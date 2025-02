Falusi Turizmus hálózatépítés – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Szakmai programsorozattal segíti népszerűsíteni a falusi turizmust Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezet. A vidék lehetőségeit bemutatva a vendégház tulajdonosoknak olyan útmutatót adnak, amellyel a vendégeknek minőségi szolgáltatást nyújtanak, emellett megismertetik a vármegye prémium termékeit.

Szakmai programsorozatot tartott a vármegyei szervezet, hogy a tagjait támogassák abban, hogyan lehet minőségi szolgáltatással élményt adni a hozzánk érkezőknek. A közös gondolkodással, a vármegyei lehetőségekkel segítik a vendégházakat népszerűsíteni, a turizmus fontos pillérjére alapozva.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye az épített örökségeinek, természeti adottságainak köszönhetően népszerű lehet a turisták számára. Erre a fontos lehetőségre, a tájegység adottságaira hívja fel a szervezet a figyelmet. A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap, FCA-KP-1-2023/4-001534 azonosító számú, “Falusi turizmus Sz-Sz-B Vármegyei Szervezetének hálózatépítése” című pályázata adott lehetőséget arra, hogy szakmai konferencia sorozatával segítsék a vendégházasokat.

Az eseményekre olyan előadókat hívtak, akik lehetőségeket vázoltak a szolgáltatóknak. „Fontos, hogy a vármegyei szervezetünk olyan alkalmakat is szervezzen, ahol a tagjaink nem csak egymással találkozhatnak, hanem olyan szakemberekkel is, akiktől érdemes tanulni, akik lehetőségeket, irányt mutatnak abban, hogyan lehet minőségi szolgáltatást kínálni.

Számunkra fontos, hogy a helyi értékeinket, termékeinket is megismerjék. Tájegységünket bemutatva lehet népszerűsíteni a turisztikai lehetőségeinket és közösen építkezve tudjunk még több adottságunkat bemutatni és kínálni a hozzánk érkezőknek.

A szervezet országosan kommunikálja és weboldalán tájékoztatja, láttatja a vármegye épített örökségét, a természeti szépségeit, az aktív turisztikai, kulturális és egyéb látványosságait, élményeit. Munkatársainkkal azon dolgozunk, hogy ezeket a lehetőségeket kiaknázva még többen kíváncsiak legyenek a Felső-Tisza-vidékére, számos Hungarikum termékünkre, gasztronómiai élményünkre.

A rendezvénysorozaton a vidékünket érintő pályázati lehetőségekről, a szolgáltatói részről, a vendégasztal értékéről, a hazai kommunikációs felületek és weboldal újításának lehetőségeiről számoltunk be. Több országos és megyei együttműködő partnerrel sikerült felvenni a kapcsolatot, elindulni a közös munkával és ezeknek a jövőbeni terveiről is ízelítőt adni (Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület-SVÉT, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara). A Falusi Turizmus Országos szervezetének vezetőjével, Frankó Pál elnök úrral és munkatársaival is egyeztetünk a következő év feladatairól, lehetőségeiről. Meghatározó, hogy olyan közösséget építsünk, ahol együtt tudunk ötleteket gyűjteni és azonos úton elindulni a falusi turizmus nyújtotta lehetőségekkel”– mondta el Muhari Zoltán, a vármegyei szervezet elnöke.