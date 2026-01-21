EU versenyképességi alaptétel: egységesebb, beruházásbarát szabályozás jöhet a digitális hálózatok erősítéséért

Fotó: freepik

Az Európai Bizottság bemutatta a Digital Networks Act (DNA) tervezetét, amelynek célja az európai digitális összeköttetések szabályozásának modernizálása, egyszerűsítése és összehangolása.

A javaslat abból indul ki, hogy a jelenlegi keretrendszer már nem képes megfelelően ösztönözni a nagy kapacitású – elsősorban optikai és mobil – hálózatokba irányuló beruházásokat, pedig ezek jelentik az olyan technológiák alapját, mint a mesterséges intelligencia vagy a felhőszolgáltatások. Az EU versenyképessége szempontjából kulcskérdés, hogy ezek a fejlett hálózatok a kontinens egészében széles körben elérhetők legyenek.

Egységesebb belső piac a távközlésben

A Digital Networks Act egyik legfontosabb törekvése az egységes uniós piac megerősítése a kapcsolati szolgáltatások területén. A tervezet szerint a szolgáltatók számára egyszerűbbé válna a határokon átnyúló működés: elegendő lenne egyetlen tagállamban regisztrálniuk ahhoz, hogy az EU egész területén nyújthassanak szolgáltatásokat. Emellett a Bizottság uniós szintű – nemzeti helyett közös – frekvenciaengedélyezési keretet javasol a páneurópai műholdas kommunikációs szolgáltatások számára.

A szabályozás nagyobb kiszámíthatóságot ígér a spektrumhasználatban is: hosszabb időtartamú, alapértelmezés szerint megújítható engedélyekkel, valamint a „használd vagy oszd meg” elv bevezetésével, amely a frekvenciák hatékonyabb kihasználását célozza. Újdonságként megjelenik egy önkéntes együttműködési mechanizmus is a hálózatüzemeltetők, illetve a tartalom-, alkalmazás- és felhőszolgáltatók között.

Átállás a korszerű hálózatokra

A Bizottság szerint a rézalapú hálózatok már nem felelnek meg az innovációs céloknak, ezért a DNA kötelező nemzeti átállási terveket vezetne be. Ezek célja a rézhálózatok fokozatos kivezetése és a fejlett hálózatokra való átállás 2030 és 2035 között. A tagállamoknak 2029-ig kellene bemutatniuk saját terveiket, miközben a fogyasztók védelme – az időben történő tájékoztatás és a szolgáltatás folytonossága – kiemelt szempont marad.

Kevesebb adminisztráció, több beruházás

A Digital Networks Act a szabályozási környezet egyszerűsítésével csökkentené az adminisztratív terheket és a jelentési kötelezettségeket. A cél az, hogy a vállalatok erőforrásaikat inkább beruházásokra és innovációra fordíthassák. A javaslat nagyobb rugalmasságot adna az üzleti szereplők közötti kapcsolatokban, miközben a fogyasztóvédelem magas szintje megmaradna.

Biztonságosabb és ellenállóbb hálózatok

A tervezet hangsúlyt helyez a hálózatbiztonság és az ellenállóképesség erősítésére is. Uniós szintű felkészültségi terv készülne a természeti katasztrófák, illetve a külső beavatkozások jelentette kockázatok kezelésére, miközben a páneurópai műholdas rendszerek kiválasztásánál a biztonsági és rezilienciakritériumok is nagyobb súlyt kapnának.

A hálózatsemlegesség megőrzése

A Bizottság hangsúlyozza: a Digital Networks Act teljes mértékben fenntartja a hálózatsemlegesség elvét. Ugyanakkor pontosítaná a nyílt internetre vonatkozó szabályokat az innovatív szolgáltatások esetében, növelve a jogbiztonságot, és elősegítve az önkéntes együttműködést az IP-összekapcsolás és a forgalomhatékonyság területén.

Következő lépések

A Digital Networks Act javaslata a Európai Parlament és a Európai Unió Tanácsa elé kerül, ahol megkezdődik a jogalkotási folyamat. Az elfogadás esetén a szabályozás alapvetően alakíthatja át az európai digitális infrastruktúra jövőjét – a beruházások, az innováció és a versenyképesség erősítése érdekében.

Érsek M. Zoltán