Figyelmeztet a NAV: új módszerrel támadnak a telefonos csalók

A pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be az MNB, emellett arról is döntött, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizaigényt - mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke egy online háttérbeszélgetésen Washingtonból bejelentkezve, azt is megjegyezve, hogy nem nézhették tétlenül a forint folyamatos gyengülését.