Évzáró találkozón erősítették együttműködésüket a vajdasági magyar vállalkozók és borászok

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Közös évzáró rendezvényt tartott a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesülete és a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete Zentán, a Prosperitati Alapítvánnyal karöltve, a Royal Hotelben. A találkozó célja nem csupán az elmúlt év értékelése volt, hanem a szakmai és közösségi kapcsolatok további erősítése egy olyan időszakban, amelyet Szerbia mellett globálisan is a gazdasági bizonytalanság és geopolitikai instabilitás határoz meg.

 

A Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesülete több mint kétszáz tagot tömörít, és az elmúlt években meghatározó szereplőjévé vált a térség gazdasági életének. Az évzárón az egyesület vezetése arról számolt be, hogy a vajdasági magyar vállalkozók az elmúlt három évben rendkívüli kihívásokkal szembesültek, amelyek gyakorlatilag minden ágazatot érintettek.

Tóth Tamás, az egyesület elnöke szerint a vállalkozói környezetet jelenleg leginkább a kiszámíthatatlanság nehezíti. Ugyanakkor kiemelte: az elmúlt tíz évben a vajdasági magyar vállalkozói réteg jelentős megerősödésen ment keresztül, nagyrészt a magyar kormány támogatásával, a Prosperitati Alapítvány által megvalósított gazdaságfejlesztési programoknak köszönhetően. Ennek eredményeként számos induló vállalkozás nőtte ki magát közepes, illetve nagyobb céggé, amelyek ma már több tízezer embernek – döntően magyar családoknak – biztosítanak megélhetést.

Nagy Zita a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, Tóth Tamás a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének elnöke, Méhes Béla a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete

A gazdasági megerősödésnek komoly megtartó ereje van a térségben: hozzájárul ahhoz, hogy kevesebben kényszerüljenek elvándorlásra, sőt, egyre többen térjenek vissza. Emellett a helyi önkormányzatok adóbevételein keresztül a települések fejlődésére, az életminőség javítására is hatással van.

Az évzáró rendezvényen a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete is értékelte az évet. A fiatal szervezet – amely jelenleg mintegy negyven tagot fog össze – az időjárási szélsőségek ellenére kifejezetten sikeres szezont zárt. Bár a termés mennyisége elmaradt a várakozásoktól, a minőség kiemelkedőnek bizonyult: a borászok az elmúlt évtized egyik legjobb évjáratáról számoltak be.

Méhes Béla elnök hangsúlyozta, hogy az egyesület egyik legnagyobb eredménye egy korszerű borászati laboratórium létrehozása volt Zentán, magyar állami támogatással, a Szent Ányos Ferenc program keretében. A labor nemcsak elemzésekkel segíti a borászokat, hanem szakmai tanácsadással is, a szőlő érettségének meghatározásától a borhibák kiszűréséig. Ez a fejlesztés jelentős minőségi szintlépést jelent, és hozzájárul ahhoz, hogy a vajdasági borok versenyképesebbek legyenek a hazai és nemzetközi piacokon.

A vajdasági borászat hagyományai több borvidékre nyúlnak vissza – a Szerémségtől a szabadkai–horgosi homokvidéken át a telecskai dombokig –, és az ágazat az elmúlt években új lendületet kapott. Az is jó hír, hogy egyre több fiatal kapcsolódik be a borászatba, akár kiegészítő tevékenységként, hozzájárulva a helyi gazdaság diverzifikációjához.

A rendezvényen kiemelték: a két egyesület közötti együttműködés nemcsak szakmai, hanem stratégiai jelentőségű is. A vállalkozók és borászok közössége egyre erősebben kapcsolódik a magyarországi gazdasági és szakmai hálózatokhoz, miközben megjelenik a külpiacokon is – egyes borászatok már Magyarországra, Horvátországba, sőt távolabbi országokba is exportálnak.

A közös munkát a Prosperitati Alapítvány is aktívan támogatja. Nagy Zita, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője kiemelte a több éves együttműködést mindkét egyesülettel. A köözös képzések, mentorprogramok és üzleti konferenciák – mint a Connect+Grow – hozzájárulnak ahhoz, hogy a vajdasági magyar vállalkozói és borászati közösség ne csak anyagi, hanem tudásbeli értelemben is erősödjön.

Az évzáró találkozó egyértelmű üzenete az volt, hogy a kihívások ellenére a vajdasági magyar gazdasági közösség stabil alapokra épít, és az együttműködésre, minőségre és hosszú távú gondolkodásra támaszkodva keresi a továbblépés lehetőségeit.

Meichl Zoltán

