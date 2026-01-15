Ezredik útvonalát indítja a Wizz Air

Megnyitotta ezredik útvonalát a Wizz Air, a légitársaság jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban – tájékoztatta a társaság .

A közlemény szerint csak 2025-ben a Wizz Air több mint 300 új útvonalat indított. A légitársaság tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét, idén januárban köszöntötte 500 milliomodik nemzetközi, tavaly év végén pedig 60 milliomodik magyar utasát.

A tavalyi a Wizz Air számára az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A légitársaság tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Băneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban, megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években – írták.