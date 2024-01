Fenntartható csomagolással nyert díjakat a nagymúltú csepeli gyár

Aggasztó mennyiségű hulladékot termel az emberiség csomagolóanyagokból – erre a problémára jelent megoldást a hullámpapír. Ez a csomagolóanyag akár 90%-ban újrahasznosított alapanyagból készül. Noha a boltok polcain mindennap találkozunk vele, a hullámpapír az iparban is hódít. A szegmens vezető hazai szereplője, a Dunapack Packaging például két ipari csomagolási megoldásért kapott magyar és nemzetközi díjjal ünnepelte csepeli gyárának századik évfordulóját.

Egy átlagos európai lakos 180 kg csomagolási hulladékot termel évente, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, ez akár ötödével nőhet 2030-ra[1]. Ezért is fontos, hogy a csomagolásoknál még nagyobb teret nyerjen a körforgásos gazdálkodás modellje, amelynek célja, hogy a természetből kivett nyersanyagok minél tovább bent maradjanak a gazdasági körforgásban. E modell fontos szereplője a hullámpapír: a belőle készült csomagolóanyagok átlagosan 90%-ban újrahasznosításra kerülnek Európában, így Magyarországon is.

Habár a hullámpapír-dobozok már hosszú évtizedek óta előfordulnak úgy az élelmiszer boltok polcain, mint tartós fogyasztási cikkek csomagolásaként, egyre szélesebb körben terjednek ipari környezetben is, és innovatív alkalmazással akár más csomagolási megoldásokat is kiválthatnak. A szegmens vezető hazai szereplője, a Dunapack Packaging 2023-ban két ipari csomagolással is rangos díjat nyert el, amelyek bizonyítják a környezetbarát anyag széles körű felhasználását.

Magyar innováció üvegtetők szállítására: 40%-os megtakarítás környezetbarát csomagolással

A Prinzhorn csoport két magyarországi cége, a Mosonpack és a Dunapack által közösen fejlesztett autóipari megoldás révén a gyártók most már üvegtető-paneleket is szállíthatnak hullámpapír csomagolásban. Az innovatív csomagolás 2023 májusában fődíjat nyert a csomagolóipari világszervezet, a World Packaging Organization rangos szakmai világversenyén, a Worldstar Packaging Awards-on.

A BOS mosonszolnoki üzemébe szállított innovatív csomagolás modulárisabb, mivel most már egyesével is lehet a termékeket csomagolni, emellett kiváltotta a fából és technikai habból készült ládákat is, ezzel 40%-os költségcsökkentést hozott. Az egyanyagú, újrahasznosítható csomagolás hulladékfeldolgozási szempontból is előnyösebb: a hulladék elszállítása kevesebbe kerül, és kevesebb terhelést ró a környezetre is.

Magyar csomagolással szállítják a tengerentúlra a paraffint

A kőolajfinomítás melléktermékeként keletkező paraffint több ágazatban is felhasználják a gyógyászattól a kozmetikai iparon át az élelmiszeriparig, ezért fontos, hogy szállítása környezetbarát módon történjen. Erre kínál megoldást a Dunapack, egy könnyen összeállítható, ragasztás nélkül rögzülő hullámpapír dobozzal, amely 20 kg folyékony paraffin szállítására alkalmas. Mivel a paraffin olvadáspontja alacsony (kb. 60 °C), a trópusi hajóútvonalakon történő szállítás során megolvadhat. Ilyenkor az egyébként szilárd tömb már nem nyújt megfelelő támaszt, így a csomagolásnak önhordónak kell lennie – ez a megoldás ezt is biztosítja. A Bogdány Petrol Kft. számára szállított csomagolás ötödmagával kiérdemelte a fődíjat a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) által meghirdetett Hungaropack 2023 Magyar Csomagolási Versenyen.

Sokoldalú és környezetbarát csomagolással a fenntarthatóbb gazdaságért

„Büszkék vagyunk a nemzetközi és hazai díjakra, amelyekkel a szakma elismeri munkatársaink innovációit” – mondta el a hazai hullámpapíripar legnagyobb szereplőjének számító Dunapack Packaging Kft. értékesítési igazgatója, Szőnyi Zoltán. – „Az elismerések arra is rámutatnak, hogy a hullámpapír legfőbb előnye a sokoldalúsága. A folyamatos fejlesztések a doboz- és csomagolástervezésben újabb és újabb funkciókat tudnak adni a hullámpapír-lemezeknek, például a takaró és csomagoló funkció mellett támasztó, ütéselnyelő és teherviselő elemként is működhetnek. Ezekkel a megoldásokkal kiválthatóak azok a kevésbé fenntartható anyagok, amik eddig hasonló feladatokat láttak el, mint például a térkitöltő és ütéselnyelő funkciót ellátó technikai hab, vagy a polisztirol.”

A szakember hozzátette: „Mindez azért is fontos, mivel a vevők ma már nemcsak a minőségügyi tanúsítványokat várják el, hanem a környezetvédelmi szempontok betartását igazoló okiratokat is, például arról, hogy a faanyagot fenntartható erdőgazdálkodásból szerezzük be. Más kérdés, hogy mivel a hullámpapírlemez alapanyaga már ma is 90%-ban újrahasznosított anyagból készül, így eleve csekély az új nyersanyag iránti igény.”