Kezdőlap Gazdaság Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés
GazdaságHírek
No menu items!

Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés

AzÜzlet.hu

Fotó: Fekete István

Tovább színesedik és pontosabbá válik Magyarország bortérképe azzal, hogy az Európai Bizottság döntése értelmében európai uniós oltalomban részesültek az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezések – jelentette ki Etyeken Hubai Imre az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára abból az alkalomból, hogy Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerért felelős uniós biztossal ünnepélyesen átadta a döntésről szóló díszokleveleket.

Az államtitkár hangsúlyozta: az Etyeki pezsgő és a Füredi bor önálló eredetvédelmének jelentősége abban rejlik, hogy e termékek saját, elkülönülő névvel és jól leírható karakterrel rendelkeznek. A jogi oltalom nem csupán a minőséget emeli ki, hanem a termelők számára is új lehetőségeket teremt.

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik. Tehát nem kell, hogy minden Etyeken készülő pezsgő „Etyeki pezsgő” legyen, és nem kell, hogy minden Balatonfüreden készülő bor a „Füred” nevet viselje – emelte ki Hubai Imre. Ezek az elnevezések olyan szakmai és minőségi mércét jelentenek, amelyeket a termelők akkor alkalmaznak, ha boraik és pezsgőik valóban megtestesítik az adott eredetvédett stílust. Mindkét közösség példaértékű szakmai megalapozottsággal és összefogással dolgozott, és ennek az együttműködésnek köszönhető a mostani elismerés.

Az államtitkár felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt indult útjára az Agrárminisztérium Eredetvédelmi programja, amely technikai és szakmai segítséget nyújt a termelői közösségeknek ahhoz, hogy az általuk kialakított, tipikus borstílusok megjelenhessenek a szabályozásban is. Ez az eszköz azt a célt is szolgálja, hogy a hazai bortermőhelyek tipikus borstílusainak változatosságát rendezetten mutassuk be. A program keretében született döntés többek között a Csopaki borok önálló eredetvédelméről, és már Brüsszelben vár elbírálásra öt újabb elnevezés – köztük a Balaton borrégióból a Nivegy-völgy, Sümeg és a Mura elnevezések – eredetvédelmi kérelme.

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az eredetvédelem és a bortermelő közösségek támogatása mellett. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének keretében rendelkezésre állnak olyan pályázati források, amelyek a földrajzi árujelzők promócióját segítik. E támogatásokra immár az Etyeki Pezsgő és a Füred nevek használói is jogosulttá váltak.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Energiaügyi Minisztérium: felpörgött a Jedlik-program biogáz-biometán felhasználást ösztönző pályázata

A Jedlik Ányos Energetikai Programban mostanáig 256 milliárd forint forrás vált elérhetővé elsősorban vállalati energiahatékonysági fejlesztésekre, az energiahasználat zöldítésére.
Tovább
Hírek

Az agrártárca támogatja a biodiverzitás megőrzését szolgáló együttműködéseket

A biológiai sokféleség jelentőségét a Világbank és az OECD által jegyzett jelentések, tanulmányok megállapításai jól érzékeltetik.
Tovább
Hírek

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés

Gazdaság
Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.
Tovább

Energiaügyi Minisztérium: felpörgött a Jedlik-program biogáz-biometán felhasználást ösztönző pályázata

Hírek
A Jedlik Ányos Energetikai Programban mostanáig 256 milliárd forint forrás vált elérhetővé elsősorban vállalati energiahatékonysági fejlesztésekre, az energiahasználat zöldítésére.
Tovább

Az agrártárca támogatja a biodiverzitás megőrzését szolgáló együttműködéseket

Hírek
A biológiai sokféleség jelentőségét a Világbank és az OECD által jegyzett jelentések, tanulmányok megállapításai jól érzékeltetik.
Tovább

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Hírek
Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.
Tovább
Hírek

Energiaügyi Minisztérium: felpörgött a Jedlik-program biogáz-biometán felhasználást ösztönző pályázata

A Jedlik Ányos Energetikai Programban mostanáig 256 milliárd forint forrás vált elérhetővé elsősorban vállalati energiahatékonysági fejlesztésekre, az energiahasználat zöldítésére.
Tovább
Hírek

Az agrártárca támogatja a biodiverzitás megőrzését szolgáló együttműködéseket

A biológiai sokféleség jelentőségét a Világbank és az OECD által jegyzett jelentések, tanulmányok megállapításai jól érzékeltetik.
Tovább
Hírek

Új bioökonómiai stratégiával erősíti az EU-t a Bizottság

Az új stratégiával az EU olyan tevékenységeket fog támogatni, amelyek a biológiai erőforrásainkat használó, fenntartható gyakorlati megoldásokat kínálnak.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány

A növekedés a GDP 60-70 százalékát kitevő fogyasztásnak köszönhető, amely évente mintegy 5 százalékkal bővül, és önmagában 1,8-2 százalékponttal javítja a GDP-t.
Tovább
Cégvilág

Holdinggá alakul a Mol

A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése.
Tovább
Hírek

November 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor Program felhívására

Még négy napig, november 30-ig lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor Program déli féltekére szóló felhívására.
Tovább
Hírek

Pécs ünnepi díszben: november 28-án kezdődik a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásár

Pécs városa idén is meghitt, ünnepi hangulattal vár minden látogatót a XIV. Adventi Kézműves- és Mesevásáron, amely november 28-a és december 24-e között várja a látogatókat a Széchenyi téren.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Európai uniós oltalomban részesült az Etyeki Pezsgő és a Füred elnevezés

Az Európai Bizottság jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik.

Új vagy újjávarázsolt otthon, új lehetőségek – Szakértői tanácsok a Hofstädtertől

Egy új lakás vagy egy felújítás mindig izgalmas kaland – de egyben komoly kihívás is. Honnan kezdjük? Mire figyeljünk? Hogyan válasszuk ki a megfelelő...
© 2025 | www.azuzlet.hu