Fókuszban a kibocsátásmentes termékportfolió – A Hörmann zöld kaput nyit a jövő felé

A Hörmann, gyökereire büszke családi vállalkozásként, a jövő generációi iránti felelőssége tudatában, már régóta elkötelezett a környezet- és klímavédelem mellett. Fenntarthatósági stratégiájának meghatározó eleme, hogy tevékenysége és termékei révén aktívan hozzájáruljon a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Így született meg az a CO₂-semleges termék portfoliója is, amely a lakóépületek, az irodák, valamint az ipari létesítmények számára egyaránt zöld megoldást kínál.

Miközben a Hörmann az ipari és garázskapukkal szerzett nemzetközi hírnevet, a vállalat legújabb termékei, a bejárati és beltéri ajtók is egyre sikeresebbek a piacon. A közös, hogy a vállalatcsoport ars poetikájához illeszkedve mindkét szegmensben megjelentek azok a termékek, amelyek a fenntarthatóság elvei alapján készülnek.

„A Hörmann klímavédelmi stratégiája három fő pillérre épül: számítás, csökkentés és kompenzáció. Így miközben a cégcsoport folyamatosan arra törekszik, hogy csökkentse CO₂-kibocsátását, amire nincs lehetősége, azt klímasemleges módon kompenzálja. Ezért a Hörmann 2019 óta minden évben kiszámítja a csoport összes európai gyártóvállalatának szén-dioxid-kibocsátását” – fejti ki Szujó László, a Hörmann Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. Szavai szerint az így született eredmény meghatározó eleme a vállalat klímavédelmi stratégiájának, amely azért is a kibocsátás csökkentési intézkedésekre helyezi a hangsúlyt, mert ezt tartja a leghatékonyabbnak a fenntarthatóság szempontjából.

A Hörmann különböző hatásterületek alapján méri és csökkenti kibocsátásait: az első azokra a kibocsátásokra vonatkozik, amelyek közvetlenül a vállalatnál keletkeznek, például a fosszilis tüzelőanyagok elégetése során. A második a külső energiától származó közvetett kibocsátásokat foglalja magában, mint amilyen a fosszilis tüzelőanyagokból származó villamos energia, távfűtés és -hűtés előállítása. Mivel a Hörmann a kibocsátás elkerülését és csökkentését tűzte célul, ma már valamennyi európai termelési telephelyén 100%-ban megújuló forrásokból származó zöldáramból fedezi az áramszükségletét. A fennmaradó kibocsátást pedig a ClimatePartnerrel együttműködve a megújuló energia, az erdővédelem és az erdőtelepítés területén megvalósuló, tanúsított éghajlatvédelmi projektek támogatásával ellensúlyozza a cég.

A harmadik hatásterület az olyan közvetett kibocsátásokat tartalmazza, amelyek az ellátási láncban keletkeznek, például a nyersanyagok kitermelése és a termékek csomagolása során. Mivel a Hörmann nem tudja közvetlenül befolyásolni az upstream vagy downstream ellátási láncban keletkező kibocsátásokat, a családi vállalkozás bevonja beszállítóit a fenntarthatóság iránti elkötelezettségébe, arra ösztönözve őket, hogy maguk is aktívak legyenek ezen a területen. Ennek eredményeként már CO₂-semleges termékek is érkeznek a beszállítóktól.

Ezt példázza a következő gyakorlat is: miközben a lehető legjobb hőszigetelés érdekében a Hörmann az ajtóinak acélléceit poliuretánnal habosítja a vállalat újrahasznosító üzeme a szükségtelenné vált ajtók habosított léceit – amelyeket a Hörmann saját rendszerén keresztül gyűjt be – az alkotóelemeire bontja. Az acél visszakerül az újrahasznosítási körforgásba, ahol például új nyersvasat állítanak elő belőle, míg az úgynevezett PU magot (keményhab mag) előfeldolgozzák, majd visszaküldik a beszállítókhoz, akik minőségromlás nélkül tudják újra felhasználni az anyagot az ajtólécek közötti habosításra használt új poliol előállításához. Ez a megoldás aktívan hozzájárul a nyersanyagok visszanyeréséhez és ezáltal a hulladék képződésének elkerüléséhez.

