Exportvezérelt növekedésére épít az Univer: új logisztikai központtal reagál a keresletre

A kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére is stabilan növekvő belföldi és exportpiaci keresletre reagálva új, korszerű logisztikai központtal erősíti ellátási láncát az Univer Product Zrt. Az új raktárbázis a vállalat három telephelyén gyártott késztermékek országos és külpiaci kiszolgálásának központi helyszíne lesz.

A 18 473 m² alapterületű csarnok (585 m² irodaterületet is magában foglaló) terület a folyamatosan növekvő késztermék-készlet rugalmas és tervezhető kezelését teszi lehetővé. A beruházás nem ingatlanfejlesztés, hanem a VGP-vel együttműködve egy stratégiai bérleti megoldás, amely illeszkedik az Univer tőkehatékony növekedési stratégiájához.

Széttagolt raktárstruktúrából országos logisztikai központ

Az Univer az elmúlt években dinamikus növekedést ért el a hazai és külpiaci élelmiszerpiacon, ami a késztermék-készletek bővülésével járt együtt. A vevői igények gyors kiszolgálását biztosító készletek elhelyezésére egy idő után már csak több, egymástól elkülönülő raktárban volt lehetőség: a vállalat fő késztermék-raktára 10 500 tárhellyel rendelkezik, ezen felül 7 külső helyszínen, több mint 12 000 m² raktárcsarnokot bérelt a cég.

Az új logisztikai központtal a cél az volt, hogy a korábban széttagolt raktárkapacitásokat egyetlen, modern rendszerbe szervezze a vállalat. A központosított raktározás eredményeként a gyártásból érkező késztermékek a lehető legrövidebb időn belül átkerülnek az új logisztikai központba, ahonnan a belföldi kiskereskedelmi partnerek, a HoReCa-szektor, valamint a külpiaci vevők rendeléseinek kiszolgálása történik.

„Az élelmiszerpiacon a megbízható és gyors kiszállítás ma legalább akkora versenyelőny, mint maga a termékportfólió. Az új logisztikai központtal olyan ellátási hátteret hozunk létre, amely egyszerre kezeli a belföldi láncok és az exportpiacaink igényeit” – mondta Fehérné Gáspár Katalin, az Univer Product Zrt. Logisztikai-, Informatikai és Projekt vezérigazgató-helyettese.

Rövid megvalósítás, hosszú távú elköteleződés

A projekt előkészítése és megvalósítása feszes ütemezés mellett zajlott. Az Univer Product Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte: „A jelenlegi gazdasági helyzetben különösen fontos, hogy olyan beruházásokat valósítsunk meg, amelyek egyszerre szolgálják a növekedést és óvatosak a tőkelekötés szempontjából. A mostani megoldás rugalmas, ugyanakkor hosszú távra stabilizálja a késztermék-logisztikánkat.”

Modern technológia, bővíthető kapacitás, változatlan létszám

Az új logisztikai központban közel 20 000 raklap tárolására alkalmas állványrendszer épült ki, amely a jövőben mintegy 40 000 raklaphelyre bővíthető. A raktárban 28 darab, új beszerzésű, modern lítium-ionos akkumulátorral működő, különböző feladatra optimalizált emelőgéppark üzemel.

A fejlesztés legfontosabb eredményei:

közel 20 000 raklapnyi azonnali, 40 000 raklapra bővíthető kapacitás ,

, gyorsabb, hatékonyabb raktározási folyamatok ,

, kevesebb anyagmozgatás, magasabb árumegóvás

Fenntarthatósági szempontok: BREEAM-szabvány szerinti épületben működik a központ

Az új logisztikai központ BREEAM-szabvány szerinti épületben kapott helyet. A BREEAM a világ egyik legismertebb épületminősítési rendszere, amely az energiahatékonyság, a vízhasználat, a közlekedési kapcsolatok, a beltéri környezet minősége és a hulladékgazdálkodás szempontjait is vizsgálja.

A tanúsított, korszerű épület energiahatékony működést és a nemzetközi partnerek felé is jól kommunikálható fenntarthatósági hátteret biztosít. Ez különösen fontos az exportpiacokon, ahol egyre több kereskedelmi lánc vár el átlátható ESG- és beszállítói fenntarthatósági vállalásokat.

Exportvezérelt növekedést támogató logisztikai háttér

Az Univer új logisztikai központja közvetlenül kapcsolódik a vállalat közép- és hosszú távú stratégiájához: a belföldi piacon elért pozíciók megerősítése mellett a külpiaci jelenlét további bővítését támogatja. A központosított, bővíthető raktárkapacitás csökkenti az ellátási kockázatokat, átláthatóbbá teszi a készletgazdálkodást, és megbízható alapot teremt az exportpiacok további fejlesztéséhez.

„Az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott az export az Univer növekedésében. Ahhoz, hogy a magyar élelmiszeripar erős márkájaként hosszú távon is versenyképesek maradjunk, olyan logisztikai infrastruktúrára van szükségünk, amely a régiós szintű elvárásoknak is megfelel. Az új központ ezt a szerepet fogja betölteni” – tette hozzá Fehérné Gáspár Katalin.

Az új logisztikai központ a kapacitás, a hatékonyság és a fenntarthatóság együttes erősítésével járul hozzá ahhoz, hogy az Univer a következő években is meghatározó, országos és nemzetközi szinten is versenyképes szereplő maradjon az élelmiszeriparban.