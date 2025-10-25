Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól 4,5 százalékról 3 százalékra csökken, a mögötte álló állami támogatás pedig 4 százalékról 5,5 százalékra emelkedik. A K&H kkv bizalmi index kutatás 2025 harmadik negyedévi adatai pedig azt tükrözik, hogy a jelenlegi gazdaságpolitikai irányvonalat egyre többen tartják stabilnak és támogató jellegűnek.

A vállalkozások számára mostantól a Széchenyi Kártya MAX+, ideértve a turisztikai célú alkonstrukciót is és a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ kedvezőbb feltételekkel érhető el: az ügyfelek által fizetendő nettó kamat 2025. október 6-tól 4,5 százalékról 3 százalékra csökken, miközben a mögötte lévő állami támogatás 4 százalékról másfél százalékkal emelkedik.

„Ez a lépés tovább támogatja a hazai vállalkozások stabilitását a már jól ismert Széchenyi Kártya Program termékein keresztül. A program elsődleges célja továbbra is a hazai vállalkozások likviditásának biztosítása, ami hosszú távon hozzájárulhat a működésük stabilitásához, valamint a napi kiadások biztonságos finanszírozásához. Fontos hangsúlyozni, hogy a hitelösszeg felső korlátja nem változik: a Széchenyi Kártya Program keretében továbbra is maximum 250 millió forint igényelhető folyószámla vagy likviditási hitelként. Az utóbbi lehetőség különösen hasznos lehet azoknak a cégeknek, amelyek kisebb volumenű digitalizációs vagy technológiai fejlesztéseket terveznek a közeljövőben” – húzta alá Rammacher Zoltán, a K&H lakossági szegmens marketing vezetője.

Szavai szerint a hosszabb távú tervezésre is lehetőség nyílik: a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ 2025. február 17-e óta változatlanul fix 3 százalékos kamattal, míg a zöld beruházások tavaly szeptember 2-a óta akár 1,5 százalékos fix kamattal érhetők el. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a K&H 2025 harmadik negyedévi bizalmi index kutatási adatai alapján a hazai kkv-k megítélése sokat változott a kormányzati intézkedések vállalkozásbarát voltáról: a mutató -14 pontról -5-re ugrott fel, vagyis bár még mindig borúlátóak a kkv vezetők, de jelentős pozitív változás következett be a szemléletükben.

Fotó:Freepik