Európai Unió – Harvard School: „Repülni biztonságosabb, mint bevásárolni”

Az epidemológusok többsége a légiközlekedést tették nagyban felelőssé a világjárvány tavaszi terjedéséért. Tanulmányok szólnak arról, hogy maga az utazás nem veszélyes, alaptalanok a félelmek. Szakhatóságok, az Európai Bizottság az ünnepi időszakban kifejezetten repülésre buzdítja a szeretteikhez utazókat.

A vírus nem szeret repülni

„A legújabb kutatások szerint a légiutasok között alacsonyabb a fertőzöttek aránya, mint a teljes populációban…..Aki repül, nincs nagyobb fertőzésveszélynek kitéve, ezért járványügyi szempontból ugyan úgy kell kezelni, mint a népesség bármely tagját.”

Mindkét megállapítás, kutatásokon alapul. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASAS) frissen közzétett tanulmányában olvasható. Az EU szakhatóságai nem gördítenek akadályt a légiközlekedés elé az ünnepi időszakban. Egyenesen bátorítják az uniós polgárokat, hogy repülővel utazzanak szeretteikhez.

A repüléssel összefüggő megfertőződés alacsony valószínűségében nagy szerepet játszanak a légitársaságok és repterek által alkalmazott biztonsági szabályok, a maszk hordási kötelezettsége és a gyakori, alapos fertőtlenítés. A tanulmányok szerint ezért értelmetlen akadályokat gördíteni a légiközlekedés útjába.

Brüsszel: Fontos, új felismerések

„Fontos megállapítások. Azt jelentik, hogy európai polgárok tiszta lelkiismerettel repülhetnek távol élő rokonaikhoz a szeretet ünnepén” – mondta Patrick Ky, az EASA igazgatója a dokumentum nyilvánosságra hozatala alkalmából tartott sajtótájékoztatón. „Az európaiak nagyobb biztonságban vannak a levegőben, mint a földön!” – tette hozzá. Ky reményét fejezte ki, hogy a tagállami kormányok az ünnepek alatt alkalmazott beutazási és közlekedési szabályaikat elfogadásakor figyelemmel lesznek a kutatási eredményekre.

A tesztelésnek és a karanténnak csak korlátozott hatása van a terjedés kockázatának csökkentésére, különös tekintettel a hasonló kockázatú területek közötti utazásra, vagy amikor a kevésbé kockázatos „zöld” területekről a „narancssárga” vagy „piros” területekre haladnak. Valójában az utasok rutinvizsgálatának ilyen esetekben negatív hatása lehet: az erőforrások elterelése olyan sürgősebb szükségletekről, mint például az érintkezés felkutatása és a fertőzött esetekkel közvetlen kapcsolatban álló személyek vizsgálata szól a két szervezet szervezetek ajánlása, amit a döntéshozók számára dolgoztak ki.

A tagállamok hajthatatlanok

A jelek szerint az európai fővárosokat nem hatották meg a brüsszeli megállapítások.

Az utazókat nem szabad magas kockázatnak tekinteni a COVID-19 szempontjából – állítják az ECDC / EASA irányelvei

A legtöbb ország negatív PRC-teszthez, illetve 10-14 napos házikaranténhoz köti a beutazást a Schengeni-övezeten belülről is. Legutóbb az olasz kormány vezetett be 14 napos házikarantént a december 21. és január 6. között beutazónak, legyenek akár olaszok, akár más tagállamok polgárai. Németországban hónapok óta érvényben van egy 10 napos házikarantént előíró szabály, amelyen decemberre szigorítottak is. Megszüntettek két korábbi kivételt: a beutazás előtt csináltatott PRC-teszttel sem lehet megúszni az izolációt és azoknak is otthon kell maradniuk 10 napig, akik kevesebb, mint 24 órát töltöttek egy szomszédos országban. Az egyetlen könnyítés szerint a beutazás után lekorábban 5 nappal készült negatív PRC-teszttel el szabad hagyni a háziőrizetet. Amerikában a belföldi légijárattal érkezők esetében is kötelező tesztelést és karantént fontolgatnak.

Kontraproduktív tagállami intézkedések

Az ECDC és az EASAS közös tanulmánya szerint a tagállamok által alkalmazott karantén- és tesztszabályok „fölöslegesek és nem járulnak hozzá a vírus terjedésének megfékezéséhez”. A valamennyi utasra kiterjedő tesztelés egyenesen kontraproduktív minősíti, mivel ez a tesztek pazarlását jelenti és fölöslegesen feladatot ró az amúgy is túlterhelt laboratóriumokra. „Az anyagi és emberi erőforrásokat sokkal effektívebben lehetne kihasználni valódi rizikócsoportotok vizsgálatával.”

Az ECDC igazgatója, Andrea Ammon a tesztelésnek csak akkor látná értelmét, ha egy ország teljesen fertőzésmentes lenne. „Ha a kiindulási helyen jóval magasabb, kéthetes átlagban 100.000 lakosomként legalább 50 új fertőzöttel több van” – áll a tanulmányban. Erre tagállami statisztikák tanulsága szerint az EU-n belül alig van példa. Ezért nem nagyobb az esélye annak, hogy valaki egy másik országból hozza be a vírust, mint, hogy belföldön utazva terjeszti azt. Ammon is bölcsebbnek tartaná, ha a tagállamok az erőforrásaikat a fertőzöttek elkülönítésre és környezetük tesztelésére használnák.

Az uniós jog kötelez

A találmány nyilvánosságra hozatala után az Európai Bizottság a hatályos uniós jog betartására hívta fel a tagállamokat az ünnepek alatt érvényes utazási szabályok elfogadásakor. Ezek értelmében: az utazási szabályok alkalmazásakor is érvényesül az uniós polgárok állampolgárságon alapú diszkriminációjának általános tilalma; a beutazást a saját állampolgárok mellett azoknak a közösségi polgároknak is garantálni kell, akiknek az adott tagállamban van az állandó lakóhelyük; ha az utazás célja az állandó lakóhelyre történő visszatérés, minden tagállamnak lehetővé kell tennie az átutazást.

Süket fülekre találnak

Más tanulmányok is rámutattak már a repülés veszélytelenségére. Így a Harvard School of Public Health által jegyzett dokumentum arra a statisztikákkal alátámasztott konklúzióra jutott, hogy „repülni biztonságosabb, mint bevásárolni.”

További közös pontja az uniós és a brit szakértői elemzésnek, hogy ugyan azokat a járványügyi intézkedéseket tartják célravezetőnek a levegőben, mint a földön: maszk, távolságtartás, kézmosás, fertőtlenítés és szellőztetés. A repülőkön mindegyikről jobban gondoskodnak, mint a legtöbb helyen a földön. Így például az új szellőztető berendezések 2-3 percenként kicserélik a levegő 90 százalékát a kabinban. Ilyen hatásfokot otthon és közintézményekben folyamatosan nyitott ablak mellett se lehet elérni.

Várhatóan mégis süket fülekre fog találni az ECDC és az EASAS közös elemzése a tagállami döntéshozóknál, ahogy ez az októberben publikált brit tanulmánnyal is történt.