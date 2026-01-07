Hirdetés
EU Bizottság: Magyarország az áfabeszedésben TOP-on van

AzÜzlet.hu

Fotó:freepik

Az Európai Bizottság 2025 decemberében tette közzé legfrissebb, VAT Gap in Europe – Report 2025 című tanulmányát, amely a 2019–2023 közötti időszak végleges adatait dolgozza fel. A jelentés szerint Magyarországon 2023-ban az áfarés ugyan növekedett az előző évhez képest, ugyanakkor továbbra is az Európai Unió átlaga alatt maradt. A jelentés magyar adatait elemezte a Niveus.

Az áfarés alakulása

A Bizottság számításai szerint Magyarország áfarése – vagyis az állam által be nem szedett, azaz hiányzó áfa összege – 2022-ben mélypontra, 2,5%-ra csökkent, majd 2023-ban 7,4%-ra emelkedett. Ez a romlás az elemzés szerint elsősorban a kedvezőtlen makrogazdasági környezethez – visszaeső fogyasztás, magas infláció, növekvő vállalati csődszám – köthető, nem pedig az adóbeszedési rendszer strukturális gyengüléséhez.

„A 2023-as visszaemelkedés nem tekinthető trendfordulónak. A magyar áfarés továbbra is érdemben az uniós átlag alatt van, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedben bevezetett digitális és ellenőrzési eszközök hatása tartósan megmaradt” – értékelte az adatokat Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Év Magyarország (%) EU-átlag (%)
2019 10.4 11.1
2020 8.0 9.9
2021 4.1 7.2
2022 2.5 7.9
2023 7.4 9.5
  1. táblázat – Az áfarés alakulása Magyarországon és az Európai Unióban (forrás: European Commission – VAT Gap Report 2025)

Régiós és nemzetközi összevetés

A 2025-ös VAT Gap Report részletes adatai alapján Magyarország 2023-ban a legalacsonyabb áfaréssel rendelkezett a közép-kelet-európai régióban, így egyértelműen a régió éllovasának tekinthető az áfabevételek beszedésének hatékonysága szempontjából. Míg számos tagállamban az áfarés tartósan kétszámjegyű, Magyarország a vizsgált időszak egészében az uniós átlag alatt teljesített.

Ország Áfarés 2023 (%)
Magyarország 7,4
Csehország 10,0
Horvátország 11,5
Szlovákia 14,5
Lengyelország 15,8
Bulgária 20,0
Románia 30 felett
  1. táblázat – Áfarés a közép-kelet-európai országokban, 2023 (forrás: European Commission – VAT Gap Report 2025)

Áfabevételek és gazdasági környezet

2023-ban a magyar áfabevételek nominálisan 5,4%-kal nőttek, ami elmarad a 2022-es rendkívüli növekedéstől. A Bizottság kiemeli, hogy 2023-ban Magyarországon 155%-kal nőtt a csődeljárások száma, miközben a reál GDP csökkent és a háztartások fogyasztása visszaesett. Ezek a tényezők együttesen felfelé hatottak az áfarés alakulására.

