami egyből szembetűnő, hogy több közintézmény is pompázatos fényfestésben tündököl! Sajnos ez a kép nappal nem minden épület esetében ilyen csodálatos, de most élvezzük az Adventi hangulat fényeit!

A felújítás alatt álló impozáns Városháza is megkapta a maga fényeit, ami szépen tündököl a már elkészült új homlokzaton.

Kicsiknek és nagyoknak hatalmas örömére idén egy óriási jégpálya is várja az érdeklődőket, még egy izgalmas folyosót is kialakítottak, így még élvezetesebb a csúszkálás. Aki nem biztos a dolgában, azt „pingvin” segíti megelőzni az esést, remek szórakozás!

Népművészeti és ajándéktárgyakból sincs hiány, az árak reálisak, a kínálatból bárki megtalálhatja a magának valót, bóvlit nem láttunk. Az egységes faházakat úgy alakították ki, hogy tökéletesen beleilleszkedjenek az utca képébe, így egy igazán hangulatos, családias Karácsonyi utcán sétálhatunk, és készíthetünk ezernyi képet.

Éhesek és szomjasak sem maradunk, egymás érik a megfizethető árú finomságok, és téli italokat áruló faházak, van ahol tűz mellett melegedhetünk, van, ahol le is ülhetünk.

Elmaradhatatlanok a kürtőskalács árusok is, hagyományosan, frissen, előttünk készítik, ellentétben a pesti árusokkal, az áruk teljesen reális, és finomak, bármelyiket válasszuk is.

A lehető legjobb Adventi hétvégi program egy ilyen izzíg-vérig hangulatos Adventi utcaképben andalogni, de hát azért  hideg is van, meg nem is mindenki szeret az utcán enni. Akár felmelegedni, akár egy jót enni, és hozzá fantasztikus csapolt söröket inni szeretnék, egyértelmű választás a vásár kellős közepén található BeeLegal PUB!

A bejárat előtti sátorból remek forró italok mellett csülkös bablevest is ehetünk, de ha betérünk a kellemesen meleg, hangulatos PUB-ba, akkor reális áron pompás falatokat fogyaszthatunk, kezdve a salátáktól és Hamburgerektől egészen a steakekig, de ezekről már korábban írtunk, továbbra is csak ajánlani tudjuk Adventi vásárjáró sétánk közben.

Természetesen számos program is várja a hétvégéken a kilátogatókat, ezekről a www.visitesztergom.hu oldalon olvashatunk, tegyük meg, keressük fel ezt a hangulatos Adventi vásárt, csodás élményben lesz részünk, csak ajánlani tudjuk!

Szöveg és fotó: Zamody Gábor

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
Tovább
Turizmus

Ikonikus horvátországi nyaralóhelyen terjeszkedik a Hunguest Hotels

Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart. A Hotel Miramar csatlakozásával már közel 350 szobát kínál a Hunguest Hotels...
Tovább
Hírek

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

Energia
A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
Tovább

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON

Gazdaság
Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában
Tovább

BÉT: a standard kategóriában folytatja a kereskedést az STRT Holding

Bank
Az újonnan kibocsátott törzsrészvények végleges értékesítési ára egységesen 900 forint lett. A társaság így összesen 1,35 milliárd forint friss tőkét vont be, amelyet az STRT Holding a növekedési és befektetési célok finanszírozására fordít.
Tovább

KSH: októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Gazdaság
Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Energia

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
Tovább
Gazdaság

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában
Tovább
Bank

BÉT: a standard kategóriában folytatja a kereskedést az STRT Holding

Az újonnan kibocsátott törzsrészvények végleges értékesítési ára egységesen 900 forint lett. A társaság így összesen 1,35 milliárd forint friss tőkét vont be, amelyet az STRT Holding a növekedési és befektetési célok finanszírozására fordít.
Tovább
Gazdaság

KSH: októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt.
Tovább
Autóipar

Az olcsóbb modellek után jövőre a kínai prémiumautók tarolhatják le az európai piacot

Mivel nem minden szereplőnek lesz elég tartaléka az átállás finanszírozására, a kivonulás vagy beolvadás okozta piaci rés akár további lendületet is adhat a dinamikusan terjeszkedő kínaiaknak.
Tovább
Egészség-ügy

Vényírási jogosultságot kapnak a gyógyszerészek

Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat. 
Tovább
Gazdaság

EU-csúcs – Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós támogatást Ukrajnának 2026-27-re

Az Európai Bizottság elnöke tájékoztatott arról is, hogy az uniós vezetők a geogazdasági kérdésekről, köztük a Mercosur-kereskedelmi megállapodásról is tárgyaltak.
Tovább
Bank

Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

Az EKB szakértői 2026 tekintetében az inflációt felfelé módosították, elsősorban azért, mivel jelenleg a szolgáltatások inflációjának lassabb csökkenésére számítanak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Esztergomba jártunk, az Adventi vásárban

Ami egyből szembetűnő, hogy több közintézmény is pompázatos fényfestésben tündököl! Sajnos ez a kép nappal nem minden épület esetében ilyen csodálatos, de most élvezzük az Adventi hangulat fényeit!

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
© 2025 | www.azuzlet.hu