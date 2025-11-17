Kezdőlap Gazdaság Európai Bizottság: ha kicsit is, de nő a magyar gazdaság
Európai Bizottság: ha kicsit is, de nő a magyar gazdaság

Az Európai Bizottság 2025. őszi gazdasági előrejelzése szerint a növekedés 2025 első három negyedévében meghaladta a várakozásokat. Bár az erős teljesítményt kezdetben az exportnak a vámok várható megemelése miatti megugrása okozta, az EU gazdasága a harmadik negyedévben tovább növekedett. Az előrejelzési horizontra előre tekintve a gazdaság a kihívásokkal teli külső környezet ellenére várhatóan továbbra is mérsékelt ütemben bővül.

Az idei őszi előrejelzés szerint a reál-GDP 2025-ben és 2026-ban egyaránt 1,4%-kal nő az EU-ban, 2027-ben pedig a növekedési ütem 1,5%-kra gyorsul. Az euróövezet várhatóan hasonló pályát követ majd: 2025-ben a reál-GDP 1,3%-kal, 2026-ban 1,2%-kal, 2027-ben pedig 1,4%-kal nő. Az előrejelzések szerint az infláció tovább csökken az euróövezetben: 2025-ben 2,1%-ra mérséklődik, és az előrejelzési időszakban 2% körül stabilizálódik. Az EU-ban az infláció várhatóan valamivel magasabb marad, majd 2027-ben 2,2%-ra csökken.

A Magyarországra vonatkozó makrogazdasági előrejelzés

Két év stagnálást vagy minimális növekedést követően a GDP várhatóan 2025-ben 0,4%-kal, 2026-ban és 2027-ben pedig mintegy 2%-kal nő, amihez a fogyasztás, a beruházások és az export élénkülése egyaránt hozzájárul. Az infláció a 2025-ös 4,5%-hoz képest 2026-ban és 2027-ben 4% alá süllyed, de az inflációs nyomás továbbra is erős marad. Az előrejelzés szerint az államháztartási hiány 2025-ben továbbra is magas, 4,6% lesz, és hiánynövelő intézkedések miatt 2026-ban 5,2%-ra emelkedik majd. A GDP-arányos államadósság 2027-re várhatóan kismértékben, mintegy 75%-ra emelkedik, ami a megnövekedett hiánynak és az alacsonyabb nominális GDP-növekedésnek tudható be.

Gazdaság

Tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor

Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait is, amivel számításaik szerint 3500 vállalkozás terhei csökkennek.
Tovább
Egészség-ügy

A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb egyeteme

Az új központ az egyetem történetének legnagyobb fejlesztése, a hétszintes épület nettó 4500 négyzetméterrel, közel 50 százalékkal növeli meg a klinika kutatásra és betegellátásra használt területét.
Tovább
Gazdaság

Stafétaátadás a fuvarozói érdekvédelem élén – új ügyvezető főtitkár a NiT Hungarynál

Több mint három évtizedes meghatározó vezetői munka után Dittel Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) ügyvezető főtitkára átadta a szervezet operatív irányítását utódja, Lajkó Ferenc számára.
Tovább
