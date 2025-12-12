Kezdőlap Gazdaság Fenntartható módon készülnek a bécsiek a karácsonyra
Fenntartható módon készülnek a bécsiek a karácsonyra

Bódi Ágnes

Van aki újrahasznosított ajándékokkal, mások helyi bécsi kisiparosoktól vett ajándékokkal ünneplik a karácsonyt idén. A karácsony a bőség időszaka, és ezzel együtt a hulladéké is. Bécsben a fenntarthatóság évek óta amellett, hogy a környezetvédelmi kérdés, fontos városfejlesztési és gazdasági céltörekvés is.

A városi hulladékgazdálkodásért felelős MA48 osztály évről évre hasznos tanácsokkal és kezdeményezésekkel látja el a bécsieket. Idén karácsoykor sincs ez másként, hiszen a 48er-Tandler, Bécs ikonikus second-hand boltja, amit az MA48 alapított, ma már nem pusztán egy jó ügyet szolgáló üzlet, hanem a város körforgásos gazdaságának mini-laboratóriuma. Itt az újrahasznosítás nem eseti megoldás, hanem üzleti modell. A lakosságtól érkező jó állapotú tárgyak új életet kapnak, a bevétel pedig visszafolyik a rendszerbe. Egy ökoszisztéma, amelyben mindenki nyer: a lakos, a város, és persze a környezet is. Legyen szó megvásárolható, újrahasznosított csomagolópapírokról, vagy vintage-rajongóknak és kincsvadászoknak szóló utalványokról, itt mindent meg lehet találni. A 48er-Tandler a beérkező adományokat értékesíti, vagy adott esetben jótékonysági szervezeteknek adja.

A tudatos vásárlás és az ajándékozás a kisiparosok előzetes várakozásai szerint is erősödik: A tavalyi visszafogottabb év után a bécsi játékboltok erős karácsonyi forgalomban bíznak, mert ilyenkor hagyományosan sokkal többet költenek a vásárlók, főleg a gyerekek ajándékaira. Idén a bécsiek harmada tervez idén is játékot ajándékozni, jó minőségű fa- és fémjátékokat, vagy kreatív termékeket. Egyre több bolt figyel idén a környezetbarát anyagokra és a könnyen újrahasznosított termékekre.

Ez a gondolkodásmód ma már túlmutat a karácsonyon, Bécs ezzel igyekszik egyfajta szemléletváltást építeni, apró, de nagyszabású, jövőformáló innovációkkal, amelyek megmutatják, hogy a fenntarthatóság és a tudatos fogyasztás nem egy egyszerű trend, hanem irány.

