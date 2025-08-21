Kezdőlap Fókuszban Európa nem bukott akkorát. Megvan az EU-USA megállapodás: 15%-os vám és milliárdos...
FókuszbanHírek
No menu items!

Európa nem bukott akkorát. Megvan az EU-USA megállapodás: 15%-os vám és milliárdos energiadeal

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Fotó: Freepik

 Az Európai Unió és az Egyesült Államok együttes nyilatkozatot tettek közzé, amely a méltányos, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös transzatlanti kereskedelem és beruházások új keretrendszerét rögzíti. A dokumentum Ursula von der Leyen és Donald Trump július 27-én elért politikai megállapodására épít, és első lépésként a stabilitás és a kiszámíthatóság helyreállítását célozza az Atlanti-óceán két partja közötti gazdasági kapcsolatokban.

Az EU és az Egyesült Államok között a kereskedelem és beruházások új keretrendszeréről szóló közös nyilatkozat a következőket tartalmazza:

Vámok és piaci hozzáférés

Az Egyesült Államok a jövőben az uniós export túlnyomó többségére egységes, 15 százalékos vámtarifát alkalmaz. Bizonyos termékek esetében – így például a repülőgépeknél, generikus gyógyszereknél, kémiai prekurzoroknál és parafánál – 2025. szeptember 1-jétől kizárólag a legkedvezőbb nemzeti (MFN) vámtétel lesz érvényben. Az EU ezzel párhuzamosan eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, valamint kedvezményes hozzáférést biztosít több mezőgazdasági és élelmiszeripari termék – köztük diófélék, tejtermékek, feldolgozott gyümölcsök, zöldségek, szójaolaj, sertés- és bölényhús – számára.

A felek megegyeztek abban is, hogy felülvizsgálják azokat az ágazatokat és termékeket, amelyekre hosszabb távon kizárólag az MFN-vám vonatkozhat. Az Egyesült Államok a 232. szakasz szerinti nemzetbiztonsági vámok mértékét szintén legfeljebb 15 százalékban korlátozza, külön szabályokkal az autók és autóalkatrészek esetében.

Energetikai és technológiai együttműködés

Az EU vállalta, hogy 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai LNG-t, olajat és atomenergia-termékeket, valamint legalább 40 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia chipet. A két fél szorosabb együttműködésre törekszik a technológiai biztonsági előírások összehangolásában, valamint a kritikus ásványi anyagok exportkorlátozásainak kezelésében.

Befektetések és védelmi ipar

A transzatlanti befektetések értéke jelenleg meghaladja az 5 billió dollárt, amelyet az új keretmegállapodás további 600 milliárd dollárnyi európai beruházás egészíthet ki az Egyesült Államokban 2028-ig. Az EU emellett az amerikai kormány támogatásával növelni kívánja a védelmi berendezések importját, ezzel erősítve a NATO interoperabilitását és a közös ipari együttműködést.

Szabályozási harmonizáció és kereskedelmi akadályok

A nyilatkozat kitér a szabványok kölcsönös elismerésére, a kereskedelmi eljárások digitalizálására és az élelmiszer-biztonsági előírások egyszerűsítésére. Az EU vállalta, hogy kezeli az amerikai aggodalmakat az erdőirtási rendelettel, a CBAM mechanizmussal, valamint a vállalati fenntarthatósági irányelvek (CSDDD, CSRD) végrehajtásával kapcsolatban.

A felek megegyeztek a digitális kereskedelem akadályainak lebontásáról is: nem vetnek ki vámokat az elektronikus adatátvitelre, és támogatják a WTO többoldalú moratóriumának állandóvá tételét. Az EU megerősítette, hogy nem vezet be hálózati használati díjat.

Gazdasági biztonság és jövőbeli együttműködés

Az Egyesült Államok és az EU közös fellépést tervez a nem piaci gyakorlatokkal és a tisztességtelen versennyel szemben, valamint együtt kíván működni az exportellenőrzésben, a vámcsalás elleni küzdelemben és a befektetések felülvizsgálatában. A szellemi tulajdon védelme, a munkajogok érvényesítése és a kényszermunka felszámolása szintén a nyilatkozatban rögzített prioritások közé tartozik.

A felek hangsúlyozták, hogy a most elfogadott keretmegállapodás az első lépés egy olyan folyamatban, amely a jövőben további ágazatokra is kiterjedhet, erősítve a piacra jutást és a transzatlanti gazdasági partnerséget.

Érsek M. Zoltán

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.
Tovább
Gazdaság

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Európa nem bukott akkorát. Megvan az EU-USA megállapodás: 15%-os vám és milliárdos energiadeal

Fókuszban
Az Egyesült Államok a jövőben az uniós export túlnyomó többségére egységes, 15 százalékos vámtarifát alkalmaz.
Tovább

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Gazdaság
Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.
Tovább

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Élelmiszeripar
Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.
Tovább

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Gazdaság
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Fókuszban

Európa nem bukott akkorát. Megvan az EU-USA megállapodás: 15%-os vám és milliárdos energiadeal

Az Egyesült Államok a jövőben az uniós export túlnyomó többségére egységes, 15 százalékos vámtarifát alkalmaz.
Tovább
Gazdaság

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.
Tovább
Gazdaság

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Dráguló ingatlanok és hitelroham: indul az Otthon Start

Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd  pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
Gazdaság

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből.
Tovább
Hírek

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Európa nem bukott akkorát. Megvan az EU-USA megállapodás: 15%-os vám és milliárdos energiadeal

Az Egyesült Államok a jövőben az uniós export túlnyomó többségére egységes, 15 százalékos vámtarifát alkalmaz.

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.
© 2025 | www.azuzlet.hu