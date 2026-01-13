Félreértés az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán: sokan mennek feleslegesen bankfiókba

Banki információk szerint sok ügyfél keresi fel azzal a bankfiókokat, hogy nyilatkozzon a 300 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételről. Erre azonban nincs szükség, aki rendelkezett korábban arról, hogy valamely számláján szeretne élni az jogszabály biztosította lehetőséggel, annak nincs egyéb teendője: február 1-től a jelenlegi 150 ezer helyett 300 ezer forint készpénzt vehet fel havonta bármely magyarországi forint ATM készülékből.