Ez biztos fájt – 2025-ben 29 vállalkozással szemben több mint 3,7 milliárd forint bírságot szabott ki

Miközben több mint 3,3 milliárd forint bírságcsökkentést adott a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az együttműködő és jogkövetésre törekvő vállalkozásoknak 2025-ben, addig a hivatal versenytanácsa 29 vállalkozással szemben 3 milliárd 782,6 millió forint bírságot szabott ki – közölte a GVH. 

A GVH a fogyasztók védelme érdekében nagy hangsúlyt helyezett a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárására. A lezárt ügyek majdnem fele tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt folyt, a kiszabott versenyfelügyeleti bírságok 25 százalékát, 944,2 millió forintot eredményezve. A hivatal idén is több nagy kartellügyet lezárt – írták, példaként említve a kukásautó-kartell ügyet, amelyben több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a GVH hat vállalkozásra.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a munkahelyek megőrzésének érdekében minden eljárás alá vont vállalkozással együttműködésre törekszik. A cégek akár többféle együttműködési formát is választhatnak, ezáltal növelve az elérhető bírságkedvezmény mértékét. A 2025-ben jogsértéssel és bírságkiszabással zárult ügyekben a GVH Versenytanácsa több mint 3,3 milliárd forint bírságkedvezményt adott.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke a hivatal közleményében arra biztatta az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy aktívan működjenek együtt a versenyhatósággal. Ezzel gyorsíthatók az eljárások, az együttműködési formák kihasználásával pedig jelentős bírságcsökkentést is elérhetnek a cégek. Ezzel a stratégiával GVH megvédi a munkahelyeket és támogatja a gazdasági folyamatokat is – tudatták.

A GVH különösen üdvözli, ha a cégek közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést ajánlanak fel a jogsértéseket elszenvedett ügyfeleiknek. A 2025-ben lezárt ügyekben a vállalkozások mintegy 800 millió forint fogyasztói kompenzációt, közvetlen visszatérítést vállaltak a GVH-nak köszönhetően – tette hozzá a hivatal elnöke.

A GVH idén is nagy hangsúlyt helyezett a globális technológiai vállalkozások, illetve online platformok vizsgálatára. Augusztusban újabb eljárások indultak a világ legnagyobb online szálláshely-foglalási platformjaival, a Booking.com-mal és az Airbnb-vel szemben. A hivatal idén utóvizsgálat alá vonta az egyik legjelentősebb globális online piacteret, a Wish-t, az About You pedig több mint 1 milliárd forintot fizet a magyaroknak a GVH eljárásának köszönhetően. 2026-ban pedig várhatóan lezárul a Temut érintő versenyhatósági eljárás is – közölték.

A mesterségesintelligencia-alapú technológiák rohamos terjedésének piaci versenyre, illetve fogyasztókra gyakorolt hatásaira kiemelt prioritásként tekintett a GVH, amely 2025 decemberében alapítóként csatlakozott a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanácshoz, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által életre hívott Családügyi Kerekasztalhoz is – áll a szövegben.

Rigó Csaba Balázs megjegyezte, a Gazdasági Versenyhivatal számára kiemelten fontos a családok és a gyermekek aktív védelme, különösen a digitális térben, ahol rendkívül gyakoriak a sokszor kifejezetten gyermekeket célzó manipulatív és megtévesztő gyakorlatok. Idén éves összehasonlításban minden korábbinál több, csaknem 2000 fogyasztói jelzést, panaszt kezelt a nemzeti versenyhatóság. Ezek részben az online kereskedelmet és a kiskereskedelmet érintették. Többek között ez is indokolta, hogy a GVH idén is határozottan lépett fel az élelmiszer-kiskereskedelem területén. A szektorban indultak vizsgálatok például a Spar és az Auchan, illetve az Aldi és a Tesco esetében. Mindezek mellett fontos, hogy a GVH idén is működtette az online Árfigyelő rendszert, illetve 2025 decemberében bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve vizsgálja az importőrök árazási gyakorlatát – olvasható a közleményben.

A nemzeti versenyhatóság 2025-ben is “fókuszált” a légiközlekedésre, különösen a diszkont légitársaságokra. A WizzAir több ezer magyar utasnak fizetett visszatérítést, de az év során indult újabb eljárás is a WizzAirnél és a Ryanairnél.

A GVH 2025-ben négy gyorsított ágazati vizsgálatot végzett el; kettőt az élelmiszer-kereskedelem (tej, tojás), kettőt pedig az egyajánlatos közbeszerzések (gépjármű-beszerzések, szúnyoggyérítés) területén. (MTI)

