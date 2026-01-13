Félreértés az ingyenes készpénzfelvétel kapcsán: sokan mennek feleslegesen bankfiókba

Banki információk szerint sok ügyfél keresi fel azzal a bankfiókokat, hogy nyilatkozzon a 300 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételről. Erre azonban nincs szükség, aki rendelkezett korábban arról, hogy valamely számláján szeretne élni az jogszabály biztosította lehetőséggel, annak nincs egyéb teendője: február 1-től a jelenlegi 150 ezer helyett 300 ezer forint készpénzt vehet fel havonta bármely magyarországi forint ATM készülékből.
Február 1-től minden magyar, felnőtt bankszámlatulajdonos havonta 300 000 forint készpénzt vehet majd fel díjmentesen bármely magyarországi forint ATM-ből, legfeljebb két részletben.
Fontos, hogy továbbra is személyenként egy bankszámlára vonatkozik a lehetőség, akinek tehát több számlája van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyikről kíván költségmentesen készpénzhez jutni. Ez devizaszámla is lehet, ám a készpénzfelvétel csak akkor díjmentes, ha forintban történik a kifizetés.
Azért, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a jogszabály adta lehetőséget, a jogalkotó 300 000 forintra emelte az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összegét. Erre azért volt szükség, mert volt bank, ahol más bankok ügyfelei kisebb összeghez juthattak csak hozzá egy tranzakcióval.
Ahogy már írtuk, a 300 000 forintos havi limit mindenkire vonatkozik, aki jelenleg is tud díjmentesen készpénzt felvenni, ez külön adminisztrációt nem igényel. Ugyanakkor, ha másik számláról szeretnél díjmentesen készpénzhez jutni, akkor erről nyilatkoznod kell. Ha ezt a hónap 20. napjáig megteszed, akkor a következő hónap 1. napjától érvénybe lép a havi két ingyenes készpénzfelvétel az új számlán.
Fontos még, hogy az alapszámlák esetében egyelőre marad a 150 000 forintos limit, ugyanis az ennek feltételeit rögzítő kormányrendelet egyelőre nem módosult. Ha ez nem módosul, akkor az alapszámlák vonzereje csökkenhet, már csak azért is mert ezek tulajdonosai jellemzően kis keresetűek, akik körében a készpénzhasználat gyakoribb. (BiztosDöntés.hu)