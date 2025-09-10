Kezdőlap Turizmus Fehérvári ősz gasztro élményekkel fűszerezve
Turizmus
Fehérvári ősz gasztro élményekkel fűszerezve

A legjobb programok, amiért érdemes ismét ellátogatni hozzánk: látványos repülőnap, ízes lecsófőző vigasság, sportos sárkányhajó fesztivál és persze gazdag és sokszínű kulturális kínálatunk. Minőségi vendéglátásban sem lesz hiány, erről elismert és díjazott éttermek és kávézók sora gondoskodik. 

Kultúra minden időben

Székesfehérvár múzeumi nagyhatalom, különösen alkalmas a mozgalmas nyár után (is) a kulturális kalandozásraKülönösen izgalmasnak ígérkezik Jankovics Marcell, Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész reprezentatív kiállítása  „Hit, remény és rajzfilm” címmel augusztus 15-től a Szent István Király Múzeum Rendház épületében. Szeptember harmadik hétvégéje hagyományosan a Kulturális Örökség Napjaié. Az idei fehérvári rendezvénysorozatban szeptember 20–21. között a gazdag és sokszínű építészeti környezetre esik a fókusz, hiszen az idei évben az 1975-ös „Európai Építészeti Örökség Éve” 50. évfordulóját ünnepeljük. Ez alkalomból évről évre olyan épületek nyílnak meg a nagyközönség előtt, amelyek a hétköznapokban nem, vagy csak ritkán látogathatók. Így van ez városunkban is, ahol a műemléki épületek rejtett zugaiba is bepillantást nyerhetnek a látogatók.

Repülésre felkészülni!

Idén jubilál az ország egyik legrégebbi és legnépszerűbb repülős rendezvénye. Szeptember 14-én harmincadik alkalommal rendezik meg a Börgöndi Légiparádét.  A Székesfehérvár melletti börgöndi repülőtér e jeles alkalomból újra megtelik élettel, dübörgő hajtóművekkel, látványos formációrepülésekkel, valamint repülés iránti lelkesedéssel.

Az Albatrosz Repülő Egyesület szervezésében megvalósuló repülőnap azonban idén sem csak a repülés szerelmeseinek kínál programokat. A történelmi és modern repülőgépekkel bemutatott légi parádé mellett harci szimulációk, ejtőernyős ugrások, pilótatalálkozók és interaktív földi kiállítások is várják az érdeklődőket. A családos látogatókra gyerekprogramok, míg az ínyencekre kézműves gasztronómiai kínálat, helyi termelők standjai és finom falatok várnak.

Hazai gasztró

Nagy vonzereje van a Fehérvári Lecsófőző Vigasságnak Székesfehérváron, amelyre idén szeptember 13-án kerül sor. A forró, lecsós ételekkel teli több száz üsttel, bográccsal a Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Ősz utca – Várkörút vonalában találkozhatnak a látogatók. Családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek csapatai gyűlnek össze az ország minden részéből, hogy főzés mellett beszélgessenek, jól érezzék magukat. A paprikás finomságok közül rangos zsűri választja ki a legjobbnak ítélteket: a nap végére kiderül, ki lesz 2025-ben a Lecsókirály, új gazdára talál a Sipi Emlékkupa és a legszebb főzőhelyért járó elismerés. A közösségi eseményhez családi programok kapcsolódnak, a termékeiket kínáló kézműveseknek köszönhetően pedig igazi vásári hangulat uralkodik a városban.

  Sárkányok versenye

Látványos programnak ígérkezik szeptember 26-án és 27-én a Sárkányhajó fesztivál is, melyet Székesfehérvár romantikus környezetbe ágyazott Csónakázó-taván rendeznek minden évben. Idén is érdemes szurkolni a csapatoknak: a 20. Székesfehérvári Nebuló Kupa, valamint a Székesfehérvári Egyetemi Sárkányhajó Magyar Bajnokság 2. fordulója 26-án, pénteken lesz, a 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál pedig 27-én, szombaton. Feszített tempójú versenyek, jó hangulat és nagy társaság várja a tópartra érkezőket.

Csak a család – Kajlával a legvidámabb!

A legjobb turisztikai ajánlatokért és az első pecsétért a Tourinform iroda a történelmi belvárosban várja a látogatókat. A Kajla pecsét mellett hasznos információk is begyűjthetők a városról, nagy hangsúlyt fektetve a kisgyermekes helyszínekre.

A Hetedhét Játékmúzeum nem csak azért lesz az első ajánlat, mert a Tourinform szomszédságában, ugyancsak a Hiemer-házban kapott helyet, és mert itt is begyűjthetünk egy pecsétet, hanem azért is, mert családdal tényleg kihagyhatatlan, ahol egy igazi miniatűr mesevilágba csöppenünk. A két gyűjteményből létrejött állandó kiállítás Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet Európában is elismert játékgyűjteményének jelentős részét mutatja be. Az Év kiállítása díjat is elnyert, játékos, interaktív Réber László kiállításban a grafikus rajzai, híres meseillusztrációi a felnőttek gyerekkorának emlékeit is felidézik például a Janikovszky Éva könyvekből ismert rajzokkal.

