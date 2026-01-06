Felvonulnak, telet űznek Panyolán

Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton. A panyolai lakosok az ide érkező vendégekkel közösen éltetik a szatmári hagyományokat a szamosháti farsangi forgataggal.

Ha Szatmár-Beregben annyit említünk: Pulyaszedő, Cigányasszony, medve, gólya, halottas jelenet, farsangi forgatag, akkor mindenki Panyolára gondol.

Jól is teszik, hiszen a régi emlékek feltörnek mindenkiben és sikerül újraéleszteni a szokásokat, amely tájegységünk hagyományait, a fonó jeleneteit élményszerűen bemutatják. Nem volt nehéz mindezt feleleveníteni, hiszen Panyolán 1965-ben komoly televíziós stáb örökítette meg Ujváry Zoltán professzor gyűjtései alapján ezt a régi szokást.

A település vezetője, Muhari Zoltán „gyüttmentként” a vidékre kerülve minden hagyományt felkarolt, és a Szamosparti Nyugdíjas Klub féltve őrzött emlékeit tovább vitte a fiatalokkal együtt. Közösen leporolták a régi dramatikus játékokat és közkincsre adták, hogy azok a vidék élő szokásává váljanak újra.

„Immáron 12 éve űzzük el a telet hagyományőrző felvonulással. A kezdetekkor a falu szórakoztatására elevenítettük fel, de azóta már több konferenciát, kiállítást szerveztünk a témával kapcsolatban megtalálva a padlásokon rejlő relikviákat, kincseket, amely a Szamosmenti népszokást még hitelesebbé tehetik. A felvonuláson már jártak a busók, a nagykászoni bikaütők és olyan farsangi maskarások, egyesületek, akik valamilyen hazánkbéli vagy határon túli szokást képviselve a farsang értékét ápolják”– ondta el Muhari Zoltán, Panyola polgármestere.

Maskarás helybéliek és távolabbról érkező látogatók együtt járják be az öt utcás kis falut, miközben több megállóban lehetnek részesei egy-egy néptáncelőadásnak, dramatikus játéknak, s finom szatmári ízeknek. A tavaly már nagy sikerrel bemutatott panyolai lakodalmas népi jelenet, lyánykérés idén is fergeteges hangulatot ígér.

A farsangolók muzsikaszóra gyülekezhetnek a Fesztiváltéren (12 órától a Szamosvég u. 5.), ahol disznótoros ételeket, farsangi fánkot és az elmaradhatatlan szatmári szilvapálinkát kóstolhatják.

Az elmúlt évben testvértelepülésünkké vált szlovákiai Perbenyik község is csatlakozik a hagyományőrző farsanghoz, hogy megismerjék szatmári farsangi hagyományainkat – mondta el Muhari Zoltán, a falu első embere. A felvonulás a Fesztiváltérre érkezik vissza, táncházzal, Heit Lórival és Zenekarával zárjuk az estét.