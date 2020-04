Európa nyaralni menne! Tervek, remények, aggodalmak

A németek nem adták fel nyaralási terveiket. Akadnak, akiknek a nyaralás reménye ad erőt a karantén heteiben. A turizmusból korábban profitáló országoknak és vállalkozásoknak egzisztenciális kérdés az idegenforgalom újjáéledése. Az osztrákok nyitásra készülnek, számos politikus és szakértő óvatosságra int.

Kiszámíthatatlan viszonyok?

A korlátozások jelenleg lehetetlenné teszik és várhatóan nyáron is nagyon meg fogják nehezíteni az utazást. Sok politikus már most felkészíti a lakosságot: „A következő hónapokban együtt kell élnünk az utazási korlátozásokkal” – figyelmeztet az osztrákokat a turisztikai miniszter, Elisabeth Köstinger. „Ki kell várni a foglalással. Lehetetlen előre jelezni mi lesz július-augusztusban” – tanácsolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Felejtsük el a nyaralást!” – hív fel Mario Schiavina, a bolognai központi kórház fertőző beteg osztályának főorvosa.

Ausztria kétoldalú megoldása

„Azokkal az országokkal, amelyek kézben tartják a járványt, például a németekkel elképzelhető a kétoldalú megállapodás. Az ilyen területekről érkező turisták karantén nélkül utazhatnának be hozzánk, majd haza” – osztotta meg az osztrák idegenforgalmi miniszter a tervét a jobboldali napilappal, a Pressével.

A miniszter reményt akar adni a túlesésért küzdő idegenforgalmi vállalkozóknak. A turizmus bevételeinek elmaradását persze Ausztria jobban feldolgozná, mint Itália, vagy a spanyolok, annak ellenére, hogy tavalyi osztrák GDP 16 százalékáról gondoskodó turizmus teljes kiesése komoly érvágás lenne a szomszédos országnak.

Március közepén a kormány minden szállodát és éttermet bezáratott a sógoroknál. Sebastian Kurz kancellár most viszont bejelentette, hogy az éttermek május 15-én kinyithatnak. A szállodákról nem szólt. Már a belföldi utazások engedélyezése is fellélegzés lenne nekik. Különösen, mert idén több hazai vendégre számítanak. Ezt forszírozza a politika is: „Aki nyaralást tervez, haza úti célokban gondolkozzon!” – hív fel a konzervatív ÖVP soraiba tartozó miniszter az interjúban. Egyrészt mert „ennek több a realitás”, másrészt, mert „az idegenforgalomból élők számítanak honfitársaik szolidaritására”. Az osztrákok azonban nem fogják tudni pótolni a külföldiek kiesését, akik 2019-ben a 79 millió vendégéjszaka 70 százalékáról gondoskodtak.

Németország: határok, karantén – utazás?

„A külföldi utazás mai szemmel nézve idén nyáron valószínűtlen” – hűti a várakozásokat Markus Söder bajor miniszterelnök. „A megszokott nyár az idén biztos elmarad” – véli a berlini külügyminiszter, Heiko Maas. A minisztérium jelenleg semmilyen külföldi utazást nem javasol (Reisewarnung). Ennél is jobban korlátozza az utazást, hogy a hazatérőknek 14 napot házikaranténban kell tölteniük. „Nem tudom megmondani, hogy meddig maradnak ezek az intézkedések” – nyilatkozta húsvét után a miniszter. „Ameddig a legtöbb országban kijárási tilalom van, amúgy sincs értelme utazásban gondolkodni” – tette hozzá. A szomszédos országok tárcavezetőivel folytatott telefonkonferencia után elmondta, hogy dolgoznak a határforgalom normalizálásán. „Azt szeretném, hogy amint lehet, térjen vissza a nyitott határok Európája.”

Nem akarnak otthon maradni a németek

A németek jó része továbbra is ragaszkodik ’az év legszebb két hetéhez’. A közszolgálati tévé, az ARD felkérésére készült kutatás szerint egyharmaduk mindenképp kitart nyári utazási tervei mellett. Az utazási irodák is ebben a szellemben cselekednek. Többségük csak május végégi törölte az útjait. Az ez utáni foglalásokat egyelőre nem lehet sztornódíj nélkül lemondani.

A turizmusból élők Németországban abban reménykednek, hogy júniusban megnyithatnak a hotelek és éttermek, valamint abban, hogy több lesz a belföldi vendég. Az idegenforgalom Európa legnagyobb gazdaságában sem alábecsülendő tényező. Országosan 4 százalék körül részesedik a GDP-ből, de például az északi tenger partján fekvő Mecklenburg-Elő-Pomerániai tartományban a munkahelyek 20 százalékáról gondoskodik az ágazat. Ha veszendőbe mennek, elszabadul a munkanélküliség a gazdaságilag amúgy is hátrányos helyzetű régióban.

A hotelüzemeltetők és a lakosság reménye, hogy a nyári szünetben már lehet utazni. Ez a német tartományokban különböző időpontokban kezdődik. Először az északiakban, június 25-én. Valószínűleg több lehetőség közül válogathatnak majd a bajorok és a baden-württembergiek, ahol augusztus elején tör ki a vakáció.

Az optimista szakértők azt elemzik, lesz-e egyáltalán elég szálláshely, ha a németek akarva, vagy akaratlanul hazai tájakon üdülnek. Számtanilag nem! Tavaly 40 millió német nyaralt, belföldi szálláshely viszont csak 36 millió van. Nyilván nem mindenki egy időben utazik. Azonban az elmúlt években ennek ellenére megteltek a szálláshelyek. Ráadásul úgy, hogy az utazók háromnegyede külföldi desztinációk mellett döntött.

Az is kérdés, hogy a hazai úti célok közül, mit preferálnak a németek. „Ha mindenki az Északi-tengerhez utazik, akkor ott biztos, hogy szálláshiány lesz” – prognosztizálja a legnézettebb német kereskedelmi tévé, az RTL szakértője, Ralf Benko. A Német Turisztikai Ügynökség (DTV) ügyvezetője, Norbert Kunz nem számít teltházas szállodákra. „Nehéz az idei évre prognosztizálni, de úgy vélem, a vidék és a természetjárás lesz a trend.” Szerinte a falusi, hegyi turizmus lehet a válság haszonélvezője.

Mindenki a németekben bízik

Spanyolország és Itália után Ausztria a harmadik legnépszerűbb külföldi desztináció a kontinensen legtöbbet utazó németek körében. Az osztrákok idén is számítanak rájuk. A németek szemében pedig felértékelődik Ausztria, mivel Olaszország és Spanyolország valószínűleg elérhetetlen marad.

Valóságos vetélkedés alakulhat ki Ausztria és Németország között a vendégekért. Az alpesi országban hagyományosan a vendégek felét adják! „Ha ők elmaradnak, a szállodák kétharmada csődbe megy” – prognosztizálta egy osztrák idegenforgalmi szakértő, Andreas Reiter a grazi Kleinen Zeitungban.

A külföldi turisták fogadásához az első lepést az osztrákoknak kell megtenniük. Jelenleg az ingázók kivételével csak azok a külföldiek utazhatnak be, akik 4 napnál nem régebbi orvosi igazolásuk van fertőzésmentességükről. És nekik is házikaranténban kell tölteniük 14 napot.

Az óvatos idegenforgalmi nyitása irányába mutat, hogy

Kurz kancellár a korona elleni küzdelemben sikeres országok közötti légiközlekedés újraindítására tett javaslatot.