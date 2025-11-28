Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés

Tovább színesedik és pontosabbá válik Magyarország bortérképe azzal, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében európai uniós oltalomban részesültek az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezések – jelentette ki Etyeken Hubai Imre az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára abból az alkalomból, hogy Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerért felelős uniós biztossal ünnepélyesen átadta a döntésről szóló díszokleveleket.

Az államtitkár hangsúlyozta: az Etyeki pezsgő és a Füredi bor önálló eredetvédelmének jelentősége abban rejlik, hogy e termékek saját, elkülönülő névvel és jól leírható karakterrel rendelkeznek. A jogi oltalom nem csupán a minőséget emeli ki, hanem a termelők számára is új lehetőségeket teremt.

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik. Tehát nem kell, hogy minden Etyeken készülő pezsgő „Etyeki pezsgő” legyen, és nem kell, hogy minden Balatonfüreden készülő bor a „Füred” nevet viselje – emelte ki Hubai Imre. Ezek az elnevezések olyan szakmai és minőségi mércét jelentenek, amelyeket a termelők akkor alkalmaznak, ha boraik és pezsgőik valóban megtestesítik az adott eredetvédett stílust. Mindkét közösség példaértékű szakmai megalapozottsággal és összefogással dolgozott, és ennek az együttműködésnek köszönhető a mostani elismerés.

Az államtitkár felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt indult útjára az Agrárminisztérium Eredetvédelmi programja, amely technikai és szakmai segítséget nyújt a termelői közösségeknek ahhoz, hogy az általuk kialakított, tipikus borstílusok megjelenhessenek a szabályozásban is. Ez az eszköz azt a célt is szolgálja, hogy a hazai bortermőhelyek tipikus borstílusainak változatosságát rendezetten mutassuk be. A program keretében született döntés többek között a Csopaki borok önálló eredetvédelméről, és már Brüsszelben vár elbírálásra öt újabb elnevezés – köztük a Balaton borrégióból a Nivegy-völgy, Sümeg és a Mura elnevezések – eredetvédelmi kérelme.

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az eredetvédelem és a bortermelő közösségek támogatása mellett. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében rendelkezésre állnak olyan pályázati források, amelyek a földrajzi árujelzők promócióját segítik. E támogatásokra immár az Etyeki Pezsgő és a Füred nevek használói is jogosulttá váltak.