Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Jövő novembertől a halasztott fizetési (BNPL) megoldások egy részére a fogyasztói hitelekre vonatkozó szabályok lépnek életbe, így szigorúbb tájékoztatási és hitelképesség-vizsgálati előírások vonatkoznak majd rájuk – áll a Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló törvény friss módosításában.

Az -instacash és a milpay – a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői – szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte Bruzsa Géza vezérigazgató.

2026. november 20-tól változik a fogyasztói hitelekről szóló törvény (Fhtv.), és a módosítások a halasztott fizetési (BNPL – Buy Now, Pay Later) szolgáltatásokat is érintik. A most elfogadott keretrendszer lényege, hogy bizonyos esetekben a halasztott fizetésre a jövőben a fogyasztási hitelekre vonatkozó szabályok lesznek érvényesek, így szigorúbb tájékoztatási és hitelképesség-vizsgálati elvárások vonatkoznak rá. Egyes vélemények szerint ez fékezheti a „fizess 30 nap múlva” típusú ajánlatok további térnyerését.

Az instacash közlése szerint ugyanakkor a változás nem jelenti azt, hogy a halasztott fizetés eltűnik a magyar piacról. A cég azt hangsúlyozza, hogy a jogszabályi módosítások hatálybalépését követően is a megszokott minőségben, zavartalanul biztosítja a szolgáltatását, 50 napnál hosszabb futamidő esetén is.

„Sokan most úgy találkoznak a témával, mintha a halasztott fizetés hirtelen ‘hitel’ lenne. A valóság az, hogy a fogyasztóvédelmi és tájékoztatási logika eddig is ugyanoda mutatott: ha valaki később fizet, annak feltételei vannak, és ezeket érthetően, időben el kell mondani. Mi az instacashnél ezért már a kezdetektől úgy építettük fel a szolgáltatást, hogy illeszkedjen az Fhtv. elvárásaihoz – a hitelképesség vizsgálatától a prudens kommunikációig” – mondta Bruzsa Géza fintech szakértő, az instacash és a Milpay vezérigazgatója.

A cég emlékeztet: a változások hátterében egy uniós fogyasztási hitelekről szóló irányelv áll. A cél, hogy a fogyasztói hitelszerződések szabályai alkalmazkodjanak a digitalizált pénzügyi piachoz, erősödjön a fogyasztóvédelem, nőjön az átláthatóság, és egységesebb uniós keret jöjjön létre a felelős hitelezési gyakorlat érdekében – úgy, hogy az új típusú hiteltermékekre, így a BNPL-re is kiterjedjen.

Jön a 14–50 napos BNPL-küszöb?

A módosítás a halasztott fizetések esetében egy kulcspontot is tisztáz: kamatmentes halasztott fizetésnél – a kereskedő méretétől és a szerződéskötés formájától függően – 14 vagy 50 napot meg nem haladó fizetési határidő esetén nem kell majd alkalmazni az Fhtv. szabályait. E küszöbök felett viszont a konstrukciók olyan elvárások alá kerülhetnek, amelyek a fogyasztók tájékoztatására és a felelős hitelnyújtásra helyezik a hangsúlyt.

„A ‘fizess 30 nap múlva’ típusú ajánlatokkal kapcsolatban szerintem nem az a legfontosabb kérdés, hogy lesznek-e ilyen megoldások, hanem az, hogy milyen keretek között. Egy olyan fizetési mód, amiről a felhasználók szuperlatívuszokban jeleznek vissza és amit 99.5%-ban késedelem nélkül fizetnek az nem tűnhet el. A jogalkotói cél egyértelműen az, hogy a fogyasztó ne utólag szembesüljön a feltételekkel, hanem már a döntés előtt pontos, összehasonlítható információt kapjon, és a szolgáltatók kommunikációja is felelősebb legyen. Az általunk kifejlesztett rendszer a kezdetektől óvja a vásárlókat a túlköltekezéstől a valós idejű kapacitásvizsgálattal, ami a hazai és közép-európai BNPL piacon egyedülálló.” – tette hozzá Bruzsa Géza.

Az instacash álláspontja szerint a szabályozási szigorítások egyben piacformáló hatásúak lehetnek: azok a szolgáltatók, amelyek eddig kevésbé építettek strukturált tájékoztatásra és prudens működésre, komolyabb alkalmazkodási kényszerbe kerülhetnek, míg a felelős gyakorlatot követő megoldások stabilabban működhetnek tovább.

„A mi üzenetünk a partnereinknek egyszerű: a keretrendszer változik, de a cél ugyanaz marad – biztonságos, átlátható és működőképes részletfizetési megoldást adni egy pár perces automatikus folyamatban” – fogalmazott Bruzsa Géza fintech szakértő,, aki jelezte: a jogszabályi környezet változása kapcsán a jövőben további információkkal is jelentkezik, hogy partnerei és a piac szereplői időben fel tudjanak készülni az új elvárásokra.