Fedezze fel a hazánk természeti értékeit a május 1-jei hosszú hétvégén is!

Hazánk nemzeti parkjai színes programkavalkáddal várják a természet kedvelőit a május 1-jei hosszú hétvégén is. Vezetett túrák, madármegfigyelések, családi kézműves foglalkozások és interaktív bemutatók segítenek közelebb kerülni Magyarország lenyűgöző környezeti értékeihez – mindezt a tavaszi természet élénk színei és friss illatai teszik különlegessé.

A részletes hétvégi programokról és további információkról ugyan a nemzeti parkok hivatalos honlapjain tájékozódhatnak az érdeklődők, de az alábbiakban néhány kiemelt eseményt be is mutatunk, amelyek garantáltan élményt nyújtanak minden korosztálynak.

Az Aggteleki Nemzeti Parkban barlangtúrák, karsztjelenségeket bemutató séták és vadon termő növények kóstolása kínál felejthetetlen élményt. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban természetismereti túrákra, madármegfigyelésre, kézműves és élővilágot bemutató foglalkozásokra számíthatnak az érdeklődők a Kis-Balatonon és a Berek Világa Látogatóközpontban, valamint túrák indulnak az Ordacsehi-berekben is.

A Bükki Nemzeti Parkban jóga és hangfürdő fogadja a látogatókat, a Bükki Csillagda teraszán pedig esti csillagászati programok nyújtanak meglepetéseket az ország legnagyobb bemutató távcsövével. A Duna-Ipoly Nemzeti Parkban csillagos égbolt túra, közepes nehézségű kirándulás a Pilisszentiván feletti Borbás-gerincre, madárhangokat bemutató séták, gombaismereti túrák és anya-lánya kézműves programok színesítik a kínálatot. A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban kenutúra indul a Fertő nádasaiban, ahol a résztvevők megcsodálhatják a nádi énekesmadarakat, gémeket és a tó különleges élővilágát.

A Hortobágyi Nemzeti Parkban szakvezetéses madarász túrák vezetnek végig a Hortobágy-halastavi tanösvényen, ahol a tavaszi madárvonulás, a kékbegy és a puszta egyedülálló madárvilága ismerhető meg. A Kiskunsági Nemzeti Parkban a Peszéri-erdőben gyöngyvirágos túrára készülhetünk. A Körös-Maros Nemzeti Parkban állatcsont preparátumokat bemutató kiállítás, előadások és ünnepi állatismertető séták hívogatják a családokat a Körösvölgyi Állatparkban. Az Őrségi Nemzeti Parkban a szőcei tőzegmohás láprét virágzó növényritkaságai a természet szerelmeseit csábítják.

Az élmények mellett érdemes tudni, hogy idén nagyszabású fejlesztések is zajlanak nemzeti parkjainkban, uniós támogatással. A beruházások öt kiemelt területre fókuszálnak, melyek közül az egyik legfontosabb a vizes élőhelyek helyreállítása. Ezek az ökoszisztémák különösen értékesek és sérülékenyek – fennmaradásuk kulcsfontosságú hazánk biológiai sokfélesége és a természetes vízháztartás szempontjából. A fejlesztések részeként megújul a kezelési infrastruktúra, korszerűsödnek a bemutatóhelyek és erősödik a természetvédelmi őrzés feltételrendszere is. Emellett kiemelt figyelmet kapnak az élettelen természeti értékek, például barlangok, sziklaalakzatok és földtani képződmények védelme is. Mindezek a munkálatok hosszú távon is hozzájárulnak a tiszta vízhez és levegőhöz, a biodiverzitás megőrzéséhez és az egészséges ökoszisztémák fennmaradásához.