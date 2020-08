EU – USA vámtarifa. Legnagyobb kedvezmény a homárra és a lőporra

A magyarok havonta átlagosan öt számlát fizetnek be, 55 százalékuk továbbra is papíralapon, miközben a válaszadók 49 százalékának fontos a gyorsaság, 28 százalékuk pedig szívesen fizetné be rezsijét a jelenlegitől eltérő, egyszerűbb módon, elektronikusan - derül ki a független e-számlafizetési platform, a Díjnet Zrt. megbízásából készített felmérésbő.