Ehhez az elkötelezettséghez illeszkedve a vállalat folyamatosan fejleszti épületeinek és beruházásainak energiahatékonyságát, többek között kombinált hő- és villamosenergia-egységeket, üzemanyagcellás fűtőrendszereket és modern LED-világítást alkalmazva. Tovább lépve pedig az egész vállalatcsoportban bevezetik pedig az ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszert. Az irodákban is előnyben részesítik a környezetbarát megoldásokat, például az újrahasznosított papírt és a CO2-semleges postai küldeményeket, miközben minimalizálják a műanyag csomagolást, ami helyett karton és újrahasznosított anyagokat használnak.

„Hörmann fenntarthatóság iránti elkötelezettségét jelzi az is, hogy 2023. január 1-től minden garázskaput, ajtónyitót, bejárati ajtót, szobaajtót, acélkeretet, valamint a lakóépületek acél ajtaját és a tárolórendszert alapfelszereltségként CO₂-semleges termékként, felár nélkül kínálja. Emellett az összes ipari ajtó, ajtónyitó, rakodástechnika, ingatlanajtók és beléptető rendszerek is elérhetők CO₂-semleges opcióként, felár ellenében” – emeli ki Szujó László.

Zöld lépések Hörmann módra

Zöld áram megújuló energiákból

100 %-ban megújuló energiákból származó zöldáram fedezi a teljes villamosenergia-szükségletet az összes németországi és számos más európai Hörmann telephelyen. Ez 35.000 tonna CO₂ csökkentést jelent évente. Ennek a klímavédelmi hatásnak az ellensúlyozására 2.800.000 bükk elültetésére lenne szükség.

Fűtőolaj helyett gáz

40 % kevesebb CO₂ keletkezik a földgáz elégetésével, mint a kőolajéval. Ez 360 tonna CO2-csökkentést eredményez évente. Ellensúlyozására 28.800 bükkfára lenne szükség.

Klímabarát nyomtatás

100 %-ban klímabarát, újrahasznosított papírt használnak a nyomtatott termékekhez. Ez 5.600 tonna CO₂ csökkentést eredményez évente. Ellensúlyozására 448.000 bükkfára lenne szükség.

Segítő projektek

A Hörmann által támogatott projektek a tiszta fejlesztési mechanizmust, a CDM-et követik, ami egyike a Kiotói Jegyzőkönyv által az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére javasolt rugalmas mechanizmusoknak, amit a fejlődő és feltörekvő országok éghajlatvédelmi projektjeinek megvalósítására használnak. Az igazolt kibocsátáscsökkentések (CER) beszámíthatók az iparosodott országok csökkentési célkitűzéseibe. A CDM-mechanizmus ezért a tiszta technológiák átadásának és a kapcsolódó fenntartható gazdasági fejlődésnek az egyik legfontosabb mozgatórugója ezekben az országokban. Mivel a magas tanúsítási szabvány mellett a Hörmann számára különösen fontos a projektekhez való közvetlen kapcsolódás a támogatott fenntarthatósági projektek között szerepelnek például azok az indiai szélenergiaprojektek, ahol a vállalat saját gyártóüzemmel is rendelkezik. A Hörmann különösen elkötelezett a fenntartható erdőgazdálkodás (FSC) iránt is, amilyen például az uruguayi Guanaréban megvalósuló felújítási és újraerdősítési projekt is.

Zöldben gondolkodva

Ha mindenki segít egy kicsit, összességében nagy változást tudunk elérni – tartja a Hörmann, amely külön kiadványban mutatja be az éghajlatvédelmi kötelezettségvállalásait a „Wir denken grün” (Zöldben gondolkozunk) című kiadványban is. https://assets.hoermann-cloud.de/website/hu/top-nav/86429_Wir-Denken-Gruen_HU.pdf