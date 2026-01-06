Hirdetés
Kezdőlap Hírek Felvonulnak, telet űznek Panyolán
HírekTurizmus
No menu items!

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Bódi Ágnes

Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton. A panyolai lakosok az ide érkező vendégekkel közösen éltetik a szatmári hagyományokat a szamosháti farsangi forgataggal.

Ha Szatmár-Beregben annyit említünk: Pulyaszedő, Cigányasszony, medve, gólya, halottas jelenet, farsangi forgatag, akkor mindenki Panyolára gondol.

Jól is teszik, hiszen a régi emlékek feltörnek mindenkiben és sikerül újraéleszteni a szokásokat, amely tájegységünk hagyományait, a fonó jeleneteit élményszerűen bemutatják. Nem volt nehéz mindezt feleleveníteni, hiszen Panyolán 1965-ben komoly televíziós stáb örökítette meg Ujváry Zoltán professzor gyűjtései alapján ezt a régi szokást.

A település vezetője, Muhari Zoltán „gyüttmentként” a vidékre kerülve minden hagyományt felkarolt, és a Szamosparti Nyugdíjas Klub féltve őrzött emlékeit tovább vitte a fiatalokkal együtt. Közösen leporolták a régi dramatikus játékokat és közkincsre adták, hogy azok a vidék élő szokásává váljanak újra.

„Immáron 12 éve űzzük el a telet hagyományőrző felvonulással. A kezdetekkor a falu szórakoztatására elevenítettük fel, de azóta már több konferenciát, kiállítást szerveztünk a témával kapcsolatban megtalálva a padlásokon rejlő relikviákat, kincseket, amely a Szamosmenti népszokást még hitelesebbé tehetik. A felvonuláson már jártak a busók, a nagykászoni bikaütők és olyan farsangi maskarások, egyesületek, akik valamilyen hazánkbéli vagy határon túli szokást képviselve a farsang értékét ápolják”–  ondta el Muhari Zoltán, Panyola polgármestere.

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut, miközben több megállóban lehetnek részesei egy-egy néptáncelőadásnak, dramatikus játéknak, s finom szatmári ízeknek. A tavaly már nagy sikerrel bemutatott panyolai lakodalmas népi jelenet, lyánykérés idén is fergeteges hangulatot ígér.

A farsangolók muzsikaszóra gyülekezhetnek a Fesztiváltéren (12 órától a Szamosvég u. 5.), ahol disznótoros ételeket, farsangi fánkot és az elmaradhatatlan szatmári szilvapálinkát kóstolhatják.

Az elmúlt évben testvértelepülésünkké vált szlovákiai Perbenyik község is csatlakozik a hagyományőrző farsanghoz, hogy megismerjék szatmári farsangi hagyományainkat – mondta el Muhari Zoltán, a falu első embere. A felvonulás a Fesztiváltérre érkezik vissza, táncházzal, Heit Lórival és Zenekarával zárjuk az estét.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Hírek
Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Hírek
Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

Gazdaság
A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Gazdaság
Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.
Tovább
Hírek

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is hozta a 90 milliárd forint feletti szintet a személyi hitelek piaca

A tavalyi év január-novemberi időszakában összesen 210,15 milliárd forint babaváró hitel került kihelyezésre, ami 8,5%-kal maradt el a 2024 azonos időszakában kihelyezett 229,72 milliárd forinttól.
Tovább
Gazdaság

Novemberben is folytatódott a hitelpiac menetelése: újabb történelmi csúcs született

Az ugyancsak kiemelkedő, októberi eredményhez képest megfigyelhető növekedés egyértelműen az Otthon Start Program lakáshitelének további térnyerésével magyarázható, ugyanis a piaci lakáshitelek új szerződéses összege még némileg csökkent is novemberben
Tovább
Gazdaság

A GDP-arányos hiány 2025. harmadik negyedévben 4,2, az első három negyedévben összesen 1,9 százalékos volt

A bevételek 2241 milliárd forinttal (8,8 százalékkal) nőttek. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a 794 milliárd forinttal (7,8 százalékkal) emelkedő termelési- és importadó-bevételek járultak hozzá.
Tovább
Cégvilág

Lezárta a Rába csaknem 75 százalékának felvásárlását a 4iG SDT

A tranzakció során alkalmazott egységes, 1789 forintos részvényenkénti vételár meghatározása a kötelező nyilvános vételi ajánlatban foglaltak szerint, a jogszabályi előírásokkal összhangban, az egy részvényre jutó saját tőke alapján történt, és valamennyi tranzakciós elem vonatkozásában azonos volt.
Tovább
Hírek

2026 év madara – a “rigóüllőt” használó énekes rigó

A több mint négy évtizede futó akció legutóbbi állomásaként a lakossági internetes szavazást az énekes rigó nyerte.
Tovább
Gazdaság

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut.

Oulu és Trencsén Európa kulturális fővárosa 2026-ban

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.
© 2026 | www.azuzlet.hu