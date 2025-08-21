Európa nem bukott akkorát. Megvan az EU-USA megállapodás: 15%-os vám és milliárdos energiadeal

Az Európai Unió és az Egyesült Államok együttes nyilatkozatot tettek közzé, amely a méltányos, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös transzatlanti kereskedelem és beruházások új keretrendszerét rögzíti. A dokumentum Ursula von der Leyen és Donald Trump július 27-én elért politikai megállapodására épít, és első lépésként a stabilitás és a kiszámíthatóság helyreállítását célozza az Atlanti-óceán két partja közötti gazdasági kapcsolatokban.

Az EU és az Egyesült Államok között a kereskedelem és beruházások új keretrendszeréről szóló közös nyilatkozat a következőket tartalmazza:

Vámok és piaci hozzáférés

Az Egyesült Államok a jövőben az uniós export túlnyomó többségére egységes, 15 százalékos vámtarifát alkalmaz. Bizonyos termékek esetében – így például a repülőgépeknél, generikus gyógyszereknél, kémiai prekurzoroknál és parafánál – 2025. szeptember 1-jétől kizárólag a legkedvezőbb nemzeti (MFN) vámtétel lesz érvényben. Az EU ezzel párhuzamosan eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, valamint kedvezményes hozzáférést biztosít több mezőgazdasági és élelmiszeripari termék – köztük diófélék, tejtermékek, feldolgozott gyümölcsök, zöldségek, szójaolaj, sertés- és bölényhús – számára.

A felek megegyeztek abban is, hogy felülvizsgálják azokat az ágazatokat és termékeket, amelyekre hosszabb távon kizárólag az MFN-vám vonatkozhat. Az Egyesült Államok a 232. szakasz szerinti nemzetbiztonsági vámok mértékét szintén legfeljebb 15 százalékban korlátozza, külön szabályokkal az autók és autóalkatrészek esetében.

Energetikai és technológiai együttműködés

Az EU vállalta, hogy 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai LNG-t, olajat és atomenergia-termékeket, valamint legalább 40 milliárd dollár értékű mesterséges intelligencia chipet. A két fél szorosabb együttműködésre törekszik a technológiai biztonsági előírások összehangolásában, valamint a kritikus ásványi anyagok exportkorlátozásainak kezelésében.

Befektetések és védelmi ipar

A transzatlanti befektetések értéke jelenleg meghaladja az 5 billió dollárt, amelyet az új keretmegállapodás további 600 milliárd dollárnyi európai beruházás egészíthet ki az Egyesült Államokban 2028-ig. Az EU emellett az amerikai kormány támogatásával növelni kívánja a védelmi berendezések importját, ezzel erősítve a NATO interoperabilitását és a közös ipari együttműködést.

Szabályozási harmonizáció és kereskedelmi akadályok

A nyilatkozat kitér a szabványok kölcsönös elismerésére, a kereskedelmi eljárások digitalizálására és az élelmiszer-biztonsági előírások egyszerűsítésére. Az EU vállalta, hogy kezeli az amerikai aggodalmakat az erdőirtási rendelettel, a CBAM mechanizmussal, valamint a vállalati fenntarthatósági irányelvek (CSDDD, CSRD) végrehajtásával kapcsolatban.

A felek megegyeztek a digitális kereskedelem akadályainak lebontásáról is: nem vetnek ki vámokat az elektronikus adatátvitelre, és támogatják a WTO többoldalú moratóriumának állandóvá tételét. Az EU megerősítette, hogy nem vezet be hálózati használati díjat.

Gazdasági biztonság és jövőbeli együttműködés

Az Egyesült Államok és az EU közös fellépést tervez a nem piaci gyakorlatokkal és a tisztességtelen versennyel szemben, valamint együtt kíván működni az exportellenőrzésben, a vámcsalás elleni küzdelemben és a befektetések felülvizsgálatában. A szellemi tulajdon védelme, a munkajogok érvényesítése és a kényszermunka felszámolása szintén a nyilatkozatban rögzített prioritások közé tartozik.

A felek hangsúlyozták, hogy a most elfogadott keretmegállapodás az első lépés egy olyan folyamatban, amely a jövőben további ágazatokra is kiterjedhet, erősítve a piacra jutást és a transzatlanti gazdasági partnerséget.

Érsek M. Zoltán