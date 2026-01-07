Ez az amerikai olajcég kaszálhatja a legnagyobbat Venezueláben

Fotó:freepik

A Chevron, az Egyesült Államok második legnagyobb olajvállalata jelenleg a legjobb helyzetben lévő amerikai energiacég Venezuelában, miután az országgal kapcsolatos politikai körülmények számára kedvező irányba mozdulhatnak el. A vállalat ugyanis az egyetlen amerikai olajcég, amely továbbra is termel Venezuelában, miközben más szereplők, például az Exxon Mobil és a ConocoPhillips évekkel ezelőtt kivonultak.

A Chevron hosszú időn keresztül amerikai szankciók alóli, időszakos felmentések alapján működhetett az országban. 2024 februárjában Donald Trump akkori amerikai elnök még jelezte, hogy megtiltja a Chevron venezuelai kitermelését, azonban 2025 nyarán irányt váltott, és engedélyezte a további működést. A helyzet 2026 elején vált különösen jelentőssé, amikor az Egyesült Államok katonai erői Caracasban elfogták Nicolás Madurót, Venezuela elnökét, és ezzel új lendületet adott az amerikai energiacégek lehetséges venezuelai szerepvállalásának.

A New York Times cikke szerint a Chevron helyzetét részben az magyarázza, hogy évekkel ezelőtt más stratégiát választott, mint versenytársai. Hugo Chávez elnöksége idején Venezuela államosította az olajipar jelentős részét, és a külföldi cégek csak kisebb tulajdoni hányaddal folytathatták tevékenységüket. Az Exxon és a ConocoPhillips kivonult, majd dollármilliárdos kártérítési pereket indítottak. A Chevron viszont maradt, és 2006-ban tulajdonrészt szerzett egy kulcsfontosságú projektben, ami lehetővé tette, hogy a későbbi esetleges áremelkedésekből közvetlen profitot élvezzen.

Venezuela a világ legnagyobb ismert kőolajtartalékával rendelkezik, és 1997-ben még a globális kitermelés közel 5 százalékát adta. Az ágazat azóta korrupció és rossz gazdálkodás miatt jelentősen visszaesett, jelenleg körülbelül 1 százalékos részesedést képvisel a világpiacon.

A Chevron ma az egyetlen nyugati olajvállalat, amely amerikai kormányzati engedéllyel venezuelai olajat exportálhat. Ez azt jelenti, hogy kedvező politikai környezet esetén a cég másoknál gyorsabban növelheti termelését. A piaci reakció ezt máris tükrözte: a Chevron részvényei több mint 5 százalékot emelkedtek aznap, amikor Madurót New Yorkban bíróság elé állították. Az iparági szolgáltató cégek, például az SLB és a Weatherford részvényei ennél is nagyobb, körülbelül 9 százalékos árfolyam-emelkedést mutattak.

Ugyanakkor szakértők szerint jelentős termelésnövekedés csak évek és több tízmilliárd dollárnyi befektetés után várható. A szankciók továbbra is érvényben vannak, illetve számos tankerhajó karantén alatt áll. Az olaj világpiaci ára eközben 60 dollár alatti szinten maradt. A befektetők számára a legfőbb kérdés a jogbiztonság: az amerikai olajvállalatok hosszú távú garanciákat szeretnének arra, hogy nem változtatják meg szerződéseiket, és nem kerül sor újabb államosításokra. Mike Wirth, a Chevron vezérigazgatója korábban kijelentette, hogy a vállalat nem hajt végre jelentős beruházásokat mindaddig, amíg csupán rövid távú amerikai működési engedéllyel rendelkezik.

A Venezuelával kapcsolatos fejlemények így hosszabb távon befolyásolhatják a globális olajpiacot és akár az Egyesült Államok üzemanyagáraira is hatással lehetnek.

Érsek M. Zoltán