Újabb pecsétért el kell hagyni a történelmi belvárost, de megéri 2,5 km-t megtenni a város legszebb és legzöldebb pontjáig, hogy városi nyüzsgésből pillanatok alatt a természet lágy ölén találjuk magunkat. A Sóstó Természetvédelmi Terület tanösvényein, nádasokkal övezett, víz feletti stégekkel hálózott útjain csodálatos őszi élményeket, a Látogatóközpontban pedig újabb pecsétet szerezhetnek a Kajla útlevelesek. Nem maradhat ki a Vadvédelmi Központ sem, ahol a vadon élő sérült állatok gyógyításába is betekinthetünk.

További pecsétgyűjtésért, na meg a finom falatokért egy kis gasztronómiai kirándulást is ajánlunk Fehérvár elismert éttermeiben: A Tourinform irodától pedig csak egy ugrásra várja az éhes vendégeket a 67 Sigma étterem, amely 2022 óta – és 2023-ban újból – Michelin ajánlással büszkélkedhet. Aki kedveli a tradíciókat s azok újragondolását a gasztronómiában, a különleges, modern, kreatív, mégis hagyományokon alapuló konyhát, térjen be, mert a Kajla pecsét mellett örök élménnyel is gazdagodhat!

A belvárostól távolabb találjuk Székesfehérvár régi, megbecsült vendéglátóhelyét a Diófa éttermet, amelynek konyhája soha nem okoz csalódást, miközben kellemes, családias hangulatú oázist biztosít a nyüzsgő nagyvárosban. Ételkínálatuk pedig ízutazásra csábít. Náluk azt érezhetik a vendégek, hogy mindent szívvel-lélekkel nyújtanak nekik – még a Kajla pecsétet is!

Ha további Kajla pecsétet nem is, de finom falatokat a belvárosban is találunk még bőven! Számtalan páratlanul finom desszert kapható a székesfehérvári cukrászdákban, de köztük is van néhány kiemelkedő. Egyik a 2022-es Királyi Desszertverseny győztese, az Andreas Rex a Krém cukrászdában. Ezt a francia típusú, szedres-mogyorós süteményt tejszínes mousse csokoládéval, mogyoró pralinéval, szeder és otelló must krémmel készítette a desszertmester. Az Aranyalma cukrászdába krémesért és beigliért is el kell menni! 2020-ban a Hagyományos mákos kategóriában, az Év Mákos Bejglije díjat hozták el a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete szakmai versenyén, míg 2022-ben Az Év Vegán szaloncukra a Damniczki cukrászda vegán remeke, a Birsalma szaloncukor lett.

Székesfehérvár ősszel mutatja legszebb arcát, a belvárosban és a természetben egyaránt! Kajla útlevelesek, útra fel!

Hírek

Elindult az őszi hajózási szezon  a Balatonon

Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint, ritkábban járnak a balatoni menetrend szerinti hajójáratok
Hírek

Hankó Balázs elindította a Magyar Kultúra Nagykövetei programot

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette a Magyar Kultúra Nagykövetei program elindítását a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozatról rendezett pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.
Turizmus

Egy igazi csúcs hely a Perzsa-öböl partján

Dubai szívében emelkedik egy építmény, amely nemcsak a város, hanem az egész világ egyik ikonjává vált: a Burj Khalifa. A 828 méter magas torony...
Fehérvári ősz gasztro élményekkel fűszerezve

Turizmus
Az Albatrosz Repülő Egyesület szervezésében megvalósuló repülőnap azonban idén sem csak a repülés szerelmeseinek kínál programokat
Energia

45 éves kor felett már ezzel is számolni kell az Otthon Start hitel igénylésekor!

Az Otthon Start hitel igénylésének jogszabályi oldalról nincs felső életkori határa. Ettől függetlenül az egyes bankok meghatározzák azt a maximális életkort, amit az igénylő a futamidő végéig nem léphet át. Ez pedig pénzintézetenként eltérő. A BiztosDöntés.hu gyűjtése szerint van bank, ahol már 46 évesen nem lehet felvenni a maximális, 25 éves futamidőrea a támogatott kölcsönt, míg máshol 50 éves korig is belefér az igénylő az életkori korlátba.
Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Gazdaság

Újabb földgázvásárlási szerződést írunk alá

Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.
Élelmiszeripar

Augusztusban a fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Hírek

Nő a drágább ingatlanok aránya a budapesti lakáspiacon

A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból.
Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
