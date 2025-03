Felújított és új jegy- és bérletautomaták a fővárosban

Felújított és új jegy- és bérletautomaták érkezhetnek Budapestre, az automatákat pedig további öt évig a Senso-Media Zrt. üzemelteti – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Azt írták, csaknem tíz év alatt már több mint 146 millió tranzakciót bonyolított le a BKK jegy- és bérletautomata-hálózata, 378 milliárd forint értékben, a legforgalmasabb időszakukban a BKK jegybevételének több mint 60 százalékát az automata-hálózatán keresztül vásárolt termékek adták.

Hozzátették, az elmúlt években felértékelődtek a digitális értékesítési csatornák – mint például a BudapestGO applikáció vagy a Pay&GO digitális szolgáltatás -, amelyek értékesítési részaránya 2025-ben már 30 százalék feletti. Emellett az ügyfelek körében továbbra is népszerűek az automatákban vásárolt termékek, hiszen ezek értékesítési részaránya ma is eléri az 50 százalékot – írták. A BKK célja, hogy a több mint 300 automatából álló hálózat továbbra is megbízhatóan, stabilan, a kor kihívásainak megfelelően működhessen.

Az automaták további ötévnyi üzemeltetésére a Senso-Media Zrt. nyerte a közbeszerzési eljárást, a társasággal február 21-én megkötötték a szerződést is. Az automata-hálózat üzemeltetése mellett a fizikai eszközök és a szoftveres háttér biztosítása is a nyertes ajánlat része.

Tudatták azt is, az új szerződés lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fővárosi Közgyűlés támogatása és beruházási forrás biztosítása esetén a több mint tízéves géppark teljes körűen megújuljon, sőt arra is, hogy vadonatúj, modernebb készülék is érkezzen Budapestre.A Deák Ferenc téri metróállomásnál, valamint az Oktogon metróállomás bejáratánál már bárki találkozhat azokkal az új generációs, nagy képernyős automatákkal, amelyekhez hasonlók hamarosan felválthatnak a meglévő készülékek közül tervezetten 35 darabot – írták.

Kedvező fővárosi döntés esetén már 2025-ben elkezdődhet és 2026-ra befejeződhet nem csupán a már jól ismert készülékek komplett belső és külső felújítása, hanem a forgalmas, turisztikai szempontból is frekventált helyszíneken az új, nagy kijelzős automaták telepítése is.