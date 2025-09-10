Fehérvári ősz gasztro élményekkel fűszerezve

A legjobb programok, amiért érdemes ismét ellátogatni hozzánk: látványos repülőnap, ízes lecsófőző vigasság, sportos sárkányhajó fesztivál és persze gazdag és sokszínű kulturális kínálatunk. Minőségi vendéglátásban sem lesz hiány, erről elismert és díjazott éttermek és kávézók sora gondoskodik.

Kultúra minden időben

Székesfehérvár múzeumi nagyhatalom, különösen alkalmas a mozgalmas nyár után (is) a kulturális kalandozásra. Különösen izgalmasnak ígérkezik Jankovics Marcell, Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész reprezentatív kiállítása „Hit, remény és rajzfilm” címmel augusztus 15-től a Szent István Király Múzeum Rendház épületében. Szeptember harmadik hétvégéje hagyományosan a Kulturális Örökség Napjaié. Az idei fehérvári rendezvénysorozatban szeptember 20–21. között a gazdag és sokszínű építészeti környezetre esik a fókusz, hiszen az idei évben az 1975-ös „Európai Építészeti Örökség Éve” 50. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalomból évről évre olyan épületek nyílnak meg a nagyközönség előtt, amelyek a hétköznapokban nem, vagy csak ritkán látogathatók. Így van ez városunkban is, ahol a műemléki épületek rejtett zugaiba is bepillantást nyerhetnek a látogatók.

Repülésre felkészülni!

Idén jubilál az ország egyik legrégebbi és legnépszerűbb repülős rendezvénye. Szeptember 14-én harmincadik alkalommal rendezik meg a Börgöndi Légiparádét. A Székesfehérvár melletti börgöndi repülőtér e jeles alkalomból újra megtelik élettel, dübörgő hajtóművekkel, látványos formációrepülésekkel, valamint repülés iránti lelkesedéssel.

Az Albatrosz Repülő Egyesület szervezésében megvalósuló repülőnap azonban idén sem csak a repülés szerelmeseinek kínál programokat. A történelmi és modern repülőgépekkel bemutatott légi parádé mellett harci szimulációk, ejtőernyős ugrások, pilótatalálkozók és interaktív földi kiállítások is várják az érdeklődőket. A családos látogatókra gyerekprogramok, míg az ínyencekre kézműves gasztronómiai kínálat, helyi termelők standjai és finom falatok várnak.

További részletek: https://www.facebook.com/albatroszre

Hazai gasztró

Nagy vonzereje van a Fehérvári Lecsófőző Vigasságnak Székesfehérváron, amelyre idén szeptember 13-án kerül sor. A forró, lecsós ételekkel teli több száz üsttel, bográccsal a Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Ősz utca – Várkörút vonalában találkozhatnak a látogatók. Családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűlnek össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat. A paprikás finomságok közül rangos zsűri választja ki a legjobbnak ítélteket: a nap végére kiderül, ki lesz 2025-ben a Lecsókirály, új gazdára talál a Sipi Emlékkupa és a legszebb főzőhelyért járó elismerés. A közösségi eseményhez családi programok kapcsolódnak, a termékeiket kínáló kézműveseknek köszönhetően pedig igazi vásári hangulat uralkodik a városban.

Nevezés: https://fehervariprogram.hu/event/fehervari-lecsofozo-vigassag-2025/?instance_id=2110

Sárkányok versenye

Látványos programnak ígérkezik szeptember 26-án és 27-én a Sárkányhajó fesztivál is, melyet Székesfehérvár romantikus környezetbe ágyazott Csónakázó-taván rendeznek minden évben. Idén is érdemes szurkolni a csapatoknak: a 20. Székesfehérvári Nebuló Kupa, valamint a Székesfehérvári Egyetemi Sárkányhajó Magyar Bajnokság 2. fordulója 26-án, pénteken lesz, a 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál pedig 27-én, szombaton. Feszített tempójú versenyek, jó hangulat és nagy társaság várja a tópartra érkezőket.

