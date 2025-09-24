Kezdőlap Gazdaság Európai befektetők célkeresztjében Bali ingatlanpiaca
Európai befektetők célkeresztjében Bali ingatlanpiaca

Bali az elmúlt években a világ egyik legkeresettebb ingatlanbefektetési célpontjává vált. A szigeten évente akár 12–18 százalékos bruttó hozam is elérhető, miközben az építési és fenntartási költségek töredékei az európai szintnek. A jogi környezet egyre átláthatóbb, a turizmus újra erősödik, és a sziget a digitális nomádok kedvelt célpontjává vált.

A befektetők számára különösen vonzók az úgynevezett Pink Zone övezetek, ahol jogilag biztonságos az építkezés. A közép-európai tőke is megjelent a régióban: magyar cégek is részt vesznek a helyi prémium fejlesztésekben.

Bali évtizedeken át elsősorban a szörfösök és nászutasok trópusi menedékeként élt a köztudatban. Az utóbbi években azonban a sziget sokkal többet jelent egyszerű nyaralóparadicsomnál: mára a világ egyik legforróbb ingatlanbefektetési célpontjává vált. A gyorsan növekvő turizmus, a kedvező árak és a kiemelkedően magas bérleti hozamok miatt befektetők százai érkeznek ide Európából, Ausztráliából és a Közel-Keletről – köztük egy magyar vállalkozó is.

Kovács Christian, a Remarc Property Group társtulajdonosa jelenleg egy ötcsillagos resortot épít, amely Zen Luxury Complex néven nyílik majd meg. „Hihetetlen látni, milyen sebességgel haladunk, gyakorlatilag uraljuk az egész környéket” – mondta. „Sokan kételkedtek bennünk az elején, de az eredmények magukért beszélnek.” Kovács szerint projektjük egyik kulcsa az átláthatóság és a hitelesség, amelyeket sokszor hiányolnak a széttöredezett balinéz ingatlanpiacon. A Remarc nyíltan mutatja be a fejlesztés minden szakaszát, miközben prémium építészeti megoldásokat kínál versenyképes áron.

Turizmus és árrobbanás

Bali népszerűsége folyamatosan nő: míg 2019-ben 6,3 millió külföldi turista érkezett, a járvány utáni újranyitáskor 2023-ban is közel 6 millióan választották a szigetet. Az előrejelzések szerint 2025-re a látogatók száma elérheti a 8 milliót, amit új közvetlen járatok is segítenek Európából és a Közel-Keletről. A növekvő turizmus egész éves keresletet teremt a villák és resortok iránt, a sziget pedig egyre vonzóbb a digitális nomádok körében is.

A befektetők számára Bali legnagyobb vonzereje a hozam. Míg Európában az ingatlanok átlagosan 4–6 százalékos megtérülést hoznak, a szigeten a villák bruttó 12–18 százalékos éves hozammal működnek, a legnépszerűbb régiókban pedig 70–80 százalékos kihasználtsággal, éjszakánként 300–800 eurós áron. Az építési költségek is jóval alacsonyabbak: egy luxusvilla Balin négyzetméterenként 800–1.200 euróból megvalósítható, míg Nyugat-Európában ugyanez 2.000–3.500 euróba kerül. Egy teljesen berendezett, medencés 2–3 hálószobás villa 250–350 ezer euróért elérhető, ami a Földközi-tenger térségében 1–1,5 millió euró lenne.

Jogi környezet és üzemeltetés

A külföldi befektetők Bali ingatlanpiacán hosszú távú, 25–30 éves bérleti szerződésekkel, vagy helyi PT PMA cégek alapításával szerezhetnek jogszerűen tulajdont. Az engedélyezési folyamatokat az elmúlt években jelentősen egyszerűsítették, így a piac sokkal átláthatóbbá vált. A befektetők számára különösen fontosak az úgynevezett Pink Zone területek, ahol jogilag biztonságosan lehet építkezni. A Zen Luxury Complex is ilyen zónában épül.

A fenntartási költségek ugyancsak kedvezőek: egy alkalmazott havi fizetése 150–300 euró, az éves ingatlanadó ritkán haladja meg a 300 eurót, a rezsiköltség pedig havi 100–150 euró. Egy 60.000 eurós éves bevételt hozó villa így akár 45–50.000 euró nettó profitot is termelhet.

A különbség az európai nagyvárosokhoz képest szembetűnő. Míg Budapesten 100 ezer euróból legfeljebb egy 30 m²-es belvárosi garzon vásárolható, Berlinben vagy Párizsban mindössze 10–15 m²-es stúdiók érhetők el ennyiért. Balin viszont ugyanennyi pénzért egy 48 m²-es, teljesen berendezett luxuslakás jár saját medencével, wellnessrészleggel és edzőteremmel.

