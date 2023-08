Ezzel is számoljon, aki Németországba autózik

Mivel Németországban valódi autós népvándorlást idéznek elő az iskolakezdés és az iskolai szünet végét jelentő időszakok, mindig érdemes odafigyelni, hogy éppen melyik irányba várható a menetidő akár extrém meghosszabbodása. Mivel már az iskolai szünet vége felé tartunk, nézzük melyek azok az útvonalak, ahol a következő hétvégeken biztosan nagy dugókkal kell számolni a Németországba igyekvőknek.

A nyári szünidő végi forgalom mindig extrém forgalommal járnak, amivel kapcsolatban a német autóklub, az ADAC foglalta össze a tudnivalókat. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb információ, hogy – extrém módon megnőtt a Németország felé tartó forgalom augusztusban – csökken a nyaralási célpontok felé tartó forgalom

– 2022-ben a nyári szünidei hétvégéken 38 351 dugót regisztráltak

– a legzsúfoltabb útvonalak: A1, A3, A7, A8 és A9.

Mivel a német nyári vakációs szezon már régen túl van a felén, már lényegesen kevesebb (főként dél-németországi) autós indul nyaralni, miközben sokan már hazafelé tartanak. Mindez azt jelenti, hogy az autópályákon már bekövetkezett a fordulat: az üdülőrégiók irányába egyre rövidebbek a dugók, míg Németország felé sok türelemre van szükség.

A tizenkét nyári szünidei hétvégéből nyolc már véget ért és négy még hátravan. Szakemberek szerint egyik hétvége sem telik el dugók nélkül. Az utazási forgalom nagy, és az is marad. Az ADAC közlekedési szakértői szerint azonban ez a két hétvége különösen kemény lesz: augusztus 25-27.és szeptember 8/10.

Különösen az utolsó iskolaszüneti hétvégén (szeptember 8/10.) fog összefolyni a nagy ingázó, késői iskolaszüneti és őszi kiránduló forgalom, miközben a helyzetet ismét több útépítési munkálat is nehezíti.

Ennek kapcsán az ADAC szakértői összességében attól tartanak, hogy a mostani forgalom a tavaly nyári utazási szezon szintjét is meghaladja majd. Akkor, a 2022-es nyári szünidei hétvégéken 38 351 forgalmi dugó alakult ki Németországban.

Már csak azért is, mert a németek utazási kedve a Covid-évek után ismét igen nagy. “Húsvétkor és pünkösdkor már most sokkal nagyobb volt a forgalom az utakon, mint 2022-ben vagy korábban” – magyarázza az ADAC egyik közlekedési szakértője. És az első nyolc nyári szünidei hétvége is zsúfolt volt. Többször 40 kilométeresnél is hosszabb sorok alakultak ki. Különösen nehéz dolguk volt azoknak, akik július közepén/végén indultak útnak a hétvégéken.

Ráadásul a teljes nyaralási időpontok a korábbi évekhez hasonlóan csak tizenkét hétre oszlanak el. Igaz a népes Észak-Rajna-Vesztfália és Hessen tartományok időpontjai viszonylag távol esnek egymástól, de nem minden szövetségi államban kezdődnek vagy érnek véget a szabadságok közvetlenül a hétvége előtt: van ahol erre a hét közepén kerül sor. Nem beszélve arról, hogy Bajorország és Baden-Württemberg iskolái hagyományosan szinte egyszerre zárnak és nyitnak ki.

Észak-Rajna-Vesztfáliában június 22-én kezdődött az iskolamentes nyári időszak. Augusztus elejétől ott is véget ért a szünidő. Az északi és keleti tartományokban a szünidő vége még augusztusban bekövetkezik. Szeptember elején Hessenben, Rajna-vidék-Pfalzban és Saar-vidéken ér véget a vakáció. A szeptember 8/10-i hétvégén pedig Baden-Württemberg és Bajorország következik.

Tehát ezek azok a hétvégék, amit a Németországba utazó magyaroknak is érdemes elkerülniük.

Érsek M. Zoltán