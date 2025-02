Ezek a 2025-ös top technológiai befektetési trendek

Akkumulátor, űrkutatás, robotika, quantencomputing – az új tudományos és mérnöki áttörésekre alapozó deeptech szektorba befektetők ezeken a területeken számítanak áttörésekre. Különösen ígéretesnek tartva a startupok fejlesztéseit.

A deeptech szektorban, tehát a jövőorientált technológiákat fejlesztő európai startupokban egyre több befektető lát fantáziát.

Pénzpiac helyett reálgazdaság

A kockázati invesztíciókra specializálódott londoni Atamico elemzése szerint 2024-ben 14 milliárd euró áramlott az európai deeptech startupokhoz. A 2015-ös összeg ötszöröse. Nőtt azonban a startupok közötti verseny is: 10 év alatt 33%-al emelkedett a startupok között a deeptechben aktívak aránya.

A computerchipek és a mesterséges intelligencia (AI) területén fejlesztők immár klasszikus befektetési célpontok. Új trend viszont az invesztíció az akkumulátor fejlesztésebe, az űrkutatásba, a robotizációba és a quantencomputingba.

Quantencomputing, avagy az AI nagyobb sebességre kapcsolása A quantencomputing kifejezés a kvantum számítógép fejlesztését jelenti. Ez a kvantum számok előnyeit használja ki, lehetővé téve a legkisebb részecskék (atomok, molekulák) szimulációját. A quantencomputing a kvantum számítógépeket az algoritmusok sebességének megsokszorozására használná, új távlatokat nyitva az AI használatában.

Nagy rizikó, nagy profit

A deeptech szektor extrém kockázatosnak számít: hosszú fejlesztési idő, előre nem látott problémák a fejlesztés alatt, drága kísérletek és működési szimulációk, nehezen prognosztizálható fejlesztési idő és költségek, a technikai, illetve piaci kudarc számottevő esélye. Egy deeptech fejlesztés sikere viszont egész szektorok alakít át. Sőt, új szektorokat teremthet. Példa erre a digitális közösségi médiát megteremtő Facebook.

Korábban csak a szektorra specializálódott befektetők voltak jelen a deeptech finanszírozásban. Az új trend szerint az általános kockázati befektetők (ventur capital, VCs) is egyre bátrabban invesztálnak a technológiai startupokba.

Németország az új Szilícium-völgy?

Az űrkutatás az ’50-es, ’60-as évek nagy ugrásai után évtizedekig lassan fejlődött. Napjainkban új reneszánszát él. A szektort leginkább a szatellitek iránti igény exponenciális növekedése hajtja. A müncheni deeptech kockázati befektető cég, az űrkutatásra koncentráló Vsquared áttöréseket vár. Három bajor kozmonautikai startupban is részesedése van (Isar Aerospace, Exploration Company, Chipfirma Black Semiconductor). Mindegyikükben potenciált lát az Európai Űrügynökség is (European Space Agency, ESA). Az EU-hoz szorosan kapcsolódó, de attól független kormányközi szervezet k+f (Research and development, R&D) támogatási programjainak nagy szerepe van abban, hogy egyre több az európai start-up és know how az űrkutatásban.

A berlini Investor World Fund a Cylib-től vár áttörést az akkumulátorgyártásban. Ha az Aachen-i start-up koncepciója beválik, és a lítium akkumulátorok újrahasznosíthatóak lesznek, jelentősen csökkenni fog az akkugyártás költsége. Így az európai gyártják a piacot jelenleg szinte monopolizáló kínaiak komoly versenytársai lehetnek. A Cylib elképzelésének potenciálját mutatja, hogy már a Bosch és a Porsche is támogatta összesen 55 millió euróval a 2022-ben alapított céget.

A szintén berlini befektetési társaság, a Project A befektetési fókuszában az orosz-ukrán háború hadipari kihatásait meglovagló stratupok állnak. A várakozások szerint az európai vállalkozásoknak vezető szerepük lesz a kiberbiztonságban. Különösen, mert az USA passzívvá válásával az európai országok még inkább az orosz kibertámadások célkeresztjébe fognak kerülni.

A nemzetközi összehasonlításban szigorú európai klímapolitika szintén hajtja a kontinens start-up-jait. A Project fantáziát lát a karbon-lebontást forradalmasítani készülő vállalkozásokban is. Az új eljárások sikere esetén jelentősen csökkenne az épületek szigetelési, energetikai modernizálásának költsége.

A robotika 20%-os éves növekedés kilátásaiból a már régóta komoly know-how-al rendelkező német gazdaság is profitálhat. A legnagyobb lehetőségek és kihívások az AI és a robotika összekapcsolásában vannak. Két különösen ígéretes startup a Vsquared által támogatott Neura és Micropsi. Utóbbi egy szoftvert fejlesztett ki, amivel az olyan robotokat is teljesen automatizálni lehet, amiknél ez eddig a túl bonyolult, összetett feladataik miatt nem volt lehetőség, például az úgynevezett end-of-line teszteknél.

Fókuszban a KKV-ék

Az AI-fejlesztésben sok startup konkurál. A Szilícium-völgy fejlesztői azonban eddig kevéssé koncentráltak a kkv-szektorra. Európában viszont több startup dolgozik azon, hogy az AI-t a kkv-k szolgálatába állítsa a legkülönbözőbb területeken, kezdve a termelés hatékonyságának növelésétől a marketingen át a statisztikai adatok figyelembevételéig a döntéshozatalnál.

Petrus Szabolcs

Fotó:Freepik