Ezért veszítik az értéküket gyorsabban az elektromos autók, de ez változhat a közeljövőben

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az elektromos autók (EV-k) amerikában is gyorsabban veszítik el értéküket, mint a hagyományos belső égésű motorral szerelt járművek – ennek oka az ösztönzők rendszere, a technológia gyors fejlődése és a piaci sajátosságok. Ugyanakkor szakértők szerint a trend hamarosan megváltozhat.

Az iSeeCars elemzése szerint az elektromos autók öt év alatt átlagosan 13 százalékkal többet veszítenek értékükből, mint az autópiac egésze, és bizonyos modellek esetében a leértékelődés még ennél is gyorsabb. Ez sok újautó-vásárlót elbizonytalaníthat, különösen azokat, akik figyelembe veszik, mennyit kaphatnak majd vissza, ha eladják az autót – írja a CNBC.

A piaci helyzetet nehezíti, hogy az autógyártók most igyekeznek a tehetősebb vásárlók helyett az árérzékenyebb közönséget megszólítani, miközben az elektromos autók piacát eddig főként prémium és luxusmodellek uralták. „Az újautó-vásárlók, különösen a vagyonosabbak, kevésbé árérzékenyek. Őket nem zavarja az értékvesztés. De a használtautó-vásárlók teljesen mások – ők alapvetően értékorientáltak” – mondta Karl Brauer, az iSeeCars vezető elemzője.

Miért értéktelenednek gyorsabban az elektromos autók?

A legfontosabb ok az állami és gyártói ösztönzők hatása. Az EV-k eddig lényegesen nagyobb támogatásokat kaptak, mint a hagyományos autók, ami csökkentette a használt járművek értékét, hiszen a másodpiacon a vevők kevesebbet hajlandók fizetni egy korábban kedvezménnyel megvásárolható modellért.

A Cox Automotive adatai szerint például 2025 augusztusában az elektromos autók kétszer akkora átlagos ösztönzőt kaptak, mint a benzines modellek – bár ez már mérséklődött a júliusi rekordhoz képest.

A másik tényező a technológiai fejlődés üteme: az elmúlt tíz évben az elektromos autók maximális hatótávja több mint a duplájára nőtt, a medián érték pedig háromszorosára – derül ki az amerikai Energiaügyi Minisztérium adataiból. Az újabb, hosszabb hatótávú modellek lassabban veszítik értéküket, így az elavuló technológia különösen a korábbi típusok árát nyomja le.

A piac változóban van

Bár az elektromos autók még mindig a teljes autópiac viszonylag kis, de gyorsan növekvő szegmensét alkotják – az év első kilenc hónapjában 10,5%-os piaci részesedést értek el (a hibridek nélkül) –, a korlátozott elterjedtség továbbra is csökkenti likviditásukat a használtpiacon.

Ugyanakkor a szakértők szerint a helyzet hamarosan átalakul: a következő időszakban jelentős növekedés várható a használt elektromos autók kínálatában, és az új modellek választéka is kedvezőbb lesz.

„Már látjuk a 30–35 ezer dolláros EV-ket érkezni az amerikai piacra – a Fordtól, a Chevytől és más gyártóktól” – mondta Alex Yurchenko, a J.D. Power értékelési igazgatója. – „Ez azt jelenti, hogy sokkal szélesebb, megfizethetőbb kínálat alakul ki, ami hosszabb távon stabilizálhatja az árakat és mérsékelheti az értékvesztést.”

Fotó:Freepik

