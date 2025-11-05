Kezdőlap Fogyasztóvédelem Fogyasztóvédelmi program indul az idősek biztonságáért
Fogyasztóvédelem
Fogyasztóvédelmi program indul az idősek biztonságáért

AzÜzlet.hu

A Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (NKFH) egyaránt fontos az időskorúak védelme és a fogyasztói tudatosságuk erősítése. Ezért a két szervezet országos kampányt indít – jelentette be a fogyasztóvédelmi hatóság.

“Mire figyeljünk vásárláskor?” című rendezvény célja, hogy az idősebb korosztály számára közérthető, gyakorlatias tanácsokat adjon a mindennapi vásárlási helyzetekhez. A résztvevők megismerhetik, hogyan előzhetik meg az online vásárláskor előforduló visszaéléseket és hogyan kerülhetik ki az egészségügyi szűrésekkel egybekötött termékbemutatók lehetséges kockázatait. Szóba kerülnek ezen kívül az élelmiszer-jelölések, az árfeltüntetések és egyéb fontos fogyasztóvédelmi tudnivalók is – ismertette az NKFH.

A rendezvényen részt vesz Csákiné Gyuris Krisztina, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős helyettes államtitkár, valamint az NGM és az NKFH több szakértője. Az előadások után lehetőség nyílik személyes beszélgetésre is, ahol a résztvevők megoszthatják tapasztalataikat és kérdéseiket a fogyasztóvédelmi, illetve élelmiszer-biztonsági szakemberekkel-írta az MTI.

A kezdeményezéssel az NGM és az NKFH azt kívánja erősíteni, hogy az idősebb generáció magabiztosan, tudatosan és biztonságosan tudjon eligazodni a mindennapi vásárlások, online tranzakciók és szolgáltatások világában.

