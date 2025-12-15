Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

A hazai termelők bőséges kínálattal várják a vásárlókat, akik jellemzően minden fenyőfaj esetében magyar termelésből származó portékával találkozhatnak; országszerte közel kétmillió fenyőfa kel el a következő napokban – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös körképéből.

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben – a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.

A karácsony előtti hetekben évente 1,8-2 millió fenyő talál gazdára, ennek jelentős része, csaknem 70 százaléka nordmann fenyő. Az elmúlt évtizedben ez a fenyőfaj vált a legnépszerűbbé Magyarországon, megelőzve a hosszú ideig csúcstartó lucfenyőt és a kékes színű tűleveleivel gyönyörködtető ezüstfenyőt.

A közleményben azt javasolják, hogy az ünnepekre részesítsék előnyben a vágott fenyőt, a “földlabdás” fenyővel szemben, ugyanis jó minőségű és a kiültetés után is megmaradó fenyő speciális nevelést igényel. Amennyiben a földlabdás fenyőfa mellett döntenek, úgy kizárólag hivatalos díszfaiskolából szerezzék be a növényt – írták.

Kiemelték: bármely fajtára essen is a választás, a legfontosabb, hogy megbízható helyről, lehetőség szerint termelőtől vásároljanak. A termelők szinte az ország összes településén megjelennek.

A fenyővásárok december elején kezdődnek és egészen szentestéig tartanak. A vásárlást követően érdemes hűvös helyen – teraszon, erkélyen, garázsban esetleg pincében – tartani a fát, vízbe tenni azonban nem szükséges, hiszen a kivágott fa már nem vesz fel vizet.

A tévhitekkel ellentétben, a piacra kerülő fenyőfák nem erdők kiirtásából származnak, hanem célültetvényeken történő termesztésből. Az az állítás sem igaz, miszerint akik műfenyőt választanak, környezettudatos döntést hoznak.

Miközben a karácsonyfa célra termesztett fenyők oxigént termelnek, a műfenyők előállítása, megsemmisítése komoly környezeti terhelést okoz. A műfenyők zöme Kínából érkezik, így rendkívül nagy az ökológiai lábnyomuk.

Ráadásul a tapasztalatok szerint a vásárlók 5-6 év elteltével leselejtezik ezeket, miközben legalább 20 évig kellene használni egy műfenyőt ahhoz, hogy valóban környezetkímélőbb alternatíva legyen – írták.