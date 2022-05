Európai szintű létesítménygazdálkodási unikummal jelentkezett a LEO

Európai szinten is egyedülálló szakmai kiadványt jelentetett meg a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetsége. Schmidt József, a LEO elnöke kifejtette: a Covid-járvány okozta piaci átrendeződés és az energiaárak drágulása miatti üzemelési költségnövekedés ellenére is a piac bővülésével számolnak a szektor stabil gazdasági alapokon álló szereplői.

„A most megjelent FM Benchmarking IV. könyv megjelenése azért fontos a LEO számára, mert ez a kiadvány teljeskörű összefoglalót ad a létesítménygazdálkodási szakma aktuális helyzetéről és arról a teljesítményről, ami az összesen több mint 10 millió négyzetméternyi – az irodaházak mellett többek között gyárakról, üzemekről, logisztikai központokat is magába foglaló – ingatlanvagyon kezeléséhez kötődik. Az ezernél is több ingatlan adattábláit tartalmazó könyv nemcsak a szűken vett szakma, hanem mellette az ingatlan tulajdonosok, vállalatvezetők, létesítménygazdák, gazdasági vezetők, FM és Property menedzserek számára is rendkívül értékes és hasznos információkat kínál”- fejtette ki a 2013-ban alakult, 43 tagvállalattal rendelkező LEO elnöke.

Az FM Benchmarking IV. vásárlói nemcsak fizikai valójában juthatnak a LEO honlapján megrendelhető könyvhöz, hanem emellé egy elektronikus felület is társul, amelyre jelszóval belépve online is lehet elemezni az adatokat.

„Számosságát tekintve a könyvben bemutatott ezer ingatlan bemutatása azért is rendkívül kimagasló adatsornak számít, mert az egész Európai Unióban nincs ehhez hasonló, összefoglaló kiadvány. Egyedül az Egyesült Államokban van ehhez hasonló méretű adattömeget feldolgozó kiadvány. Nem véletlen, hogy a Covid-járvány kirobbanása előtt már tárgyaltunk az Európai Facility Management Szövetséggel, amely jelezte, hogy számukra is rendkívül érdekes lenne egy, az egész EU szektorális adatait felsorakoztató és elemző kiadvány. Akkor arról állapodtunk meg, hogy mivel már megfelelő gyakorlattal rendelkezünk, a LEO lenne a nemzetközi projekt vezetője. Természetesen az a célunk, hogy ezt, a járvány miatt elhalasztott projektet most újra felélesszük.”

Az ágazat napi helyzetét elemezve Schmidt József kifejtette: a Covid-járvány egyik legfontosabb kihívása az előre nem látható költségeknek a növekedése. Amit most a jelenlegi ukrajnai háborús helyzet által is generált energiaár-robbanás és a globális ellátási láncok miatti áruhiány is tetéz.

„A létesítménygazdálkodás egyik alappillére az energia, és miközben mind az elektromos, mind a gázenergia drágult, számunkra az üzemanyagár növekedése is előre nem kalkulálható veszteségforrás. Ráadásul a kivitelezéshez használt alapanyagok kapcsán is rendkívül jelentős drágulást tapasztalunk – elegendő, ha arra gondolunk, hogy a vasbeton kilója 150 forintról 650-re növekedett az elmúlt két évben – ami már önmagában is nehezen kezelhető, különösen akkor, ha ehhez még a gyakori áruhiány is társul.”

A Covid időszaka ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a létesítménygazdálkodó cégek nem versenytársként, hanem partnerként tekintenek egymásra, ami nemcsak abban mutatkozik meg, hogy a LEO keretében rendszeresen megosztják a tapasztalataikat, hanem abban is, hogy a járvány kitörését követően azonnal folyamatosan megbeszélték a jó példákat és a rossz tapasztalatokat.

„A pandémia időszakában ráadásul nemcsak a saját kollégáink, hanem az általunk kezelt létesítményekben dolgozó munkavállalók egészségének megőrzéséért is mindent megtettünk. A védőfelszerelések, az extra fertőtlenítőszerek, gyakran még a PCR-tesztek megvásárlása is, vagy éppen a megkettőzött őrség felállítása, előre nem látható többletkiadással jártak, amit nem minden bérlő és nem mindig teljes mértékben vállalt magára. A jövő nagy kérdése az, hogy a home office elterjedésével az irodapiacon tapasztalt bérelt területek szűkülése egyértelműen jelentős átrendeződéshez vezet-e majd. De a legnagyobb kihívás mégis az, hogy továbbra sem mehetünk biztosra az energia- és az alapanyagárak tekintetében, miközben a velünk maradt jelentős munkaerőhiány jellemzi a szektort.”

A LEO elnöke szerint mindezek alapján egyértelmű, hogy a korábban meghatározott euró alapú árak már nem tarthatók, mert a létesítménygazdálkodók költségei oly mértékig növekedtek, hogy az már a veszteség irányába mozdulna el. Ugyanakkor látszik, hogy a jelenlegi helyzetben, a home office gyakorlattá válásával az ingatlanfejlesztők is újragondolják a terveiket és figyelembe veszik azt, hogy az eddigi bérlőik többsége nem növeli, hanem – ahol azt a szerződés engedi, vagy ahol a megállapodás kifut – inkább csökkenti az igénybe vett alapterületet.

„Azt továbbra is tartom, hogy az irodapiac fejlődni fog, lesznek új átadások, de az a lendület, ami az elmúlt éveket jellemezte, biztosan nem tartható. Egyértelmű, hogy egy új lapot kell nyitni ebben a kérdésben” – érvelt a LEO elnöke.

Érsek M. Zoltán