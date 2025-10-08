Kezdőlap Egészség-ügy Fejleszteni kell a kerékpáros infrastruktúrát - Révész Máriusz
Fejleszteni kell a kerékpáros infrastruktúrát – Révész Máriusz

Az aktív Magyarországért felelős államtitkár szerint szükség van a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére ahhoz, hogy minél többen üljenek kerékpárra Magyarországon.

Révész Máriusz a kerékpárhasználati szokásokról készített felmérés eredményeit ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a tapasztalat az, hogy ahol megépül a biztonságos kerékpáros infrastruktúra, azt igénybe is veszik a kerékpárosok.

Óriási potenciál van a kerékpározás más közlekedési eszközzel való kombinációjában, sokat jelentene a nagy vasútállomások mellett a biztonságos kerékpártárolás megteremtése – hangsúlyozta, jelezve, hogy vidéken erre egyre több helyen van lehetőség, de a nagy budapesti pályaudvarok, megállók, buszpályaudvarok környékén még van tennivaló.

Az államtitkár beszélt az elektromos kerékpárokról is, amelyek száma bár nő, de – magas áruk miatt – lassabban, mint Nyugat-Európában.

Hangsúlyozta azt is, hogy nem autóközlekedésre kell optimalizálni a városokat.

Az idei felmérést 3000 ember online megkérdezésével az aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Kerékpárosklub megbízásából az Idea Intézet készítette. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke felhívta a figyelmet a kerékpárosok számának csökkenésére. Szerinte ehhez sok minden hozzájárult; példaként említette az agglomerációs közlekedés költségének jelentős csökkentését.

Az elektromos kerékpárokkal kapcsolatban kiemelte: örül az elterjedésüknek, mert az “kinyitja” a lehetőségeket korosztályban, terepviszonyokban és távolságban is.

Kürti Gábor kijelentette, a kerékpározásra mára tömegigény van, és a politikai támogatás is megvan már, de szükség van a források növelésére is.

Molnár Péter, az Idea Intézet vezető kutatója elmondta, a felmérésben a válaszadók 60 százaléka, mintegy 4,5 millió ember jelölte be azt, hogy az elmúlt egy évben kerékpározott; 50 százalékuk kifejezetten rendszeresen, hetente többször is kerékpárra száll. A válaszadók szerint a kerékpározás népszerűségét növelné a közlekedés körülményeinek javulása.

A kerékpárosklub összefoglalója szerint a férfiak és a nők között hasonló arányban vannak azok, akik szinte napi gyakorisággal kerékpároznak. A kerékpár közlekedési célú használata a kisebb városokban a legelterjedtebb, és az átlagosnál gyakoribb a legidősebbek és az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében is.

A felmérés szerint a hetente kerékpározók több mint fele, a teljes népesség 16 százaléka kerékpározna többet, ha jobbak lennének a körülmények.

