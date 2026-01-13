Hirdetés
Kezdőlap Bank Félreértés az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán: sokan mennek feleslegesen bankfiókba
BankHírek
No menu items!

Félreértés az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán: sokan mennek feleslegesen bankfiókba

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Banki információk szerint sok ügyfél keresi fel azzal a bankfiókokat, hogy nyilatkozzon a 300 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételről. Erre azonban nincs szükség, aki rendelkezett korábban arról, hogy valamely számláján szeretne élni az jogszabály biztosította lehetőséggel, annak nincs egyéb teendője: február 1-től a jelenlegi 150 ezer helyett 300 ezer forint készpénzt vehet fel havonta bármely magyarországi forint ATM készülékből.

Február 1-től minden magyar, felnőtt bankszámlatulajdonos havonta 300 000 forint készpénzt vehet majd fel díjmentesen bármely magyarországi forint ATM-ből, legfeljebb két részletben.

Fontos, hogy továbbra is személyenként egy bankszámlára vonatkozik a lehetőség, akinek tehát több számlája van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyikről kíván költségmentesen készpénzhez jutni. Ez devizaszámla is lehet, ám a készpénzfelvétel csak akkor díjmentes, ha forintban történik a kifizetés.

Azért, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a jogszabály adta lehetőséget, a jogalkotó 300 000 forintra emelte az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összegét. Erre azért volt szükség, mert volt bank, ahol más bankok ügyfelei kisebb összeghez juthattak csak hozzá egy tranzakcióval.

Ahogy már írtuk, a 300 000 forintos havi limit mindenkire vonatkozik, aki jelenleg is tud díjmentesen készpénzt felvenni, ez külön adminisztrációt nem igényel. Ugyanakkor, ha másik számláról szeretnél díjmentesen készpénzhez jutni, akkor erről nyilatkoznod kell. Ha ezt a hónap 20. napjáig megteszed, akkor a következő hónap 1. napjától érvénybe lép a havi két ingyenes készpénzfelvétel az új számlán.

Fontos még, hogy az alapszámlák esetében egyelőre marad a 150 000 forintos limit, ugyanis az ennek feltételeit rögzítő kormányrendelet egyelőre nem módosult. Ha ez nem módosul, akkor az alapszámlák vonzereje csökkenhet, már csak azért is mert ezek tulajdonosai jellemzően kis keresetűek, akik körében a készpénzhasználat gyakoribb. (BiztosDöntés.hu)

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

KSH: decemberben 3,3 százalékkal, 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal nőttek az árak

Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.
Tovább
Gazdaság

GKI: a magyar cégek több mint negyedénél bevált a távmunka

A GKI felmérése szerint a távmunkát alkalmazó cégek 76 százaléka nem tervez változtatást a jelenlegi gyakorlaton.
Tovább
Gazdaság

A Magyar Államkincstár is csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz

A WebKincstárban a DÁP azonosítóval történő belépési lehetőség ügyfél általi beállítását követően a felhasználónév és jelszó megadása helyett elegendő lesz a QR-kód beolvasása, míg a MobilKincstár esetében a két alkalmazás összekapcsolását követően a DÁP mobilalkalmazásban kell jóváhagyni a belépést.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

KSH: decemberben 3,3 százalékkal, 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal nőttek az árak

Gazdaság
Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.
Tovább

GKI: a magyar cégek több mint negyedénél bevált a távmunka

Gazdaság
A GKI felmérése szerint a távmunkát alkalmazó cégek 76 százaléka nem tervez változtatást a jelenlegi gyakorlaton.
Tovább

A Magyar Államkincstár is csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz

Gazdaság
A WebKincstárban a DÁP azonosítóval történő belépési lehetőség ügyfél általi beállítását követően a felhasználónév és jelszó megadása helyett elegendő lesz a QR-kód beolvasása, míg a MobilKincstár esetében a két alkalmazás összekapcsolását követően a DÁP mobilalkalmazásban kell jóváhagyni a belépést.
Tovább

Félreértés az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán: sokan mennek feleslegesen bankfiókba

Bank
Azért, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a jogszabály adta lehetőséget, a jogalkotó 300 000 forintra emelte az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összegét.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

KSH: decemberben 3,3 százalékkal, 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal nőttek az árak

Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.
Tovább
Gazdaság

GKI: a magyar cégek több mint negyedénél bevált a távmunka

A GKI felmérése szerint a távmunkát alkalmazó cégek 76 százaléka nem tervez változtatást a jelenlegi gyakorlaton.
Tovább
Gazdaság

A Magyar Államkincstár is csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programhoz

A WebKincstárban a DÁP azonosítóval történő belépési lehetőség ügyfél általi beállítását követően a felhasználónév és jelszó megadása helyett elegendő lesz a QR-kód beolvasása, míg a MobilKincstár esetében a két alkalmazás összekapcsolását követően a DÁP mobilalkalmazásban kell jóváhagyni a belépést.
Tovább
Bank

Félreértés az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán: sokan mennek feleslegesen bankfiókba

Azért, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a jogszabály adta lehetőséget, a jogalkotó 300 000 forintra emelte az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összegét.
Tovább
Hírek

Nekünk is van jégszobrunk: a Magyar Képzőművészeti Egyetem előtt

120 kilós jégtömb, négy óra munka, jégperzselés, minimalista fej, nagy hideg. Wessel Martin szobrászhallgató jégszobra megtekinthető az MKE főbejáratánál, amíg el nem olvad.
Tovább
Gazdaság

Csaknem 150 közös akciót tartott a BKK és a BRFK tavaly

A BRFK, a BKK és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai a közösségi közlekedési járatok mellett egész évben figyelemmel kísérték a buszsávok szabályos használatát.
Tovább
Gazdaság

Nemzetközi startupok jelentkezését várja Bécs

A program egyik kulcseleme a mentorálás, amelynek záróeseménye a ViennaUP, Bécs éves startupfesztiválja. A rendezvény 2026. május 18–22. között közel tizenötezer vállalkozót, befektetőt és döntéshozót vonz a városba.
Tovább
Gazdaság

NAV- közérthető kiadvány foglalja össze az szja-nyilatkozatokat

Január az szja-nyilatkozatok hónapja, aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

KSH: decemberben 3,3 százalékkal, 2025-ben átlagosan 4,4 százalékkal nőttek az árak

Egy hónap alatt, 2025. novemberhez viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek.

GKI: a magyar cégek több mint negyedénél bevált a távmunka

A GKI felmérése szerint a távmunkát alkalmazó cégek 76 százaléka nem tervez változtatást a jelenlegi gyakorlaton.
© 2026 | www.azuzlet.hu