Csak a család – Kajlával a legvidámabb!

A legjobb turisztikai ajánlatokért és az első pecsétért a Tourinform iroda a történelmi belvárosban várja a látogatókat. A Kajla pecsét mellett hasznos információk is begyűjthetők a városról, nagy hangsúlyt fektetve a kisgyermekes helyszínekre.

A Hetedhét Játékmúzeum nem csak azért lesz az első ajánlat, mert a Tourinform szomszédságában, ugyancsak a Hiemer-házban kapott helyet, és mert itt is begyűjthetünk egy pecsétet, hanem azért is, mert családdal tényleg kihagyhatatlan, ahol egy igazi miniatűr mesevilágba csöppenünk. A két gyűjteményből létrejött állandó kiállítás Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet Európában is elismert játékgyűjteményének jelentős részét mutatja be. Az Év kiállítása díjat is elnyert, játékos, interaktív Réber László kiállításban a grafikus rajzai, híres meseillusztrációi a felnőttek gyerekkorának emlékeit is felidézik például a Janikovszky Éva könyvekből ismert rajzokkal.

Újabb pecsétért el kell hagyni a történelmi belvárost, de megéri 2,5 km-t megtenni a város legszebb és legzöldebb pontjáig, hogy városi nyüzsgésből pillanatok alatt a természet lágy ölén találjuk magunkat. A Sóstó Természetvédelmi Terület tanösvényein, nádasokkal övezett, víz feletti stégekkel hálózott útjain csodálatos őszi élményeket, a Látogatóközpontban pedig újabb pecsétet szerezhetnek a Kajla útlevelesek. Nem maradhat ki a Vadvédelmi Központ sem, ahol a vadon élő sérült állatok gyógyításába is betekinthetünk.

További pecsétgyűjtésért, na meg a finom falatokért egy kis gasztronómiai kirándulást is ajánlunk Fehérvár elismert éttermeiben: A Tourinform irodától pedig csak egy ugrásra várja az éhes vendégeket a 67 Sigma étterem, amely 2022 óta – és 2023-ban újból – Michelin ajánlással büszkélkedhet. Aki kedveli a tradíciókat s azok újragondolását a gasztronómiában, a különleges, modern, kreatív, mégis hagyományokon alapuló konyhát, térjen be, mert a Kajla pecsét mellett örök élménnyel is gazdagodhat!

A belvárostól távolabb találjuk Székesfehérvár régi, megbecsült vendéglátóhelyét a Diófa éttermet, amelynek konyhája soha nem okoz csalódást, miközben kellemes, családias hangulatú oázist biztosít a nyüzsgő nagyvárosban. Ételkínálatuk pedig ízutazásra csábít. Náluk azt érezhetik a vendégek, hogy mindent szívvel-lélekkel nyújtanak nekik – még a Kajla pecsétet is!

Ha további Kajla pecsétet nem is, de finom falatokat a belvárosban is találunk még bőven! Számtalan páratlanul finom desszert kapható a székesfehérvári cukrászdákban, de köztük is van néhány kiemelkedő. Egyik a 2022-es Királyi Desszertverseny győztese, az Andreas Rex a Krém cukrászdában. Ezt a francia típusú, szedres-mogyorós süteményt tejszínes mousse csokoládéval, mogyoró pralinéval, szeder és otelló must krémmel készítette a desszertmester. Az Aranyalma cukrászdába krémesért és beigliért is el kell menni! 2020-ban a Hagyományos mákos kategóriában, az Év Mákos Bejglije díjat hozták el a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete szakmai versenyén, míg 2022-ben Az Év Vegán szaloncukra a Damniczki cukrászda vegán remeke, a Birsalma szaloncukor lett.

Székesfehérvár ősszel mutatja legszebb arcát, a belvárosban és a természetben egyaránt! Kajla útlevelesek, útra fel!