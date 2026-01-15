Hirdetés
Ezredik útvonalát indítja a Wizz Air

Fotó: AIRportal.hu

Megnyitotta ezredik útvonalát a Wizz Air, a légitársaság jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban – tájékoztatta a társaság .

A közlemény szerint csak 2025-ben a Wizz Air több mint 300 új útvonalat indított. A légitársaság tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét, idén januárban köszöntötte 500 milliomodik nemzetközi, tavaly év végén pedig 60 milliomodik magyar utasát.

A tavalyi a Wizz Air számára az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A légitársaság tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Băneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban, megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években – írták.

Gazdaság

Nyílik az olló: egyre szélesebb rétegnek okozhat gondot a hitelfelvétel

Hamarosan akár 200 ezer forint fölé emelkedhet a legkisebb elvárt jövedelem a személyi kölcsön igénylésnél, vagyis legalább ekkora keresetet kell igazolni ahhoz, hogy be lehessen adni az igénylést. A legtöbb bank jövedelmi feltételei évek óta lekövetik az aktuális minimálbért, ez azonban több társadalmi csoport számára is hátrányt jelenthet.
Gazdaság

Egyhangúlag döntött az alapkamat tartásáról az MNB Monetáris Tanácsa decemberben

a 2026 eleji vállalati átárazások alakulása bizonytalanságot jelent az inflációs kilátásokra. Emellett a devizapiaci stabilitás fennmaradása továbbra is kulcsfontosságú az árstabilitás elérése szempontjából.
Edukáció

Újabb 500 helyszínen folytatódik az Iskolában az Erdő Program

Töretlen az Iskolában az Erdő Program népszerűsége, melynek során köznevelési intézmények pályázhattak a 6-14 éves diákok számára erdei iskolai tematikus foglalkozások lebonyolítására.
