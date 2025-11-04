Feltárulnak a fáraók kincsei: megnyílt a Grand Egyptian Museum (GEM)

Fotó:gem.eg

A világ legnagyobb, egyetlen civilizáció régészeti leleteit bemutató múzeuma, a kairói Grand Egyptian Museum (GEM) két évtizednyi munka és 1 milliárd dolláros költségvetés után megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.

A képen: A Nagy Egyiptomi Múzeum terve. A múzeumot, amelyet a Gízai-fennsík „negyedik piramisának” is neveznek, egy lecsapott háromszög formájában tervezték, amely visszautal a piramisok geometriai formáira. A múzeum mindössze 2 kilométerre (1,2 mérföldre) található tőlük. A képen a következők szerepelnek: Parkoló, Jegypénztár épület, Múzeumépület, Konzerválási központ, Khufu hajómúzeum, Bejárati udvar, Bejárati kapu, Konferenciaközpont, Nílus-völgyi Park. Forrás: AlJazeera

Egy gigantikus projekt a piramisok árnyékában

A Gízai-fennsík közelében, mindössze 2 kilométerre a piramisoktól és 8 kilométerre Kairótól található Grand Egyptian Museum (GEM) a világ legnagyobb régészeti létesítménye, amely egyetlen civilizáció, az ókori Egyiptom műtárgyait mutatja be – számol be az Aljareera. A komplexum közel 500 000 négyzetméteren terül el, és több mint 100 000 ókori leletnek ad otthont, amelyek az őskortól a fáraókon át a római korig terjedő 30 dinasztia idejéből származnak.

A képen: A Nagy Egyiptomi Múzeum röviden Két évtizednyi előkészület és körülbelül 1 milliárd dolláros költség után megnyílt a Nagy Egyiptomi Múzeum (GEM). A világ legnagyobb, egyetlen civilizációra fókuszáló régészeti intézményeként tartják számon. A múzeum mindössze 2 kilométerre (1,2 mérföldre) található a gízai piramisoktól. Teljes terület: kb. 500 000 négyzetméter (5 381 900 négyzetláb) Gyűjtemény: több mint 100 000 műtárgyÉpítkezés időtartama:20 év Teljes költség:1 milliárd dollár Térképi elemek: The Grand Egyptian Museum – A Nagy Egyiptomi Múzeum 2 km / 1,2 mérföld – távolság a múzeum és a piramisok között Giza Plateau – Gízai-fennsík, Great Pyramid of Giza – A Nagy Piramis Pyramid of Khafre – Khephrén piramisa Pyramid of Menkaure – Mükerinosz piramisa Great Sphinx – A Nagy Szfinx Cairo – Kairó The Pyramids of Giza – A gízai piramisok Forrásmegjelölés a kép alján:

A múzeumot, amelyet a Gízai-fennsík „negyedik piramisának” is neveznek, az ír Heneghan Peng építészeti cég tervezte. A letört sarkú háromszög alakú épület formája a piramisok geometriáját idézi, és a múzeum északi és déli falai egy vonalban állnak Khufu és Menkaure piramisaival. A látogatók a múzeum belsejéből is megcsodálhatják a piramisokat.

A projektet már 1992-ben bejelentették, de az építkezés csak 2005-ben kezdődött meg, és a 2011-es arab tavasz, valamint a COVID-19 világjárvány miatti politikai zavargások késleltették a befejezést.

A legfőbb látnivalók

A GEM számos lenyűgöző műtárgyat kínál a látogatóknak. A fő attrakciók közé tartozik:

•II. Ramszesz kolosszusa: A múzeumba belépőket a 3200 éves, 11,36 méter magas, mintegy 83 tonnás II. Ramszesz király szobra fogadja. A szobrot 2006-ban szállították át a kairói főpályaudvar előtti Ramszesz térről, egy speciálisan kialakított, 128 kerekű járművel.

•A Nagy Lépcső: A bejáraton túl található hatemeletes nagy lépcsőház mentén mintegy 60 műtárgy sorakozik, köztük istenségeket ábrázoló szobrok, szarkofágok és jelentős szövegekkel feliratozott sztélék (faragott kőtábla vagy kőoszlopok).

A képen: Tutanhamon Galériája A múzeum legkiemelkedőbb és legnagyobb kiállítóterei közé tartozik a Tutanhamon Galéria, ahol több mint 5000 műtárgy mutatja be a fiatal fáraó életét és örökségét. Feliratok a képeken: The golden mask of King Tutankhamun → Tutanhamon király arany halotti maszkja The golden throne of King Tutankhamun → Tutanhamon király arany trónja The golden sarcophagus of King Tutankhamun → Tutanhamon király arany szarkofágja Térképrészlet felirata: Tutankhamun Gallery – Tutanhamon Galéria

7,500 square metres (81,000 sq ft) – 7500 négyzetméter (81 000 négyzetláb)

Main gallery – Fő kiállítótér Forrásmegjelölés a kép alján:

•Tutanhamon gyűjteménye: a múzeum egyik legkiemelkedőbb része a 7500 négyzetméteres Tutanhamon Galéria, amely a gyermekfáraó sírjából előkerült több mint 5000 műtárgyat mutatja be. A látogatók megtekinthetik arany maszkját, trónját, szarkofágját, harci szekereit és ékszereit, amelyek mindegyike úgy van elrendezve, hogy újraalkossa a királyi temetkezési kamra hangulatát.

•Khufu hajója: A kiállítási tárgyak között szerepel egy 4500 éves hajó is, amely Khufu fáraóhoz tartozott, aki a Nagy Piramist építtette. Ez a hajó a világ egyik legrégebbi, épségben megmaradt hajója.

A GEM mintegy 45 000 négyzetméternyi kiállítási területtel rendelkezik, ezzel a hatodik legnagyobb múzeum a világon a kiállítási terület nagysága alapján.

A turizmus fellendítése

A múzeum megnyitása jelentős lépés Egyiptom számára, ahol a turizmus a devizabevételek egyik fő forrása. 2024-ben rekordot jelentő 15,7 millió turista látogatott Egyiptomba, és az utazási és turisztikai szektor az ország bruttó hazai termékének (GDP) mintegy 8 százalékát adta. A GEM várhatóan tovább növeli az ország vonzerejét a nemzetközi utazók körében.

