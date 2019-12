Fertőzött sajtot hívott vissza a Lidl

A német hatóság a RASFF rendszeren keresztül értesítette a Nébihet, hogy Shigatoxin termelő E. coli baktérium szennyezettséget mutattak ki egy francia lágy sajtban. A termék hazánkban a Lidl üzleteiben volt kapható.

A termék azonosító adatai:

Termék megnevezése: Milbona Selection Brie de Nangis francia lágy sajt, 100g

Tétel azonosító és minőség-megőrzési idő:

L29513 – 19.01.2020

L29513 – 20.01.2020

L29514 – 20.01.2020

Előállító: Jermi Käsewerk GmbH

A Lidl értesítette a Nébihet, és minden szükséges intézkedést megtett a vásárlók tájékoztatása céljából. Tájékoztatásuk szerint a terméket az üzletek visszaveszik.

Az érintett termékek csak a Lidl honlapján közzétett üzletekben voltak elérhetőek. Az üzletek listája IDE kattintva tekinthető meg.

A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a fenti azonosítóval ellátott terméket ne fogyasszák el, mert egészségügyi problémát okozhat.

Az E. coli fertőzésről

A shigatoxin termelő Escherichia coli (röviden E. coli) fertőzés tünetei hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet. Esetenként előfordulhat hányinger, hányás és láz is. A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat vérzéses vastagbélgyulladást, vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó ún. trombotikus trombocytopéniás purpurát (TTP), vagy vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is.

Amennyiben az elfogyasztott élelmiszer élő shigatoxin termelő baktériumot tartalmaz, a fertőzés tünetei a fertőződés időpontjától számítva 1-8 napon belül jelentkezhetnek, az átlagos lappangási idő 3-5 nap – írta a Nébih.