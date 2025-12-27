Kezdőlap Agrár Ez aztán a karácsonyi meglepetés: kinyitja a kormány a földpiacot a pénzügyi...
Ez aztán a karácsonyi meglepetés: kinyitja a kormány a földpiacot a pénzügyi befektetők előtt

December 24-től alapvetően változik a magyar termőföldpiac szabályozása: a földtulajdonosoknak már nem lesz kötelező személyesen művelniük a megvásárolt földterületeiket, elegendő lesz haszonbérbe adniuk azokat, ami megnyithatja az utat a pénzügyi célú földbefektetések előtt – írta a Pénzcentrum.

A jogszabályi módosításra Szabó László, a Hold Alapkezelő alapítója, jelenleg zalai bivalytenyésztő hívta fel a figyelmet. Értékelése szerint ez a változtatás jelentős fordulatot jelent a hazai földpiac szabályozásában.

A 2013-as földforgalmi törvény 13. paragrafusa eddig szigorúan megkövetelte, hogy a földvásárló személyesen művelje a megszerzett területet, és ne ruházza át annak használatát másra. Az új szabályozás azonban december 24-től kivételként nevesíti a haszonbérleti szerződés keretében történő használatátengedést.

Ez a módosítás ellentétes a földforgalmi törvény eredeti koncepciójával, amely szerint a termőföld nem lehet pénzügyi spekuláció tárgya, és csak az birtokolhatja, aki maga is műveli azt.

Ez a néhány idézett szó igazi pálfordulás a kormány földügyi szabályozásában. Ezentúl bárki, akinek van hatvanezer forintja és egy hónapja az ‘Aranykalász’ begyűjtésére, vásárlóként jelenhet meg a magyar termőföld piacon. Ne legyenek kétségeink: sokan lesznek. A magyar földpiac gyakorlatilag megnyílt a pénzügyi befektető magánszemélyek előtt – fogalmazott Szabó László. A jogszabály-módosítás elfogadásának folyamata is figyelemre méltó. Az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló jogszabályt december 16-án hirdették ki, azonban a november 11-én benyújtott eredeti tervezetben ez a változtatás még nem szerepelt.

A dokumentumok szerint a módosítás először a Font Sándor vezette mezőgazdasági bizottság november 25-i ülésén jelent meg. Az ülésen Font jelezte, hogy képviselői módosító indítvány nem érkezett, de a Fidesz-frakció a bizottság nevében kíván módosító javaslatot benyújtani.

Viski József agrárminisztériumi államtitkár az ülésen megerősítette, hogy a tárca ismeri és támogatja a javaslatot. A módosításhoz fűzött indokolás azonban csupán a jogszabályi szöveg tartalmát ismételte meg, érdemi magyarázat nélkül.

A változtatás várhatóan jelentős hatással lesz a magyar földpiacra: lehetővé teszi, hogy befektetési céllal vásároljanak termőföldet olyanok is, akik nem kívánják azt személyesen művelni, hanem pusztán bérbeadással szeretnék hasznosítani. (agrarszektor.hu)

