Felülettisztító drónok szállták meg a Müpát

Környezetbarát, magyar fejlesztésű drónnal tisztították meg a Müpa homlokzatát. A drón 30 méteres magasságig, 200 bar nyomású vízsugárral dolgozik, teljesen vegyszermentesen, megfelelve a légügyi előírásoknak.

Csúcstechnológia szemtanúi lehettek azok a vendégek, akik részt vettek az ABZ Drone Kft. és a Fort Facility Kft. közös drónbemutatóján. A hazai fejlesztésű, magasnyomású vízsugaras tisztítást végző, légi eszköz új korszakot nyithat a városi épülettisztításban. A két cég közös, 100%-ban vegyszermentes, magyar innováción alapuló technológiája gyökeresen átalakítja a felülettisztítás eddig ismert módszereit, garantálva a biztonságos és hatékony munkavégzést, különösen a nehezen elérhető, nagy magasságú felületeknél.

A bemutatott homlokzattisztító drón a talajtól 30 méterig képes munkát végezni, a légügyi hatóság előírásainak megfelelően.

A környezetbarát technológiát a Környezetvédelmi világnap előtt, június 4-én mutatták be a Fort Facility kiemelt partnerénél, a Müpában. A látványos bemutatón több mint 50 szakmai érdeklődő és iparági szereplő vett részt- köztük Bartus Marcell közegészségügyi felügyelő és zöld tisztítás influenszer, a Cleanwashers képviselete és számos elismert facility manager. A jelenlévők további vegyszermentes tisztítótechnológiákkal is megismerkedhettek: a szárazjeges szemcseszórás, a lézeres tisztítás, a szódaszórás és a fordított ozmózisos vízrendszer titkaiba is bepillanthattak.

A magyar fejlesztői csapat által készített homlokzattisztító drón az első olyan rendszer Magyarországon, amely képes a repülés közben 200 bar nyomású vízsugárral tisztítani, így biztosítva a mechanikai hatást is. Megduplázza a hatékonyságot- nagyobb erőt tud kifejteni

Milyen helyzetekben lehet átütő ez a megoldás?

Sági Péter a Fort Facility Kft. egyik ügyvezetője elmondta, hogy a technológia bármilyen homlokzaton használható, kő, beton, fém, üveg felületen egyaránt. Keczer Máté, az ABZ Drone Kft ügyvezetője hozzátette, hogy az egyetlen korlátot a légügyi előírások jelenthetik, amelyeket maradéktalanul be kell tartani.

Költséghatékonyság és fenntarthatóság a fókuszban: „A jelenlegi gazdasági helyzetben mindenki a költségek optimalizálására törekszik. A homlokzattisztító drón sok esetben előnyös a homlokzattisztításban, olyan helyeken is ahol a felületek negatív irányba dőlnek, nincsenek alpinista kikötési pontok, ez a rendszer lehetővé teszi, hogy ne kelljen minden esetben emelőgépet vagy alpinistát igénybe venni – ezzel jelentős költség takarítható meg” – hangsúlyozta a Fort Facility képviselője, Sági Péter.

Miért igazán különleges a fejlesztés?

Az általános felülettisztítási technológiák rengeteg vegyszerrel terhelik a környezetet. A Fort Facility Kft. azonban már 2008 óta alkalmazza az ozmózis vizes rendszert, ami lehetővé teszi a vegyszerek nélkülözését. „Ez az egyedi, komplex rendszer, amelyet a magasnyomású mosóval és saját energiaellátással integráltunk, egyedülálló a hazai piacon, és óriási érdeklődésre számítunk a szolgáltatók részéről.” – meséli Sági Péter.

A komplex és mobil rendszer kiszolgálja a drónt ozmózis vízzel és biztosítja a szükséges villamosenergiát az ozmózis vízkészítőhöz a magasnyomású szivattyúnak és az akkumulátor töltéshez. Az elkészített ozmózis vizet tartályban tárolva rögtön megkezdhető a tisztítási munka egy új helyszínen. Az ozmózis (szűrt víz) képes magához vonzani a szennyeződést, így nem szükséges kemikáliát alkalmazni.

Tehát az ipari drón és az ozmózis vizes technológia ötvözésével lehetővé vált a teljesen vegyszermentes, ezáltal környezettudatos felülettisztítás alpinista nélkül.

Magyar fejlesztés és környezettudatosság

A bemutatón Keczer Máté, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője felidézte, hogy a cég közel egy évtizede foglalkozik pilóta nélküli légijárművekkel. A mezőgazdasági szektorban elért sikerek után elindult fejlesztési folyamat eredményeként született meg az ABZ Innovation C10, a világ első, kifejezetten tisztításra tervezett és gyártott drónja.

„A teljes egészében magyar fejlesztésű eszköz hardvere és szoftvere is hazai környezetben, Szentendrén készül, így az alkatrész ellátottsága is hosszútávon biztosított” – hangsúlyozta Keczer Máté, az ABZ Drone Kft. ügyvezetője. Kiemelte, hogy a hatékonyság és a célzott, professzionális technika kulcsa a Fort Facility Kft.-vel kialakított magasszintű szakmai együttműködés.